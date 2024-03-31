Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
31 Mar 2024 - 23:53- Gündem G:

Darıca'da Muzaffer Bıyık tekrar başkan seçildi

ABONE OL Google News Sayfamız

2024 Türkiye Yerel Seçimlerinde Kocaeli'nin Darıca ilçesinde AK Parti Darıca Belediye Başkanı ve 2024 başkan adayı olan Muzaffer Bıyık, resmi olmayan sonuçlara göre tekrar belediye başkanı seçildi.

Darıca'da Muzaffer Bıyık tekrar başkan seçildi mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Darıca'da kazanan AK Parti'nin adayı Muzaffer Bıyık oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre; Muzaffer Bıyık, açılan sandıkların yüzde 39.07'sini(40 bin 302 oy) alarak belediye başkanı oldu. En yakın rakibi CHP adayı Saide Arslan Çalışkan yüzde 30.95 oy aldı.

31 Mart 2019 seçimlerinde belediye başkanı seçilen Muzaffer Bıyık yeniden güveni tazeleyerek resmi olmayan sonuçlara göre başkan seçildi.

Muzaffer Bıyık kimdir?

1977 Darıca doğumlu. Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü mezunu. Aile şirketinde yöneticilik yaptı. 2009-2019 arası AK Parti Darıca İlçe Başkanlığını yürüttü. 31 Mart 2019’da Darıca Belediye Başkanı seçildi. Evli ve 3 çocuk babası.

Kaynak: Haber Merkezi

# parti, ilçe, başkan, AK Parti
# AK PARTİ İLE İLİŞKİLİ:
Körfez'de Şener Söğüt yeniden başkan mask
Körfez'de Şener Söğüt yeniden başkan
Kandıra'da başkan Erol Ölmez oldu mask
Kandıra'da başkan Erol Ölmez oldu
Yasin Özlü Başiskele'de güven tazeledi mask
Yasin Özlü Başiskele'de güven tazeledi
Gölcük'te ikinci Ali Yıldırım Sezer dönemi mask
Gölcük'te ikinci Ali Yıldırım Sezer dönemi
Başkan Söğüt oyunu kullandı mask
Başkan Söğüt oyunu kullandı
Yasin Özlü, eşi ile birlikte oyunu kullandı mask
Yasin Özlü, eşi ile birlikte oyunu kullandı
İzmit Belediye Başkan adayı Tutuş, oyunu kullandı mask
İzmit Belediye Başkan adayı Tutuş, oyunu kullandı
İzmit’te 5 bin AK Partili sahada olacak mask
İzmit’te 5 bin AK Partili sahada olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul içler acısı bir hale gelmiştir mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul içler acısı bir hale gelmiştir
Tutuş, meşaleler ile karşılandı: “İzmit’i kazandık” mask
Tutuş, meşaleler ile karşılandı: “İzmit’i kazandık”
# DARICA BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
Bıyık: "Bayramoğlu’nu bölgenin parlayan yıldızı yapacağız" mask
Bıyık: "Bayramoğlu’nu bölgenin parlayan yıldızı yapacağız"
Kocaeli birincisi oldular mask
Kocaeli birincisi oldular
Darıca Osmangazi’de asfaltlama yapıldı mask
Darıca Osmangazi’de asfaltlama yapıldı
Bıyık, Canlarla Hızır Lokması’nda buluştu mask
Bıyık, Canlarla Hızır Lokması’nda buluştu
Bıyık, kapı kapı gezerek gönüllere dokunuyor mask
Bıyık, kapı kapı gezerek gönüllere dokunuyor
Temizlik malzemesi satın alınacak mask
Temizlik malzemesi satın alınacak
Başkan Bıyık’la Darıcalıların gönül bağı devam ediyor mask
Başkan Bıyık’la Darıcalıların gönül bağı devam ediyor
Darıca’da 6 Şubat depreminde hayatını kaybedenler anısına lokma dağıtıldı mask
Darıca’da 6 Şubat depreminde hayatını kaybedenler anısına lokma dağıtıldı
Başkan Bıyık’tan Miraç Kandili mesajı mask
Başkan Bıyık’tan Miraç Kandili mesajı
Bayramoğlu esnafından Başkan Bıyık’a sıcak karşılama mask
Bayramoğlu esnafından Başkan Bıyık’a sıcak karşılama

