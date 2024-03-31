Dilovası’nda gerginlik, polis önlem aldı

Kocaeli’de yerel seçimlerin çekişmeye sahne olduğu Dilovası’nda AK Parti ve DEM Parti arasında seçim başa baş gitti. Sandıkları açılmaya devam ederken iki partinin seçmenleri sokaklara indi. İki partinin seçmenleri arasında yaşanan gerginlik üzerine ilçede bulunan çok sayıdaki polis ve çevik kuvvet ekipleri önlem aldı.
Kaynak: HABER MERKEZİ
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.