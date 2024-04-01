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01 Nis 2024 - 00:01- Siyaset G:

Çayırova’da Bünyamin Çiftçi yeniden başkan

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2024 Türkiye Yerel Seçimlerinde Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde AK Parti Çayırova Belediye Başkanı ve 2024 adayı olan Bünyamin Çiftçi resmi olmayan sonuçlara göre tekrar belediye başkanı seçildi.

Çayırova’da Bünyamin Çiftçi yeniden başkan mask
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Çayırova’da kazanan AK Parti'nin adayı Bünyamin Çiftçi oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre Bünyamin Çiftçi açılan sandıkların yüzde 36,84’ünü alarak belediye başkanı oldu. Çiftçi’nin en yakın rakibi ise yüzde 32,66 ile İYİ Parti adayı Şevki Demirci oldu. 31 Mart 2019 seçimlerinde belediye başkanı seçilen Bünyamin Çiftçi yeniden güveni tazeleyerek resmi olmayan sonuçlara göre başkan seçildi.

RESMİ OLMAYAN SONUÇLARA GÖRE ÇAYIROVA SONUÇLARI

SIRAPARTİADAYALINAN OYOY ORANI2019 ALINAN OY2019 OY ORANI
1Çayırova’da Bünyamin Çiftçi yeniden başkan AK PARTİBÜNYAMİN ÇİFTÇİ21.239%36.8438.658%54.56
2Çayırova’da Bünyamin Çiftçi yeniden başkanİYİ PARTİŞEVKİ DEMİRCİ18.828%32.6610.337%14.59
3Çayırova’da Bünyamin Çiftçi yeniden başkanCHPMUHARREM GÖKÇE12.740%22.1016.475%23.25
4Çayırova’da Bünyamin Çiftçi yeniden başkanYENİDEN REFAHHAMZA EKŞİ1.916%3.320%0.00
5Çayırova’da Bünyamin Çiftçi yeniden başkanZAFER PARTİSİHACI FİLİK699%1.210%0.00
6Çayırova’da Bünyamin Çiftçi yeniden başkanTİPORHAN MORDOĞAN217%0.380%0.00
7Çayırova’da Bünyamin Çiftçi yeniden başkanYTPAHMET KORKMAZ142%0.250%0.00
8Çayırova’da Bünyamin Çiftçi yeniden başkanDEVA PARTİSİİBRAHİM ÇAMKERTEN111%0.190%0.00
9Çayırova’da Bünyamin Çiftçi yeniden başkanHÜDA PARTURAN SAK96%0.170%0.00
10Çayırova’da Bünyamin Çiftçi yeniden başkanYUSUF EMRE CÜREYUSUF EMRE CÜRE77%0.130%0.00
11Çayırova’da Bünyamin Çiftçi yeniden başkanTKPRÜVEYDA BETÜL SÜSLÜ UZAR76%0.130%0.00
12Çayırova’da Bünyamin Çiftçi yeniden başkanBTPMEHMET KOÇ64%0.11166%0.23
13Çayırova’da Bünyamin Çiftçi yeniden başkanDSPHAKAN ERCAN40%0.07282%0.40
14Çayırova’da Bünyamin Çiftçi yeniden başkanDPAHMET ALBAYRAK25%0.04151%0.21
15Çayırova’da Bünyamin Çiftçi yeniden başkanHKPALİ ERDOĞDU18%0.030%0.00
16Çayırova’da Bünyamin Çiftçi yeniden başkanERÇİN ERDOĞANERÇİN ERDOĞAN12%0.020%0.00
17Çayırova’da Bünyamin Çiftçi yeniden başkanDİĞER1.353%2.350%0.00

Kaynak: HABER MERKEZİ

# parti, başkan, AK Parti

01 Nis 2024 - 00:01 Kocaeli/ Çayirova- Siyaset --- Okunma

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