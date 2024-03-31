Deprem bölgesinde yerel seçim sonuçları!

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.
34 siyasi partinin adayının yarışacağı seçimlerde, ülke genelinde, 206 bin 845 sandık kuruldu, yaklaşık bin de seyyar sandık oluşturuldu.
Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık; diğer illerde ise sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılıyor.
Saat 19.35 itibarıyla sandıkların yüzde 14,27’si açıldı, oyların sayımı sürüyor.
DEPREM BÖLGESİNDEKİ SON DURUM
KAHRAMANMARAŞ SEÇİM SONUÇLARI
AK Parti: 40.69
Yeniden Rehaf Partisi: 29.19
CHP: 19.24
ADIYAMAN SEÇİM SONUÇLARI
CHP: 48.79
AK Parti: 28.48
Yeniden Refah Partisi: 13.71
HATAY SEÇİM SONUÇLARI
AK Parti: 43.77
CHP: 41.47
MALATYA SEÇİM SONUÇLARI
AK Parti: 48.68
CHP: 37.17
ADANA SEÇİM SONUÇLARI
CHP: 47.83
AK Parti: 37.94
KİLİS SEÇİM SONUÇLARI
CHP: 41.62
AK Parti: 25.07
OSMANİYE SEÇİM SONUÇLARI
MHP: 39.61
İYİ Parti: 24.43
CHP: 23.20
DİYARBAKIR SEÇİM SONUÇLARI
DEM Parti: 63.51
AK Parti: 16.53
ŞANLIURFA SEÇİM SONUÇLARI
Yeniden Refah Partisi: 36.83
AK Parti: 34.13
DEM Parti: 21.95
ELAZIĞ SEÇİM SONUÇLARI
AK Parti: 38.92
Yeniden Rehaf Partisi: 20.95
CHP: 15.31
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.