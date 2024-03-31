Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
31 Mar 2024 - 23:43- Siyaset G:

Büyükakın’ın ikinci dönemi

ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli seçimleri beklenildiği gibi AK Parti adayı Tahir Büyükakın’ın zaferiyle sonuçlandı. Büyükakın yüzde 45’in üzerinde oy alarak ikinci kez Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturdu.

Büyükakın’ın ikinci dönemi mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

KOCAELİ SANDIK BAŞINA GİTTİ

Türkiye’de sandık başına gitti. Kocaeli’de de 12 ilçede toplam 1 milyon 533 bin 85 ve cezaevlerinde hüküm giymemiş 295 mahkum olmak üzere toplam 1 milyon 533 bin 380 kişi sandık başına gitti. 16’sı seyyar, 10’u cezaevi sandığı olmak üzere Kocaeli’de toplam 4 bin 739 sandıkta oy kullanıldı. Münferit küçük tartışmalar dışında Kocaeli olaysız bir seçim günü yaşadı. Oy kullanma işlemi saat 17.00’de sona erdi.

TAHİR BÜYÜKAKIN FARK ATTI

Katılımın düşük olduğu Kocaeli Büyükşehir seçimlerinde sandıklardan beklenildiği gibi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın en yakın rakibine yüzde 15 oy fark atarak önde çıktı. Açılan sandık sayısı yüzde 44 iken Tahir Büyükakın oyların yüzde 45.23’ünü aldı. CHP’nin Kocaeli Büyükşehir Adayı Atasoy Bilgin ise yüzde 30.08 oy oranını yakaladı.

DOĞAN AYDAL ÇIKIŞ YAPAMADI

Ülke genelinde oylarını yükselten Yeniden Refah Partisi ise Kocaeli Büyükşehir seçimlerinde istediğini bulamadı. Doğan Aydal’ın oyları ancak genel seçimde partisinin yakaladığı seviyede kaldı. Aydal yüzde 5.85’te kaldı. İYİ Parti Adayı Gençay Yıldıztekin yüzde 4.14 oy alırken, DEM Adayı Hasan Özgüneş yüzde 2.86 oy oranında kaldı. Zafer Partisi Adayı Nermin Tol yüzde 1.71, Saadet adayı Nurettin Çelik yüzde 1.16 oy aldı.

İKİNCİ KEZ BAŞKAN SEÇİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde danışmanlık, genel sekreter yardımcılığı, genel sekreterlik gibi görevleri başarıyla yöneten Tahir Büyükakın bu sonuçlarla 2019’un ardından ikinci kez Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturdu.

Kaynak: Haber Merkezi

# parti, sandık, Kocaeli, başkan, seçim, Büyükşehir, Türkiye, tahir büyükakın, Cumhur İttifakı

31 Mar 2024 - 23:43 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.227.076 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

EMEKLİ ŞOFÖR VE BULAŞIKÇI ARANIYOR

Başiskele Vezirçifliğinde bulunan yemek firmamıza, *EMEKLİ ŞOFÖR ve BULAŞIKÇI, Bayan eleman aranmaktadır. Tel: 0532 475 45 44

PERSONEL ARANIYOR

Bağçeşmedeki Sitemizde, Temizlik ve çöp alımı işlerinde çalıştırılmak üzere, PERSONEL ALINACAKTIR . Çalışma saati: 09:00-18:00 Tel: 0541 185 41 6...

VASIFSIZ ELEMAN ARANIYOR

İzmit Ahşap ve Kereste Atölyemizde çalışacak, VASIFSIZ ELEMAN alınacaktır. Maaş Asgari ücret Tel:0 530 378 54 41

PALET TAMİR USTASI ARANIYOR

İzmit Ahşap ve Kereste Atölyemizde çalışacak, PALET TAMİR USTASI alınacaktır. Maaş 19.000 tl. Tel :0 530 378 54 41

TESİS ŞEFİ ARANIYOR

Köseköy de kurulmakta olan H.Beton Tesisi için aşağıdaki niteliklerde TESİS ŞEFİ aranıyor. *İnşaat Mühendisi veya Mimar Mühendis *veya Jeoloji Mühe...

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 30.000 TL Tel: 0532 280 24 09

ERDEM DOĞRAMA ELEMANLAR ARIYOR

Maaş+ Sgk+ Servis+ Yemek    Servisimiz Bekirdere-Yeşilova-Kandıra sapağı güzergâhından geçmektedir. BAY ELEMAN alınacaktır Fabrikamızda palet, sand...

PERSONEL ARANIYOR

Köseköy’de bulunan firmamıza, askerliğini yapmış, 3 vardiya çalışabilecek PERSONEL alınacaktır. Başvurular şahsen yapılacaktır Başlangıç ücreti: 20....

GÜNAYDIN VİNÇ PERSONELLER ARIYOR

Günaydın Vinç Hizmetlerine; *Bakım onarım işlerinde YARDIMCI PERSONELLER, *Yıkama ve çevre düzeni yapabilecek PERSONELLER, *ELEKTRİK VE MEKANİK UST...

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Körfez-Derince-İzmit bölgelerinden, SRC belgesi olan genç emekli SERVİS ŞOFÖRLERİ aranıyor. Tel: 0262 322 70 57

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

DEVA Partisi İl Başkanı Sudan: Yeniden yapılanarak yolumuza devam edeceğiz mask
DEVA Partisi İl Başkanı Sudan: Yeniden yapılanarak yolumuza devam edeceğiz
AK Parti teşkilat buluşması Pazar günü yapılacak mask
AK Parti teşkilat buluşması Pazar günü yapılacak
Başkan Kocaman: "Kartepe’de 142 bin 500 kişi kazandı" mask
Başkan Kocaman: "Kartepe’de 142 bin 500 kişi kazandı"
Başkan Bıyık: Kazanan Darıca oldu mask
Başkan Bıyık: Kazanan Darıca oldu
Erkan Baş işçi kentinde umduğunu bulamadı mask
Erkan Baş işçi kentinde umduğunu bulamadı
Büyükşehir ve 9 ilçede kazanan AK Parti’de buluşma bu akşam mask
Büyükşehir ve 9 ilçede kazanan AK Parti’de buluşma bu akşam

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL