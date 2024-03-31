Yasin Özlü Başiskele'de güven tazeledi

Başiskele'de kazanan AK Parti'nin adayı Mehmet Yasin Özlü oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre; Mehmet Yasin Özlü, açılan sandıkların yüzde 41.72'sini(22 bin 844 oy) alarak belediye başkanı oldu. En yakın rakibi bağımsız aday Hüseyin Ayaz yüzde 18.69, Saadet Partisi'nin adayı Zafer Mutlu yüzde 15.01, CHP'nin adayı Anıl Acurman yüzde 14.58 oy aldı.

31 Mart 2019 seçimlerinde belediye başkanı seçilen Mehmet Yasin Özlü yeniden güveni tazeleyerek resmi olmayan sonuçlara göre başkan seçildi.

Mehmet Yasin Özlü kimdir?

Mehmet Yasin Özlü, 1980 yılında Başiskele'de doğdu. Yuvacık İlköğretim Okulu, İzmit Ortaokulu ve Seymen Lisesinden mezun olan Özlü, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesini bitirdi. Özlü, üniversite yıllarında siyasete girdi. AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları kurucuları ve birinci dönem Yönetim Kurulu Üyeleri arasında yer alan Özlü, yüksek lisans derecesini Sakarya Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünden aldı. 2006 yılında AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı olan Özlü, Gençlik Kolları Başkanlığını takiben AK Parti Kocaeli İl Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde Gülen Yüzler Projesi Proje Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanı Gebze Özel Kalem Müdürlüğü, Sekapark Genel Müdürlüğü, Antikkapı Genel Müdürlüğü, Kocaeli Ulaşımpark Kurucu Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi