Karamürsel’de Ahmet Çalık ipi göğüsledi

Karamürsel’de kazanan CHP’nin adayı Ahmet Çalık oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre Ahmet Çalık açılan sandıkların yüzde 47,41’ini alarak belediye başkanı oldu. AK Parti adayı Mesut Çetinkaya ise yüzde 40,50 oy aldı.
RESMİ OLMAYAN SONUÇLARA GÖRE KARAMÜRSEL SEÇİM SONUÇLARI
|SIRA
|PARTİ
|ADAY
|ALINAN OY
|OY ORANI
|2019 ALINAN OY
|2019 OY ORANI
|1
|CHP
|AHMET ÇALIK
|15.476
|%47.28
|15.074
|%44.51
|2
|AK PARTİ
|MESUT ÇETİNKAYA
|13.165
|%40.22
|16.501
|%48.72
|3
|SAADET
|MURAT AKBABA
|1.518
|%4.64
|2.009
|%5.93
|4
|YENİDEN REFAH
|ALİ OSMAN AYDIN
|1.149
|%3.51
|0
|%0.00
|5
|İYİ PARTİ
|MEHMET BAŞ
|595
|%1.82
|0
|%0.00
|6
|ZAFER PARTİSİ
|İDRİS KILIÇASLAN
|281
|%0.86
|0
|%0.00
|7
|DEVA PARTİSİ
|YUNUS KATI
|122
|%0.37
|0
|%0.00
|8
|DEM PARTİ
|YILMAZ TUNÇ
|113
|%0.35
|0
|%0.00
|9
|HASAN ÖZBAŞ
|HASAN ÖZBAŞ
|79
|%0.24
|0
|%0.00
|10
|BTP
|METİN YILMAZLAR
|58
|%0.18
|49
|%0.14
|11
|HÜDA PAR
|CİHAN GÖK
|49
|%0.15
|0
|%0.00
|12
|DP
|AYNUR KURT
|26
|%0.08
|156
|%0.46
|13
|DSP
|ŞEVVAL POLAT
|14
|%0.04
|79
|%0.23
|14
|TKP
|SUAT UNGAN
|14
|%0.04
|0
|%0.00
|15
|HKP
|MURAT KIZILTAŞ
|13
|%0.04
|0
|%0.00
|16
|DİĞER
|62
|%0.19
|0
|%0.00
Kaynak: HABER MERKEZİ
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Emekli - Tebrikler sayın başkan.Adaletli,Liyakatlı ve dürüst hizmet edersiniz umarım.Zira ülkemizin bu değerlere çok ihtiyacı var.
Bravo Başkan - Kocaeli’nin incisi Karamürsel’e Aydınlık zihniyet yakışır.Tebrikler başkanım
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.