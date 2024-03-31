Darıca'da Muzaffer Bıyık tekrar başkan seçildi

Darıca'da kazanan AK Parti'nin adayı Muzaffer Bıyık oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre; Muzaffer Bıyık, açılan sandıkların yüzde 39.07'sini(40 bin 302 oy) alarak belediye başkanı oldu. En yakın rakibi CHP adayı Saide Arslan Çalışkan yüzde 30.95 oy aldı.
31 Mart 2019 seçimlerinde belediye başkanı seçilen Muzaffer Bıyık yeniden güveni tazeleyerek resmi olmayan sonuçlara göre başkan seçildi.
Muzaffer Bıyık kimdir?
1977 Darıca doğumlu. Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü mezunu. Aile şirketinde yöneticilik yaptı. 2009-2019 arası AK Parti Darıca İlçe Başkanlığını yürüttü. 31 Mart 2019’da Darıca Belediye Başkanı seçildi. Evli ve 3 çocuk babası.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.