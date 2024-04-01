Dilovası’nın kazananı Ramazan Ömeroğlu oldu

Dilovası’nda kazanan AK Parti'nin adayı Ramazan Ömeroğlu oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre Ramazan Ömeroğlu açılan sandıkların yüzde 33,47’sini alarak belediye başkanı oldu. DEM Parti adayı Mustafa Avcı ise yüzde 24 oy aldı.
RESMİ OLMAYAN SONUÇLARA GÖRE DİLOVASI SEÇİM SONUÇLARI
|SIRA
|PARTİ
|ADAY
|ALINAN OY
|OY ORANI
|2019 ALINAN OY
|2019 OY ORANI
|1
|AK PARTİ
|RAMAZAN ÖMEROĞLU
|6.083
|%33.36
|13.570
|%51.03
|2
|DEM PARTİ
|MUSTAFA AVCİ
|4.566
|%25.04
|0
|%0.00
|3
|İYİ PARTİ
|EMİN YILMAZ
|3.411
|%18.70
|0
|%0.00
|4
|YENİDEN REFAH
|ERCAN OĞUZ
|1.576
|%8.64
|0
|%0.00
|5
|CHP
|YAKUP TÖRK
|1.412
|%7.74
|0
|%0.00
|6
|SAADET
|HASAN İNCİ
|414
|%2.27
|12.596
|%47.37
|7
|DEVA PARTİSİ
|ALİ ÇELİK
|131
|%0.72
|0
|%0.00
|8
|ZAFER PARTİSİ
|HACI KADİR
|129
|%0.71
|0
|%0.00
|9
|HÜDA PAR
|AYDIN AKICI
|58
|%0.32
|0
|%0.00
|10
|MEMLEKET
|GÖKALP ERENOĞLU
|39
|%0.21
|0
|%0.00
|11
|BTP
|TUNAY YILDIRIM
|19
|%0.10
|137
|%0.52
|12
|DSP
|BİRKAN KARAYEL
|13
|%0.07
|117
|%0.44
|13
|TKP
|NAİM SEVİNÇ
|12
|%0.07
|0
|%0.00
|14
|YTP
|OZAN YILMAZ
|11
|%0.06
|0
|%0.00
|15
|HKP
|KEMAL KURT
|8
|%0.04
|0
|%0.00
|16
|DP
|RAMAZAN TEKİN
|5
|%0.03
|90
|%0.34
|17
|DİĞER
|350
|%1.92
|0
|%0.00
Kaynak: HABER MERKEZİ
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.