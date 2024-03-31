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31 Mar 2024 - 23:58- Gündem G:

Derince'de yeni başkan Sertif Gökçe

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2024 Türkiye Yerel Seçimlerinde Kocaeli'nin Derince ilçesinde CHP Derince Belediye başkan adayı olan Sertif Gökçe, resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçildi.

Derince'de yeni başkan Sertif Gökçe mask
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Derince'de kazanan CHP'nin adayı Sertif Gökçe oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre; Sertif Gökçe , açılan sandıkların yüzde 47.32'sini(26 bin 730 oy) alarak belediye başkanı oldu. En yakın rakibi AK Parti adayı İbrahim Şirin yüzde 40.28 oy aldı.

Sertif Gökçe kimdir?

1972 Ardahan doğumlu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1997 mezunu. Serbest avukat. 2014 - 2018 yılları arasında Kocaeli Baro Başkanlığı görevini yürüttü. CHP Derince Gençlik ve il yönetimlerinde görev aldı. 31 Mart 2019’da Derince Belediye Baykan adayı oldu. Evli ve 2 çocuk babası.

Kaynak: Haber Merkezi

# parti, Kocaeli, Derince
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31 Mar 2024 - 23:58 Kocaeli/ Derince- Gündem --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(11)
12

Seyfettin Doğan - Çok çalıştın, çok yoruldun sonunda BAŞKAN'ımız oldun. Kutluyorum. Bu zaferde payı olanlara da teşekkür ederim. Hayırlı olsun.

Yanıtla . 3Beğen . 1Beğenme 01 Nisan 12:21
09

Der İnce - evlere ,icra göndermeye alışıktır kendisi yıllardır bankaların avukatlığını yapıyor kredi kartlarından dolayı muhatap olduğunuz avukatlık bürosunun sahibidir.

Yanıtla . 5Beğen . 21Beğenme 01 Nisan 09:51
10

Hehe - @Der İnce 09 nolu yoruma cevabı: iyi tamam sen niye borcunu ödemedin ki bana hiç icra gelmedi mesela cünkü ben alacağıma vereceğime sadık yaşarım

Yanıtla . 19Beğen . 1Beğenme 01 Nisan 10:36
08

Turanoğlu - Tebrik ederim

Derince yi inşallah köy kimlğinden çıkarır

Yanıtla . 24Beğen . 5Beğenme 01 Nisan 09:35
02

Hüseyin - Derince'ye yakışır başkanım. Hukukçu vizyoner başkanları özlemiştik.

Yanıtla . 20Beğen . 4Beğenme 01 Nisan 00:40
01

. - Helal olsun baskanıma simdi derince gercek hizmeti oturup izlesin

Yanıtla . 70Beğen . 15Beğenme 01 Nisan 00:11
05

Servetiye Cephesi - @. 01 nolu yoruma cevabı: Ne hizmeti yapacak görücez! Meyhane, tekel ruhsatlarını pırasa gibi vermeye başlamasın da hizmet mizmet istemez. İzmit belediye başkanı gelir gelmez oto sanayiye tekel açtırmıştı.

Yanıtla . 6Beğen . 33Beğenme 01 Nisan 06:37
04

Ayhan - @. 01 nolu yoruma cevabı: Sad2cw gerçek hizmeti görmeyecek derince,aynı zamanda SEVGİ DİLİNİ konuşan bir yönetim görecek,

Yanıtla . 14Beğen . 3Beğenme 01 Nisan 03:47
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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