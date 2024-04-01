Çayırova’da Bünyamin Çiftçi yeniden başkan

Çayırova’da kazanan AK Parti'nin adayı Bünyamin Çiftçi oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre Bünyamin Çiftçi açılan sandıkların yüzde 36,84’ünü alarak belediye başkanı oldu. Çiftçi’nin en yakın rakibi ise yüzde 32,66 ile İYİ Parti adayı Şevki Demirci oldu. 31 Mart 2019 seçimlerinde belediye başkanı seçilen Bünyamin Çiftçi yeniden güveni tazeleyerek resmi olmayan sonuçlara göre başkan seçildi.
RESMİ OLMAYAN SONUÇLARA GÖRE ÇAYIROVA SONUÇLARI
|SIRA
|PARTİ
|ADAY
|ALINAN OY
|OY ORANI
|2019 ALINAN OY
|2019 OY ORANI
|1
|AK PARTİ
|BÜNYAMİN ÇİFTÇİ
|21.239
|%36.84
|38.658
|%54.56
|2
|İYİ PARTİ
|ŞEVKİ DEMİRCİ
|18.828
|%32.66
|10.337
|%14.59
|3
|CHP
|MUHARREM GÖKÇE
|12.740
|%22.10
|16.475
|%23.25
|4
|YENİDEN REFAH
|HAMZA EKŞİ
|1.916
|%3.32
|0
|%0.00
|5
|ZAFER PARTİSİ
|HACI FİLİK
|699
|%1.21
|0
|%0.00
|6
|TİP
|ORHAN MORDOĞAN
|217
|%0.38
|0
|%0.00
|7
|YTP
|AHMET KORKMAZ
|142
|%0.25
|0
|%0.00
|8
|DEVA PARTİSİ
|İBRAHİM ÇAMKERTEN
|111
|%0.19
|0
|%0.00
|9
|HÜDA PAR
|TURAN SAK
|96
|%0.17
|0
|%0.00
|10
|YUSUF EMRE CÜRE
|YUSUF EMRE CÜRE
|77
|%0.13
|0
|%0.00
|11
|TKP
|RÜVEYDA BETÜL SÜSLÜ UZAR
|76
|%0.13
|0
|%0.00
|12
|BTP
|MEHMET KOÇ
|64
|%0.11
|166
|%0.23
|13
|DSP
|HAKAN ERCAN
|40
|%0.07
|282
|%0.40
|14
|DP
|AHMET ALBAYRAK
|25
|%0.04
|151
|%0.21
|15
|HKP
|ALİ ERDOĞDU
|18
|%0.03
|0
|%0.00
|16
|ERÇİN ERDOĞAN
|ERÇİN ERDOĞAN
|12
|%0.02
|0
|%0.00
|17
|DİĞER
|1.353
|%2.35
|0
|%0.00
Kaynak: HABER MERKEZİ
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.