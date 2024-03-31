Gebze yeniden Zinnur Büyükgöz dedi

31 Mart 2024 seçimlerinde sandık başına giden vatandaşlar resmi olmayan sonuçlara göre yeniden AK Parti adayı Zinnur Büyükgöz’ü seçti. CHP’nin aday çıkarmadığı ilçede, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş’ın aday olması sonrası Türkiye gündemine oturan Gebze’de sürpriz yaşanmadı.

İŞTE GEBZE’NİN RESMİ OLMAYAN SONUÇLARI

SIRA PARTİ ADAY ALINAN OY OY ORANI 2019 ALINAN OY 2019 OY ORANI 1 AK PARTİ ZİNNUR BÜYÜKGÖZ 38.770 %38.09 107.990 %51.77 2 İYİ PARTİ SADIK GÜVENÇ 20.688 %20.33 0 %0.00 3 TİP ERKAN BAŞ 19.132 %18.80 0 %0.00 4 YENİDEN REFAH KAMİL ERGÜN 11.125 %10.93 0 %0.00 5 ZAFER PARTİSİ KORAY TOPÇU 3.653 %3.59 0 %0.00 6 SAADET MUSTAFA TUREL 2.898 %2.85 16.537 %7.93 7 TKP MEHMET KILIÇ 752 %0.74 448 %0.21 8 DEVA PARTİSİ MÜKAİL İZGİ 735 %0.72 0 %0.00 9 MEMLEKET MUSA ERTÜRK 515 %0.51 0 %0.00 10 DSP ÇETİN TÖNGEL 341 %0.34 883 %0.42 11 BTP FATİH ÖZTÜRK 289 %0.28 2.556 %1.23 12 DP MURAT ÖNGELEN 288 %0.28 457 %0.22 13 HÜDA PAR AYDIN YAPICI 240 %0.24 0 %0.00 14 EMEP SİNAN KARATAŞ 196 %0.19 0 %0.00 15 VATAN PARTİSİ ÖZKAN ÇAKMAK 139 %0.14 326 %0.16 16 HKP BURAK GÖL 105 %0.10 0 %0.00 17 YTP TAHSİN MURAT ERGUN 92 %0.09 0 %0.00 18 MUHAMMET TULUK MUHAMMET TULUK 66 %0.06 0 %0.00 19 EROL BOZKIR EROL BOZKIR 41 %0.04 0 %0.00 20 DİĞER 1.719 %1.69 0 %0.00

ZİNNUR BÜYÜKGÖZ KİMDİR?

1964 Erzurum doğumlu. YTO Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünden mezun oldu, yüksek lisans yaptı. Kültür Varlıkları Koruma Kurullarında görev aldı. İstanbul Ticaret Odası, Teknopark İstanbul’da görev yaptı. 31 Mart 2019’da Gebze Belediye Başkanı seçildi. Evli ve 4 çocuk babası.

Kaynak: HABER MERKEZİ