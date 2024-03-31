Kartepe’de Mustafa Kocaman fark attı

Kartepe’de kazanan AK Parti'nin adayı Mustafa Kocaman oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre Mustafa Kocaman açılan sandıkların yüzde 47,49’unu alarak belediye başkanı oldu. 31 Mart 2019 seçimlerinde belediye başkanı seçilen Mustafa Kocaman yeniden güveni tazeleyerek resmi olmayan sonuçlara göre başkan seçildi.
İŞTE KARTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RESMİ OLMAYAN SEÇİM SONUÇLARI
|1
|AK PARTİ
|MUHAMMET MUSTAFA KOCAMAN
|30.771
|%47.49
|40.859
|%57.93
|2
|CHP
|NİLAY MERTTÜRK
|20.537
|%31.70
|19.997
|%28.35
|3
|YENİDEN REFAH
|BERAT KANSU
|7.120
|%10.99
|0
|%0.00
|4
|DEM PARTİ
|İBRAHİM ERGİN
|1.609
|%2.48
|0
|%0.00
|5
|İYİ PARTİ
|HALUK TAMYÜKSEL
|1.430
|%2.21
|0
|%0.00
|6
|ZAFER PARTİSİ
|SÜLEYMAN ERDEM
|1.360
|%2.10
|0
|%0.00
|7
|SAADET
|İBRAHİM ETHEM AKBUĞA
|804
|%1.24
|3.613
|%5.12
|8
|HÜDA PAR
|AHMET POLAT
|224
|%0.35
|0
|%0.00
|9
|DEVA PARTİSİ
|YUSUF NUHOĞLU
|202
|%0.31
|0
|%0.00
|10
|BTP
|GÖKHAN AVCI
|151
|%0.23
|190
|%0.27
|11
|TKP
|SALİH ÇALIŞGAN
|107
|%0.17
|0
|%0.00
|12
|DP
|AHMET CENGİZ
|55
|%0.08
|687
|%0.97
|13
|DSP
|FEHMİ TOY
|50
|%0.08
|5.191
|%7.36
|14
|HKP
|MUAMMER KUZUBAŞ
|28
|%0.04
|0
|%0.00
|15
|DİĞER
|340
|%0.52
|0
|%0.00
MUSTAFA KOCAMAN KİMDİR?
1979 doğumlu. Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Serbest avukatlık yaptı. Amatör lisanslı basketbol oynadı. Çeşitli STK’larda görev aldı. 2011’de girdiği AK Parti’de ilçe yöneticisi, il teşkilat başkanlığı yaptı. 31 Mart 2019’da Kartepe Belediye Başkanı seçildi. Evli ve 1 çocuk babası.
Kaynak: HABER MERKEZİ
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.