Derince'de yeni başkan Sertif Gökçe

Derince'de kazanan CHP'nin adayı Sertif Gökçe oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre; Sertif Gökçe , açılan sandıkların yüzde 47.32'sini(26 bin 730 oy) alarak belediye başkanı oldu. En yakın rakibi AK Parti adayı İbrahim Şirin yüzde 40.28 oy aldı.

Sertif Gökçe kimdir?

1972 Ardahan doğumlu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1997 mezunu. Serbest avukat. 2014 - 2018 yılları arasında Kocaeli Baro Başkanlığı görevini yürüttü. CHP Derince Gençlik ve il yönetimlerinde görev aldı. 31 Mart 2019’da Derince Belediye Baykan adayı oldu. Evli ve 2 çocuk babası.

Kaynak: Haber Merkezi