31 Mar 2024 - 23:53 Kocaeli/ Darica- Gündem --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.227.076 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

EMEKLİ ŞOFÖR VE BULAŞIKÇI ARANIYOR

Başiskele Vezirçifliğinde bulunan yemek firmamıza, *EMEKLİ ŞOFÖR ve BULAŞIKÇI, Bayan eleman aranmaktadır. Tel: 0532 475 45 44

PERSONEL ARANIYOR

Bağçeşmedeki Sitemizde, Temizlik ve çöp alımı işlerinde çalıştırılmak üzere, PERSONEL ALINACAKTIR . Çalışma saati: 09:00-18:00 Tel: 0541 185 41 6...

VASIFSIZ ELEMAN ARANIYOR

İzmit Ahşap ve Kereste Atölyemizde çalışacak, VASIFSIZ ELEMAN alınacaktır. Maaş Asgari ücret Tel:0 530 378 54 41

PALET TAMİR USTASI ARANIYOR

İzmit Ahşap ve Kereste Atölyemizde çalışacak, PALET TAMİR USTASI alınacaktır. Maaş 19.000 tl. Tel :0 530 378 54 41

TESİS ŞEFİ ARANIYOR

Köseköy de kurulmakta olan H.Beton Tesisi için aşağıdaki niteliklerde TESİS ŞEFİ aranıyor. *İnşaat Mühendisi veya Mimar Mühendis *veya Jeoloji Mühe...

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 30.000 TL Tel: 0532 280 24 09

ERDEM DOĞRAMA ELEMANLAR ARIYOR

Maaş+ Sgk+ Servis+ Yemek    Servisimiz Bekirdere-Yeşilova-Kandıra sapağı güzergâhından geçmektedir. BAY ELEMAN alınacaktır Fabrikamızda palet, sand...

PERSONEL ARANIYOR

Köseköy’de bulunan firmamıza, askerliğini yapmış, 3 vardiya çalışabilecek PERSONEL alınacaktır. Başvurular şahsen yapılacaktır Başlangıç ücreti: 20....

GÜNAYDIN VİNÇ PERSONELLER ARIYOR

Günaydın Vinç Hizmetlerine; *Bakım onarım işlerinde YARDIMCI PERSONELLER, *Yıkama ve çevre düzeni yapabilecek PERSONELLER, *ELEKTRİK VE MEKANİK UST...

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Körfez-Derince-İzmit bölgelerinden, SRC belgesi olan genç emekli SERVİS ŞOFÖRLERİ aranıyor. Tel: 0262 322 70 57

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Karamürsel’in sevilen eğitimcisi yaşamını yitirdi mask
Karamürsel’in sevilen eğitimcisi yaşamını yitirdi
Baba kaybetti kızı kazandı mask
Baba kaybetti kızı kazandı
Yargıtay Başkanlığı seçiminde 11. turda da sonuç çıkmadı mask
Yargıtay Başkanlığı seçiminde 11. turda da sonuç çıkmadı
Seçimlere katılım oranı ne kadar oldu? mask
Seçimlere katılım oranı ne kadar oldu?
Bahçeli: Tepkisellik dozu bir hayli fazla mask
Bahçeli: Tepkisellik dozu bir hayli fazla
AK Parti MYK yarın toplanıyor: Yerel seçim sonuçları masaya yatırılacak mask
AK Parti MYK yarın toplanıyor: Yerel seçim sonuçları masaya yatırılacak

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL