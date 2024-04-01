Maşukiye’nin yeni muhtarı Kemal Mut

Üç adayın yarıştığı seçimde Kemal Mut 1380 oyla muhtar seçilirken, Mesut Özbozkurt 1095, mevcut muhtar Halil Ejderoğlu ise 867 oy aldı. Kemal Mut’un ekibinde yer alan azalar şöyle:
Zülküf Aybadın, Zeki Ofluoğlu, M.Ali Çağlar, Nihat Özkan, Erkan Zoboğlu, Hikmet Yılmazer, M. Ali Tokdemir ve Metin Kızılkaya.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.