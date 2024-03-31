Kocaeli’de iki ilçede büyük çekişme

Kocaeli’de 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Körfez ve Kandıra ilçeleri büyük çekişmeye sahne oluyor. Körfez AK Parti adayı Şener Söğüt ve CHP adayı Tayfun Balıkçı kafa kafaya seçim yarışını sürdürüyor. Körfez’de 100 oyla 300 oy arası anlık olarak başkan değişiyor. Kandıra’da ise AK Parti adayı Erol Ölmez ile Bağımsız aday Cengiz Kan arasında 500 oy fark var.

İŞTE O İLÇELERDE SON DURUM

KANDIRA

SIRA PARTİ ADAY ALINAN OY OY ORANI 2019 ALINAN OY 2019 OY ORANI 1 AK PARTİ EROL ÖLMEZ 7.391 %33.91 18.573 %57.92 2 CENGİZ KAN CENGİZ KAN 6.952 %31.90 0 %0.00 3 CHP SERKAN AÇIKGÖZ 2.228 %10.22 0 %0.00 4 YENİDEN REFAH LEVENT GÖDEK 2.181 %10.01 0 %0.00 5 İYİ PARTİ SEMİH SARIÇAY 1.786 %8.20 12.255 %38.22 6 SAADET ÜNAL KIZILAĞIL 260 %1.19 653 %2.04 7 BTP YILMAZ ÇOŞĞUN 169 %0.78 114 %0.36 8 ZAFER PARTİSİ TUGAY KAZAK 122 %0.56 0 %0.00 9 DEVA PARTİSİ KADİR ÖZDEMİR 59 %0.27 0 %0.00 10 MEMLEKET OĞUZ USLU 57 %0.26 0 %0.00 11 DP HALİL İBRAHİM NAZLIGÜL 48 %0.22 290 %0.90 12 DSP DAVUT UZCAN 26 %0.12 180 %0.56 13 HÜDA PAR MEHMET LATİF EKİNCİ 24 %0.11 0 %0.00 14 TKP YUSUF BAŞ 10 %0.05 0 %0.00 15 HKP YASEMİN KUZUBAŞ 7 %0.03 0 %0.00 16 DİĞER 473 %2.17 0 %0.00

KÖRFEZ

SIRA PARTİ ADAY ALINAN OY OY ORANI 2019 ALINAN OY 2019 OY ORANI 1 AK PARTİ ŞENER SÖĞÜT 19.848 %36.51 46.595 %49.17 2 CHP TAYFUN BALIKÇI 19.544 %35.95 0 %0.00 3 YENİDEN REFAH HACI LATİF İŞCEN 4.760 %8.76 0 %0.00 4 DEM PARTİ SERACETTİN BAŞBOĞA 2.516 %4.63 6.306 %6.65 5 İYİ PARTİ AZMİ CİHAT HATİPOĞLU 2.484 %4.57 35.218 %37.16 6 SAADET ERKAN KÜÇÜKEMİRLER 1.069 %1.97 5.002 %5.28 7 ZAFER PARTİSİ ABDULKADİR ERBAĞCI 453 %0.83 0 %0.00 8 BTP GÜLSÜM DEMİR 64 %0.12 313 %0.33 9 DEVA PARTİSİ ORHAN BOZKURT 53 %0.10 0 %0.00 10 HÜDA PAR MEHMET KAZAK 47 %0.09 0 %0.00 11 ZEKİ KARAKAYA ZEKİ KARAKAYA 40 %0.07 0 %0.00 12 DP İBRAHİM İNAN 38 %0.07 579 %0.61 13 TKP MEHMET ELDEMİR 31 %0.06 0 %0.00 14 MEHMET AYDIN MUTLU MEHMET AYDIN MUTLU 11 %0.02 0 %0.00 15 DSP SELAHATTİN SAL 6 %0.01 529 %0.56 16 DİĞER 3.393 %6.24 0 %0.00

Kaynak: HABER MERKEZİ