İzmit Belediye Başkanlığı için CHP adayı Fatma Kaplan Hürriyet ve AK Parti adayı Muharrem Tutuş arasındaki yarış devam ediyor. CHP adayı Fatma Kaplan Hürriyet resmi olmayan verilere göre yarışı rakibi Muharrem Tutuş’un önünde götürüyor. Hürriyet, ekibi ile birlikte durumu İzmit Alemdar Caddesi üzerinde bulunan SKM’de takip ediyor. Hürriyet’in sonuçların kesinleşmesi sonrasında İzmit Belsa Plaza önünde partililerle bir kutlama yapması bekleniyor.
Belsa Plaza önünde kutlama yapılacak! Hürriyet seçimi takip ediyor
CHP İzmit Belediye Başkan Adayı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibi Seçim Koordinasyon Merkezi’nde (SKM) resmi sonuçları bekliyor. Fatma Kaplan Hürriyet kutlama için mesaj attı.
31 Mar 2024 - 21:49 Kocaeli- Siyaset --- Okunma Yazdır
Mahreç Yavuz Solmaz
Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.227.076 gösterim gerçekleşti.
EMEKLİ ŞOFÖR VE BULAŞIKÇI ARANIYOR
Başiskele Vezirçifliğinde bulunan yemek firmamıza, *EMEKLİ ŞOFÖR ve BULAŞIKÇI, Bayan eleman aranmaktadır. Tel: 0532 475 45 44
PERSONEL ARANIYOR
Bağçeşmedeki Sitemizde, Temizlik ve çöp alımı işlerinde çalıştırılmak üzere, PERSONEL ALINACAKTIR . Çalışma saati: 09:00-18:00 Tel: 0541 185 41 6...
VASIFSIZ ELEMAN ARANIYOR
İzmit Ahşap ve Kereste Atölyemizde çalışacak, VASIFSIZ ELEMAN alınacaktır. Maaş Asgari ücret Tel:0 530 378 54 41
PALET TAMİR USTASI ARANIYOR
İzmit Ahşap ve Kereste Atölyemizde çalışacak, PALET TAMİR USTASI alınacaktır. Maaş 19.000 tl. Tel :0 530 378 54 41
TESİS ŞEFİ ARANIYOR
Köseköy de kurulmakta olan H.Beton Tesisi için aşağıdaki niteliklerde TESİS ŞEFİ aranıyor. *İnşaat Mühendisi veya Mimar Mühendis *veya Jeoloji Mühe...
KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR
Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 30.000 TL Tel: 0532 280 24 09
ERDEM DOĞRAMA ELEMANLAR ARIYOR
Maaş+ Sgk+ Servis+ Yemek Servisimiz Bekirdere-Yeşilova-Kandıra sapağı güzergâhından geçmektedir. BAY ELEMAN alınacaktır Fabrikamızda palet, sand...
PERSONEL ARANIYOR
Köseköy’de bulunan firmamıza, askerliğini yapmış, 3 vardiya çalışabilecek PERSONEL alınacaktır. Başvurular şahsen yapılacaktır Başlangıç ücreti: 20....
GÜNAYDIN VİNÇ PERSONELLER ARIYOR
Günaydın Vinç Hizmetlerine; *Bakım onarım işlerinde YARDIMCI PERSONELLER, *Yıkama ve çevre düzeni yapabilecek PERSONELLER, *ELEKTRİK VE MEKANİK UST...
SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR
Körfez-Derince-İzmit bölgelerinden, SRC belgesi olan genç emekli SERVİS ŞOFÖRLERİ aranıyor. Tel: 0262 322 70 57
* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Zagor - 5 YİL DAHA DİNLERİZ BİZE İS YAPTİRMİYOLAAARRRR KREDİ VERMİYOLAR LAFLARİNİ İZMİT YANDİ YANDİ
Kadir Cetin - Yazik oldu İzmit'e bir 5yil daha kaybedecek izmit hep aynı binalar çürük çarık kentsel berbatlik hala duruyoo ama olsun CHP kazandı Fatma kazandı 5 yıl geriye gitmişiz kimin umrunda bir tane elle tutulur proje yok. Ama siyaset o biçim Fatma kazandı yaaa cepimize milyon dolarlar girecek gidin sevinin belsada
Gültepe Li Murat - Başkanım hayırlı olsun çok sevindik çok mutlu olduk Bir 5 yıl sonra Rabbim tekrarını nasip etsin inşallah
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.