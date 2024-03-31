Hasımlar aynı sandıkta karşılaştı, ortalık karıştı: 1 polis yaralandı

Aziziye Mahallesi’nde Şehit Üsteğmen İbrahim Abanoz Anadolu Lisesi’nde meydana gelen olayda iddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki kişi 1014 No’lu sandığın bulunduğu sınıfta karşılaştı. Aralarında başlayan sözlü tartışmanın arbedeye dönüşmesi üzerine kavga okul bahçesine sıçradı. Kısa sürede büyüyen olaya müdahale etmeye çalışan bir polis memuru yaralandı. Tarafların birbirine bıçakta çektiği kavgayı, ekipler biber gazı sıkarak güçlükle ayırdı. Konuya ilişkin 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.