Kocaeli’de iki ilçede büyük çekişme

Kocaeli’de 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Körfez ve Kandıra ilçeleri büyük çekişmeye sahne oluyor. Körfez AK Parti adayı Şener Söğüt ve CHP adayı Tayfun Balıkçı kafa kafaya seçim yarışını sürdürüyor. Körfez’de 100 oyla 300 oy arası anlık olarak başkan değişiyor. Kandıra’da ise AK Parti adayı Erol Ölmez ile Bağımsız aday Cengiz Kan arasında 500 oy fark var.
İŞTE O İLÇELERDE SON DURUM
KANDIRA
|SIRA
|PARTİ
|ADAY
|ALINAN OY
|OY ORANI
|2019 ALINAN OY
|2019 OY ORANI
|1
|AK PARTİ
|EROL ÖLMEZ
|7.391
|%33.91
|18.573
|%57.92
|2
|CENGİZ KAN
|CENGİZ KAN
|6.952
|%31.90
|0
|%0.00
|3
|CHP
|SERKAN AÇIKGÖZ
|2.228
|%10.22
|0
|%0.00
|4
|YENİDEN REFAH
|LEVENT GÖDEK
|2.181
|%10.01
|0
|%0.00
|5
|İYİ PARTİ
|SEMİH SARIÇAY
|1.786
|%8.20
|12.255
|%38.22
|6
|SAADET
|ÜNAL KIZILAĞIL
|260
|%1.19
|653
|%2.04
|7
|BTP
|YILMAZ ÇOŞĞUN
|169
|%0.78
|114
|%0.36
|8
|ZAFER PARTİSİ
|TUGAY KAZAK
|122
|%0.56
|0
|%0.00
|9
|DEVA PARTİSİ
|KADİR ÖZDEMİR
|59
|%0.27
|0
|%0.00
|10
|MEMLEKET
|OĞUZ USLU
|57
|%0.26
|0
|%0.00
|11
|DP
|HALİL İBRAHİM NAZLIGÜL
|48
|%0.22
|290
|%0.90
|12
|DSP
|DAVUT UZCAN
|26
|%0.12
|180
|%0.56
|13
|HÜDA PAR
|MEHMET LATİF EKİNCİ
|24
|%0.11
|0
|%0.00
|14
|TKP
|YUSUF BAŞ
|10
|%0.05
|0
|%0.00
|15
|HKP
|YASEMİN KUZUBAŞ
|7
|%0.03
|0
|%0.00
|16
|DİĞER
|473
|%2.17
|0
|%0.00
KÖRFEZ
|SIRA
|PARTİ
|ADAY
|ALINAN OY
|OY ORANI
|2019 ALINAN OY
|2019 OY ORANI
|1
|AK PARTİ
|ŞENER SÖĞÜT
|19.848
|%36.51
|46.595
|%49.17
|2
|CHP
|TAYFUN BALIKÇI
|19.544
|%35.95
|0
|%0.00
|3
|YENİDEN REFAH
|HACI LATİF İŞCEN
|4.760
|%8.76
|0
|%0.00
|4
|DEM PARTİ
|SERACETTİN BAŞBOĞA
|2.516
|%4.63
|6.306
|%6.65
|5
|İYİ PARTİ
|AZMİ CİHAT HATİPOĞLU
|2.484
|%4.57
|35.218
|%37.16
|6
|SAADET
|ERKAN KÜÇÜKEMİRLER
|1.069
|%1.97
|5.002
|%5.28
|7
|ZAFER PARTİSİ
|ABDULKADİR ERBAĞCI
|453
|%0.83
|0
|%0.00
|8
|BTP
|GÜLSÜM DEMİR
|64
|%0.12
|313
|%0.33
|9
|DEVA PARTİSİ
|ORHAN BOZKURT
|53
|%0.10
|0
|%0.00
|10
|HÜDA PAR
|MEHMET KAZAK
|47
|%0.09
|0
|%0.00
|11
|ZEKİ KARAKAYA
|ZEKİ KARAKAYA
|40
|%0.07
|0
|%0.00
|12
|DP
|İBRAHİM İNAN
|38
|%0.07
|579
|%0.61
|13
|TKP
|MEHMET ELDEMİR
|31
|%0.06
|0
|%0.00
|14
|MEHMET AYDIN MUTLU
|MEHMET AYDIN MUTLU
|11
|%0.02
|0
|%0.00
|15
|DSP
|SELAHATTİN SAL
|6
|%0.01
|529
|%0.56
|16
|DİĞER
|3.393
|%6.24
|0
|%0.00
Kaynak: HABER MERKEZİ
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.