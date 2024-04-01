Kandıra'da başkan Erol Ölmez oldu

Kandıra'da kazanan AK Parti'nin adayı Erol Ölmez oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre; Erol Ölmez, açılan sandıkların yüzde 33.61'ini(9 bin 883 oy) alarak belediye başkanı oldu. En yakın rakibi bağımsız aday Cengiz Kan yüzde 31.44 oy aldı.
Erol Ölmez kimdir?
1972 Kandıra doğumlu. Trakya Üniversitesi Edirne MYO mezunu. İzmit Askeri İkmal ve NATO Tesisleri’nde çalıştı. Kandıra GİOSB ve Tarım Kalkınma Koop. Başkanlığı yaptı. İki dönem AK Parti Kandıra İlçe Başkanlığında bulundu. Evli ve 3 çocuk babası.
|SIRA
|PARTİ
|ADAY
|ALINAN OY
|OY ORANI
|2019 ALINAN OY
|2019 OY ORANI
|1
|AK PARTİ
|EROL ÖLMEZ
|9.883
|%33.61
|18.573
|%57.92
|2
|CENGİZ KAN
|CENGİZ KAN
|9.245
|%31.44
|0
|%0.00
|3
|CHP
|SERKAN AÇIKGÖZ
|3.147
|%10.70
|0
|%0.00
|4
|YENİDEN REFAH
|LEVENT GÖDEK
|2.989
|%10.17
|0
|%0.00
|5
|İYİ PARTİ
|SEMİH SARIÇAY
|2.525
|%8.59
|12.255
|%38.22
|6
|SAADET
|ÜNAL KIZILAĞIL
|532
|%1.81
|653
|%2.04
|7
|BTP
|YILMAZ ÇOŞĞUN
|335
|%1.14
|114
|%0.36
|8
|ZAFER PARTİSİ
|TUGAY KAZAK
|211
|%0.72
|0
|%0.00
|9
|DEVA PARTİSİ
|KADİR ÖZDEMİR
|112
|%0.38
|0
|%0.00
|10
|DP
|HALİL İBRAHİM NAZLIGÜL
|90
|%0.31
|290
|%0.90
|11
|MEMLEKET
|OĞUZ USLU
|67
|%0.23
|0
|%0.00
|12
|DSP
|DAVUT UZCAN
|53
|%0.18
|180
|%0.56
|13
|HÜDA PAR
|MEHMET LATİF EKİNCİ
|43
|%0.15
|0
|%0.00
|14
|HKP
|YASEMİN KUZUBAŞ
|29
|%0.10
|0
|%0.00
|15
|TKP
|YUSUF BAŞ
|28
|%0.10
|0
|%0.00
|16
|DİĞER
|115
|%0.39
|0
|%0.00
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Ölmez Yandaşı - hayır olsun kandıra
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.