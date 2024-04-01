Fatma Kaplan Hürriyet: Bu kentte daha büyük zaferler kazanacağız

İzmit Belediye Başkanlığı için yeniden aday olan Fatma Kaplan Hürriyet, kullanılan oyların ardından AK Parti adayı Muharrem Tutuş'tan fazla oy alarak yeniden belediye başkanı seçildi. Hürriyet, seçim zaferini Belsa Plaza önünde vatandaşlarla buluşarak şarkı ve marşlarla kutladı. Hürriyet ve İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan üstü açık otobüsten vatandaşı selamladı. Hürriyet kalabalığa konuşma gerçekleştirdi.
MECLİS ÇOĞUNLUĞU İLE KAZANDIK
Hürriyet konuşmasında, “Ne demiştik? Ne söz vermiştik? 2019’da kolay kazanmadık kolay vermeyiz. Biz sözümüzü tuttuk. 2019’da hep birlikte kazanacağız demiştik. Hep beraber başardık. Bu sefer daha da güçlü şekilde, meclis çoğunluğu ile birlikte kazandık. Halkımız 5 yıdır İzmit’i engelleyenlere ders verdi. Biz sosyal demokratlar halkçı belediyeciliği ilke edinmiş bütün dürüst insanlar milletmize hizmet etmek adına var gücümüzle çalıştık.
YILLAR SONRA BİRİNCİ PARTİYİZ
İzmit’i sizlerle birlikte, hep birlikte gülümsettik. Halkımızın bize olan destekleri ile oyumuzu daha da arttırdık. Meclis çoğunluğu da bizim oldu. Bugün BELSA’yı teslim etmedik. Bu akşam tüm Türkiye’de kıpkırmızı bir harita çıkardık. Yıllar sonra Türkiye’de birinci partiyiz. Bu zafer gençlerin zaferi, bu zafer kadınların zaferi. Biz umutsuz insanlara inat hep umudu büyüttük ve zafere inandı. Halkımıza kendimizi doğru anlattık. Şimdi sadece İzmit de değil. Yalnız değiliz. Derince gülümseyecek, Derince’den sonra Karamürsel de gülümseyecek.
BU KENTTE DAHA BÜYÜK ZAFERLER KAZANACAĞIZ
Bu akşam daha büyük bir hedef koyacağız. İzmit gülümsedi şimdi sıra Kocaeli’de. 5 yılımız var. 5 yıl boyunca uyumayacağız, dinlenmeyeceğiz. 5 yıl sonra ahdım olsun bu büyükşehir ya alacağız ya alacağız. Artık Kocaeli’de 13-0’a izin vermeyeceğiz. Biz bütün halkımıza sıkı sıkı sarılacağız. Bize oy vermeyen insanlara da kendimizi daha iyi anlatacağız. Oy vermeyen insanlarımız da günü geldiğinde size oy veriyorum diyecek. Kimseyi ayırmayacağız. Kimseye yüksekten bakmayacağız ve bu kentte daha büyük zaferler kazanacağız” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(5 )
Eda - geliyor dev konserler haftada iki gün konser demlene demlene dinleyin.......
Kerem - hizmet yok ,galibiyet var anlayamıyorum ..
Sirri - "İleri daima ileri" içi boş bir sloganla seçim kazandı. Başkana helal olsun, ne diyeyim!
Cumhur - Yata yata kazanmak ne ile izah edilirki
Bagcesmeli41 - Fatma hanım daha buyuk zaferler kazanacagiz demişsiniz de... sizi Buyuksehire Aday olarak duşunenleri neden üzdünüz ? Aday olmanizi isterdik((:
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.