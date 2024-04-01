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01 Nis 2024 - 00:33- Siyaset G:

Fatma Kaplan Hürriyet: Bu kentte daha büyük zaferler kazanacağız

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Yeniden İzmit Belediye Başkanı seçilen Fatma Kaplan Hürriyet, Belsa Plaza önünde vatandaşla zaferi kutladı. Hürriyet konuşmasında, “Kimseyi ayırmayacağız. Kimseye yüksekten bakmayacağız ve bu kentte daha büyük zaferler kazanacağız” dedi.

Yavuz Solmaz
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Fatma Kaplan Hürriyet: Bu kentte daha büyük zaferler kazanacağız mask
Fatma Kaplan Hürriyet: Bu kentte daha büyük zaferler kazanacağız
Fatma Kaplan Hürriyet: Bu kentte daha büyük zaferler kazanacağız
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İzmit Belediye Başkanlığı için yeniden aday olan Fatma Kaplan Hürriyet, kullanılan oyların ardından AK Parti adayı Muharrem Tutuş'tan fazla oy alarak yeniden belediye başkanı seçildi. Hürriyet, seçim zaferini Belsa Plaza önünde vatandaşlarla buluşarak şarkı ve marşlarla kutladı. Hürriyet ve İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan üstü açık otobüsten vatandaşı selamladı. Hürriyet kalabalığa konuşma gerçekleştirdi.

Fatma Kaplan Hürriyet: Bu kentte daha büyük zaferler kazanacağız

MECLİS ÇOĞUNLUĞU İLE KAZANDIK

Hürriyet konuşmasında, “Ne demiştik? Ne söz vermiştik? 2019’da kolay kazanmadık kolay vermeyiz. Biz sözümüzü tuttuk. 2019’da hep birlikte kazanacağız demiştik. Hep beraber başardık. Bu sefer daha da güçlü şekilde, meclis çoğunluğu ile birlikte kazandık. Halkımız 5 yıdır İzmit’i engelleyenlere ders verdi. Biz sosyal demokratlar halkçı belediyeciliği ilke edinmiş bütün dürüst insanlar milletmize hizmet etmek adına var gücümüzle çalıştık.

Fatma Kaplan Hürriyet: Bu kentte daha büyük zaferler kazanacağız

YILLAR SONRA BİRİNCİ PARTİYİZ

İzmit’i sizlerle birlikte, hep birlikte gülümsettik. Halkımızın bize olan destekleri ile oyumuzu daha da arttırdık. Meclis çoğunluğu da bizim oldu. Bugün BELSA’yı teslim etmedik. Bu akşam tüm Türkiye’de kıpkırmızı bir harita çıkardık. Yıllar sonra Türkiye’de birinci partiyiz. Bu zafer gençlerin zaferi, bu zafer kadınların zaferi. Biz umutsuz insanlara inat hep umudu büyüttük ve zafere inandı. Halkımıza kendimizi doğru anlattık. Şimdi sadece İzmit de değil. Yalnız değiliz. Derince gülümseyecek, Derince’den sonra Karamürsel de gülümseyecek.

Fatma Kaplan Hürriyet: Bu kentte daha büyük zaferler kazanacağız

BU KENTTE DAHA BÜYÜK ZAFERLER KAZANACAĞIZ

Bu akşam daha büyük bir hedef koyacağız. İzmit gülümsedi şimdi sıra Kocaeli’de. 5 yılımız var. 5 yıl boyunca uyumayacağız, dinlenmeyeceğiz. 5 yıl sonra ahdım olsun bu büyükşehir ya alacağız ya alacağız. Artık Kocaeli’de 13-0’a izin vermeyeceğiz. Biz bütün halkımıza sıkı sıkı sarılacağız. Bize oy vermeyen insanlara da kendimizi daha iyi anlatacağız. Oy vermeyen insanlarımız da günü geldiğinde size oy veriyorum diyecek. Kimseyi ayırmayacağız. Kimseye yüksekten bakmayacağız ve bu kentte daha büyük zaferler kazanacağız” dedi.

Fatma Kaplan Hürriyet: Bu kentte daha büyük zaferler kazanacağız

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01 Nis 2024 - 00:33 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(5)
05

Eda - geliyor dev konserler haftada iki gün konser demlene demlene dinleyin.......

Yanıtla . 2Beğen . 4Beğenme 01 Nisan 10:23
03

Sirri - "İleri daima ileri" içi boş bir sloganla seçim kazandı. Başkana helal olsun, ne diyeyim!

Yanıtla . 8Beğen . 15Beğenme 01 Nisan 06:09
01

Bagcesmeli41 - Fatma hanım daha buyuk zaferler kazanacagiz demişsiniz de... sizi Buyuksehire Aday olarak duşunenleri neden üzdünüz ? Aday olmanizi isterdik((:

Yanıtla . 2Beğen . 11Beğenme 01 Nisan 02:07
Diğer 3 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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