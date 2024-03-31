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31 Mar 2024 - 23:41- Siyaset G:

Gebze yeniden Zinnur Büyükgöz dedi

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Gebze Belediye Başkanlığı seçimlerinde AK Parti adayı Zinnur Büyükgöz seçimi yeniden büyük farkla kazandı.

Gebze yeniden Zinnur Büyükgöz dedi mask
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31 Mart 2024 seçimlerinde sandık başına giden vatandaşlar resmi olmayan sonuçlara göre yeniden AK Parti adayı Zinnur Büyükgöz’ü seçti. CHP’nin aday çıkarmadığı ilçede, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş’ın aday olması sonrası Türkiye gündemine oturan Gebze’de sürpriz yaşanmadı.

İŞTE GEBZE’NİN RESMİ OLMAYAN SONUÇLARI

SIRAPARTİADAYALINAN OYOY ORANI2019 ALINAN OY2019 OY ORANI
1Gebze yeniden Zinnur Büyükgöz dedi AK PARTİZİNNUR BÜYÜKGÖZ38.770%38.09107.990%51.77
2Gebze yeniden Zinnur Büyükgöz dediİYİ PARTİSADIK GÜVENÇ20.688%20.330%0.00
3Gebze yeniden Zinnur Büyükgöz dediTİPERKAN BAŞ19.132%18.800%0.00
4Gebze yeniden Zinnur Büyükgöz dediYENİDEN REFAHKAMİL ERGÜN11.125%10.930%0.00
5Gebze yeniden Zinnur Büyükgöz dediZAFER PARTİSİKORAY TOPÇU3.653%3.590%0.00
6Gebze yeniden Zinnur Büyükgöz dediSAADETMUSTAFA TUREL2.898%2.8516.537%7.93
7Gebze yeniden Zinnur Büyükgöz dediTKPMEHMET KILIÇ752%0.74448%0.21
8Gebze yeniden Zinnur Büyükgöz dediDEVA PARTİSİMÜKAİL İZGİ735%0.720%0.00
9Gebze yeniden Zinnur Büyükgöz dediMEMLEKETMUSA ERTÜRK515%0.510%0.00
10Gebze yeniden Zinnur Büyükgöz dediDSPÇETİN TÖNGEL341%0.34883%0.42
11Gebze yeniden Zinnur Büyükgöz dediBTPFATİH ÖZTÜRK289%0.282.556%1.23
12Gebze yeniden Zinnur Büyükgöz dediDPMURAT ÖNGELEN288%0.28457%0.22
13Gebze yeniden Zinnur Büyükgöz dediHÜDA PARAYDIN YAPICI240%0.240%0.00
14Gebze yeniden Zinnur Büyükgöz dediEMEPSİNAN KARATAŞ196%0.190%0.00
15Gebze yeniden Zinnur Büyükgöz dediVATAN PARTİSİÖZKAN ÇAKMAK139%0.14326%0.16
16Gebze yeniden Zinnur Büyükgöz dediHKPBURAK GÖL105%0.100%0.00
17Gebze yeniden Zinnur Büyükgöz dediYTPTAHSİN MURAT ERGUN92%0.090%0.00
18Gebze yeniden Zinnur Büyükgöz dediMUHAMMET TULUKMUHAMMET TULUK66%0.060%0.00
19Gebze yeniden Zinnur Büyükgöz dediEROL BOZKIREROL BOZKIR41%0.040%0.00
20Gebze yeniden Zinnur Büyükgöz dediDİĞER1.719%1.690%0.00

ZİNNUR BÜYÜKGÖZ KİMDİR?

1964 Erzurum doğumlu. YTO Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünden mezun oldu, yüksek lisans yaptı. Kültür Varlıkları Koruma Kurullarında görev aldı. İstanbul Ticaret Odası, Teknopark İstanbul’da görev yaptı. 31 Mart 2019’da Gebze Belediye Başkanı seçildi. Evli ve 4 çocuk babası.

Kaynak: HABER MERKEZİ

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31 Mar 2024 - 23:41 Kocaeli/ Gebze- Siyaset --- Okunma

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