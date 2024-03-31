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31 Mar 2024 - 22:44- Siyaset G:

Kocaeli’de iki ilçede büyük çekişme

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Kocaeli’de yerel seçimlerde oy sayımı sürerken iki ilçede büyük çekişme yaşanıyor.

Kocaeli’de iki ilçede büyük çekişme mask
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Kocaeli’de 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Körfez ve Kandıra ilçeleri büyük çekişmeye sahne oluyor. Körfez AK Parti adayı Şener Söğüt ve CHP adayı Tayfun Balıkçı kafa kafaya seçim yarışını sürdürüyor. Körfez’de 100 oyla 300 oy arası anlık olarak başkan değişiyor. Kandıra’da ise AK Parti adayı Erol Ölmez ile Bağımsız aday Cengiz Kan arasında 500 oy fark var.

İŞTE O İLÇELERDE SON DURUM

KANDIRA

SIRAPARTİADAYALINAN OYOY ORANI2019 ALINAN OY2019 OY ORANI
1Kocaeli’de iki ilçede büyük çekişmeAK PARTİEROL ÖLMEZ7.391%33.9118.573%57.92
2Kocaeli’de iki ilçede büyük çekişmeCENGİZ KANCENGİZ KAN6.952%31.900%0.00
3Kocaeli’de iki ilçede büyük çekişmeCHPSERKAN AÇIKGÖZ2.228%10.220%0.00
4Kocaeli’de iki ilçede büyük çekişmeYENİDEN REFAHLEVENT GÖDEK2.181%10.010%0.00
5Kocaeli’de iki ilçede büyük çekişmeİYİ PARTİSEMİH SARIÇAY1.786%8.2012.255%38.22
6Kocaeli’de iki ilçede büyük çekişmeSAADETÜNAL KIZILAĞIL260%1.19653%2.04
7Kocaeli’de iki ilçede büyük çekişmeBTPYILMAZ ÇOŞĞUN169%0.78114%0.36
8Kocaeli’de iki ilçede büyük çekişmeZAFER PARTİSİTUGAY KAZAK122%0.560%0.00
9Kocaeli’de iki ilçede büyük çekişmeDEVA PARTİSİKADİR ÖZDEMİR59%0.270%0.00
10Kocaeli’de iki ilçede büyük çekişmeMEMLEKETOĞUZ USLU57%0.260%0.00
11Kocaeli’de iki ilçede büyük çekişmeDPHALİL İBRAHİM NAZLIGÜL48%0.22290%0.90
12Kocaeli’de iki ilçede büyük çekişmeDSPDAVUT UZCAN26%0.12180%0.56
13Kocaeli’de iki ilçede büyük çekişmeHÜDA PARMEHMET LATİF EKİNCİ24%0.110%0.00
14Kocaeli’de iki ilçede büyük çekişmeTKPYUSUF BAŞ10%0.050%0.00
15Kocaeli’de iki ilçede büyük çekişmeHKPYASEMİN KUZUBAŞ7%0.030%0.00
16Kocaeli’de iki ilçede büyük çekişmeDİĞER473%2.170%0.00

KÖRFEZ

SIRAPARTİADAYALINAN OYOY ORANI2019 ALINAN OY2019 OY ORANI
1Kocaeli’de iki ilçede büyük çekişmeAK PARTİŞENER SÖĞÜT19.848%36.5146.595%49.17
2Kocaeli’de iki ilçede büyük çekişmeCHPTAYFUN BALIKÇI19.544%35.950%0.00
3Kocaeli’de iki ilçede büyük çekişmeYENİDEN REFAHHACI LATİF İŞCEN4.760%8.760%0.00
4Kocaeli’de iki ilçede büyük çekişmeDEM PARTİSERACETTİN BAŞBOĞA2.516%4.636.306%6.65
5Kocaeli’de iki ilçede büyük çekişmeİYİ PARTİAZMİ CİHAT HATİPOĞLU2.484%4.5735.218%37.16
6Kocaeli’de iki ilçede büyük çekişmeSAADETERKAN KÜÇÜKEMİRLER1.069%1.975.002%5.28
7Kocaeli’de iki ilçede büyük çekişmeZAFER PARTİSİABDULKADİR ERBAĞCI453%0.830%0.00
8Kocaeli’de iki ilçede büyük çekişmeBTPGÜLSÜM DEMİR64%0.12313%0.33
9Kocaeli’de iki ilçede büyük çekişmeDEVA PARTİSİORHAN BOZKURT53%0.100%0.00
10Kocaeli’de iki ilçede büyük çekişmeHÜDA PARMEHMET KAZAK47%0.090%0.00
11Kocaeli’de iki ilçede büyük çekişmeZEKİ KARAKAYAZEKİ KARAKAYA40%0.070%0.00
12Kocaeli’de iki ilçede büyük çekişmeDPİBRAHİM İNAN38%0.07579%0.61
13Kocaeli’de iki ilçede büyük çekişmeTKPMEHMET ELDEMİR31%0.060%0.00
14Kocaeli’de iki ilçede büyük çekişmeMEHMET AYDIN MUTLUMEHMET AYDIN MUTLU11%0.020%0.00
15Kocaeli’de iki ilçede büyük çekişmeDSPSELAHATTİN SAL6%0.01529%0.56
16Kocaeli’de iki ilçede büyük çekişmeDİĞER3.393%6.240%0.00

Kaynak: HABER MERKEZİ

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31 Mar 2024 - 22:44 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

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