Büyükakın’ın ikinci dönemi

KOCAELİ SANDIK BAŞINA GİTTİ
Türkiye’de sandık başına gitti. Kocaeli’de de 12 ilçede toplam 1 milyon 533 bin 85 ve cezaevlerinde hüküm giymemiş 295 mahkum olmak üzere toplam 1 milyon 533 bin 380 kişi sandık başına gitti. 16’sı seyyar, 10’u cezaevi sandığı olmak üzere Kocaeli’de toplam 4 bin 739 sandıkta oy kullanıldı. Münferit küçük tartışmalar dışında Kocaeli olaysız bir seçim günü yaşadı. Oy kullanma işlemi saat 17.00’de sona erdi.
TAHİR BÜYÜKAKIN FARK ATTI
Katılımın düşük olduğu Kocaeli Büyükşehir seçimlerinde sandıklardan beklenildiği gibi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın en yakın rakibine yüzde 15 oy fark atarak önde çıktı. Açılan sandık sayısı yüzde 44 iken Tahir Büyükakın oyların yüzde 45.23’ünü aldı. CHP’nin Kocaeli Büyükşehir Adayı Atasoy Bilgin ise yüzde 30.08 oy oranını yakaladı.
DOĞAN AYDAL ÇIKIŞ YAPAMADI
Ülke genelinde oylarını yükselten Yeniden Refah Partisi ise Kocaeli Büyükşehir seçimlerinde istediğini bulamadı. Doğan Aydal’ın oyları ancak genel seçimde partisinin yakaladığı seviyede kaldı. Aydal yüzde 5.85’te kaldı. İYİ Parti Adayı Gençay Yıldıztekin yüzde 4.14 oy alırken, DEM Adayı Hasan Özgüneş yüzde 2.86 oy oranında kaldı. Zafer Partisi Adayı Nermin Tol yüzde 1.71, Saadet adayı Nurettin Çelik yüzde 1.16 oy aldı.
İKİNCİ KEZ BAŞKAN SEÇİLDİ
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde danışmanlık, genel sekreter yardımcılığı, genel sekreterlik gibi görevleri başarıyla yöneten Tahir Büyükakın bu sonuçlarla 2019’un ardından ikinci kez Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturdu.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.