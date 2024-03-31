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Oy farkının en az olduğu çekişmeli iller

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Seçim sonuçları dakika dakika açıklanmaya devam ederken, yerel seçimlerde adaylar arasında oy farkının çok az olduğu iller bulunuyor. İşte saat 21.00 itibariyle çekişmeli iller.

Oy farkının en az olduğu çekişmeli iller mask
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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi,  Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.

İşte 21.00 itibariyle oy oranlarının yakın olduğu iller:

Artvin: CHP yüzde 44,6 AK Parti yüzde 42,9

Bitlis: DEM Parti yüzde 38,1 AK Parti yüzde 38,1

Çanakkale: CHP yüzde 38,9 İYİ Parti yüzde 36,6

Gümüşhane: MHP yüzde 32,9 AK Parti yüzde 31,0

Hakkari: DEM Parti yüzde 44,5 AK Parti yüzde 42,9

Hatay: AK Parti yüzde 43,9 CHP yüzde 41,1

Kırklareli: CHP yüzde 39,8 MHP yüzde 39,4

Kütahya: CHP yüzde 29,9 MHP yüzde 29,8

Sivas: BBP yüzde 40,2 AK Parti yüzde 38,0

Bayburt: AK Parti yüzde 40,9 MHP yüzde 39,4

Ardahan: CHP yüzde 41,8 AK Parti yüzde 39,7

Kaynak: NTV

# parti, AK Parti, Türkiye

31 Mar 2024 - 22:15 - Türkiye --- Okunma

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