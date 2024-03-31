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31 Mar 2024 - 23:33- Siyaset G:

Gölcük'te ikinci Ali Yıldırım Sezer dönemi

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2024 Türkiye Yerel Seçimlerinde Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde AK Parti Gölcük Belediye Başkanı ve 2024 adayı olan Ali Yıldırım Sezer, resmi olmayan sonuçlara göre tekrar belediye başkanı seçildi.

Gölcük'te ikinci Ali Yıldırım Sezer dönemi mask
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Gölcük'te kazanan AK Parti'nin adayı Ali Yıldırım Sezer oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre Ali Yıldırım Sezer, açılan sandıkların yüzde 43.87'ünü(23 bin 351 oy) alarak belediye başkanı oldu. En yakın rakibi CHP Özgür Yılmaz yüzde 34.64, Yeniden Refah Partisi'nin adayı Ahmet Eren yüzde 7.86 oy aldı.

31 Mart 2019 seçimlerinde belediye başkanı seçilen Ali Yıldırım Sezer yeniden güveni tazeleyerek resmi olmayan sonuçlara göre başkan seçildi.

Ali Yıldırım Sezer kimdir?

1970 Gölcük Saraylı doğumlu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. 5 dönem Kocaeli Barosu’nda yöneticilik yaptı. GÖLASDER, Gölcük Yelken Kulübü, GFSD kurucusu ve yönetim kurulu üyesi. 31 Mart 2019’da Gölcük Belediye Başkanı seçildi. Evli ve 2 çocuk babası.

Kaynak: Haber Merkezi

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31 Mar 2024 - 23:33 Kocaeli/ Gölcük- Siyaset --- Okunma

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