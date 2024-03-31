Derince'de yeni başkan Sertif Gökçe

Derince'de kazanan CHP'nin adayı Sertif Gökçe oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre; Sertif Gökçe , açılan sandıkların yüzde 47.32'sini(26 bin 730 oy) alarak belediye başkanı oldu. En yakın rakibi AK Parti adayı İbrahim Şirin yüzde 40.28 oy aldı.
Sertif Gökçe kimdir?
1972 Ardahan doğumlu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1997 mezunu. Serbest avukat. 2014 - 2018 yılları arasında Kocaeli Baro Başkanlığı görevini yürüttü. CHP Derince Gençlik ve il yönetimlerinde görev aldı. 31 Mart 2019’da Derince Belediye Baykan adayı oldu. Evli ve 2 çocuk babası.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(11 )
Seyfettin Doğan - Çok çalıştın, çok yoruldun sonunda BAŞKAN'ımız oldun. Kutluyorum. Bu zaferde payı olanlara da teşekkür ederim. Hayırlı olsun.
Hüseyin Yıldırım - Başkanım hayırlı olsun.
Der İnce - evlere ,icra göndermeye alışıktır kendisi yıllardır bankaların avukatlığını yapıyor kredi kartlarından dolayı muhatap olduğunuz avukatlık bürosunun sahibidir.
Hehe - iyi tamam sen niye borcunu ödemedin ki bana hiç icra gelmedi mesela cünkü ben alacağıma vereceğime sadık yaşarım
Turanoğlu - Tebrik ederim
Derince yi inşallah köy kimlğinden çıkarır
Tüpraşlı Gariban - Tebrikler Başkanım
Derinceli - Adam gibi adam
Yahyakaptanlı - Adam adam
Hüseyin - Derince'ye yakışır başkanım. Hukukçu vizyoner başkanları özlemiştik.
. - Helal olsun baskanıma simdi derince gercek hizmeti oturup izlesin
Servetiye Cephesi - Ne hizmeti yapacak görücez! Meyhane, tekel ruhsatlarını pırasa gibi vermeye başlamasın da hizmet mizmet istemez. İzmit belediye başkanı gelir gelmez oto sanayiye tekel açtırmıştı.
Ayhan - Sad2cw gerçek hizmeti görmeyecek derince,aynı zamanda SEVGİ DİLİNİ konuşan bir yönetim görecek,
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.