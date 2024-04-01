Çayırova’da Bünyamin Çiftçi yeniden başkan

Çayırova’da kazanan AK Parti'nin adayı Bünyamin Çiftçi oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre Bünyamin Çiftçi açılan sandıkların yüzde 36,84’ünü alarak belediye başkanı oldu. Çiftçi’nin en yakın rakibi ise yüzde 32,66 ile İYİ Parti adayı Şevki Demirci oldu. 31 Mart 2019 seçimlerinde belediye başkanı seçilen Bünyamin Çiftçi yeniden güveni tazeleyerek resmi olmayan sonuçlara göre başkan seçildi.

RESMİ OLMAYAN SONUÇLARA GÖRE ÇAYIROVA SONUÇLARI

SIRA PARTİ ADAY ALINAN OY OY ORANI 2019 ALINAN OY 2019 OY ORANI 1 AK PARTİ BÜNYAMİN ÇİFTÇİ 21.239 %36.84 38.658 %54.56 2 İYİ PARTİ ŞEVKİ DEMİRCİ 18.828 %32.66 10.337 %14.59 3 CHP MUHARREM GÖKÇE 12.740 %22.10 16.475 %23.25 4 YENİDEN REFAH HAMZA EKŞİ 1.916 %3.32 0 %0.00 5 ZAFER PARTİSİ HACI FİLİK 699 %1.21 0 %0.00 6 TİP ORHAN MORDOĞAN 217 %0.38 0 %0.00 7 YTP AHMET KORKMAZ 142 %0.25 0 %0.00 8 DEVA PARTİSİ İBRAHİM ÇAMKERTEN 111 %0.19 0 %0.00 9 HÜDA PAR TURAN SAK 96 %0.17 0 %0.00 10 YUSUF EMRE CÜRE YUSUF EMRE CÜRE 77 %0.13 0 %0.00 11 TKP RÜVEYDA BETÜL SÜSLÜ UZAR 76 %0.13 0 %0.00 12 BTP MEHMET KOÇ 64 %0.11 166 %0.23 13 DSP HAKAN ERCAN 40 %0.07 282 %0.40 14 DP AHMET ALBAYRAK 25 %0.04 151 %0.21 15 HKP ALİ ERDOĞDU 18 %0.03 0 %0.00 16 ERÇİN ERDOĞAN ERÇİN ERDOĞAN 12 %0.02 0 %0.00 17 DİĞER 1.353 %2.35 0 %0.00

Kaynak: HABER MERKEZİ