Kartepe’de Mustafa Kocaman fark attı

Kartepe’de kazanan AK Parti'nin adayı Mustafa Kocaman oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre Mustafa Kocaman açılan sandıkların yüzde 47,49’unu alarak belediye başkanı oldu. 31 Mart 2019 seçimlerinde belediye başkanı seçilen Mustafa Kocaman yeniden güveni tazeleyerek resmi olmayan sonuçlara göre başkan seçildi.

İŞTE KARTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RESMİ OLMAYAN SEÇİM SONUÇLARI

1 AK PARTİ MUHAMMET MUSTAFA KOCAMAN 30.771 %47.49 40.859 %57.93 2 CHP NİLAY MERTTÜRK 20.537 %31.70 19.997 %28.35 3 YENİDEN REFAH BERAT KANSU 7.120 %10.99 0 %0.00 4 DEM PARTİ İBRAHİM ERGİN 1.609 %2.48 0 %0.00 5 İYİ PARTİ HALUK TAMYÜKSEL 1.430 %2.21 0 %0.00 6 ZAFER PARTİSİ SÜLEYMAN ERDEM 1.360 %2.10 0 %0.00 7 SAADET İBRAHİM ETHEM AKBUĞA 804 %1.24 3.613 %5.12 8 HÜDA PAR AHMET POLAT 224 %0.35 0 %0.00 9 DEVA PARTİSİ YUSUF NUHOĞLU 202 %0.31 0 %0.00 10 BTP GÖKHAN AVCI 151 %0.23 190 %0.27 11 TKP SALİH ÇALIŞGAN 107 %0.17 0 %0.00 12 DP AHMET CENGİZ 55 %0.08 687 %0.97 13 DSP FEHMİ TOY 50 %0.08 5.191 %7.36 14 HKP MUAMMER KUZUBAŞ 28 %0.04 0 %0.00 15 DİĞER 340 %0.52 0 %0.00

MUSTAFA KOCAMAN KİMDİR?

1979 doğumlu. Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Serbest avukatlık yaptı. Amatör lisanslı basketbol oynadı. Çeşitli STK’larda görev aldı. 2011’de girdiği AK Parti’de ilçe yöneticisi, il teşkilat başkanlığı yaptı. 31 Mart 2019’da Kartepe Belediye Başkanı seçildi. Evli ve 1 çocuk babası.

Kaynak: HABER MERKEZİ