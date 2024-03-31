Belsa Plaza önünde kutlama yapılacak! Hürriyet seçimi takip ediyor

Kadir Cetin - Yazik oldu İzmit'e bir 5yil daha kaybedecek izmit hep aynı binalar çürük çarık kentsel berbatlik hala duruyoo ama olsun CHP kazandı Fatma kazandı 5 yıl geriye gitmişiz kimin umrunda bir tane elle tutulur proje yok. Ama siyaset o biçim Fatma kazandı yaaa cepimize milyon dolarlar girecek gidin sevinin belsada