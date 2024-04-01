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01 Nis 2024 - 01:26- Gündem G:

Kandıra'da başkan Erol Ölmez oldu

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2024 Türkiye Yerel Seçimlerinde Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde AK Parti Kandıra Belediye Başkan adayı olan Erol Ölmez, resmi olmayan sonuçlara göre tekrar belediye başkanı seçildi.

Kandıra'da başkan Erol Ölmez oldu mask
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Kandıra'da kazanan AK Parti'nin adayı Erol Ölmez oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre; Erol Ölmez, açılan sandıkların yüzde 33.61'ini(9 bin 883 oy) alarak belediye başkanı oldu. En yakın rakibi bağımsız aday Cengiz Kan yüzde 31.44 oy aldı.

Erol Ölmez kimdir?

1972 Kandıra doğumlu. Trakya Üniversitesi Edirne MYO mezunu.  İzmit Askeri İkmal ve NATO Tesisleri’nde çalıştı. Kandıra GİOSB ve Tarım Kalkınma Koop. Başkanlığı yaptı. İki dönem AK Parti Kandıra İlçe Başkanlığında bulundu. Evli ve 3 çocuk babası.

SIRAPARTİADAYALINAN OYOY ORANI2019 ALINAN OY2019 OY ORANI
1Kandıra'da başkan Erol Ölmez olduAK PARTİEROL ÖLMEZ9.883%33.6118.573%57.92
2Kandıra'da başkan Erol Ölmez olduCENGİZ KANCENGİZ KAN9.245%31.440%0.00
3Kandıra'da başkan Erol Ölmez olduCHPSERKAN AÇIKGÖZ3.147%10.700%0.00
4Kandıra'da başkan Erol Ölmez olduYENİDEN REFAHLEVENT GÖDEK2.989%10.170%0.00
5Kandıra'da başkan Erol Ölmez olduİYİ PARTİSEMİH SARIÇAY2.525%8.5912.255%38.22
6Kandıra'da başkan Erol Ölmez olduSAADETÜNAL KIZILAĞIL532%1.81653%2.04
7Kandıra'da başkan Erol Ölmez olduBTPYILMAZ ÇOŞĞUN335%1.14114%0.36
8Kandıra'da başkan Erol Ölmez olduZAFER PARTİSİTUGAY KAZAK211%0.720%0.00
9Kandıra'da başkan Erol Ölmez olduDEVA PARTİSİKADİR ÖZDEMİR112%0.380%0.00
10Kandıra'da başkan Erol Ölmez olduDPHALİL İBRAHİM NAZLIGÜL90%0.31290%0.90
11Kandıra'da başkan Erol Ölmez olduMEMLEKETOĞUZ USLU67%0.230%0.00
12Kandıra'da başkan Erol Ölmez olduDSPDAVUT UZCAN53%0.18180%0.56
13Kandıra'da başkan Erol Ölmez olduHÜDA PARMEHMET LATİF EKİNCİ43%0.150%0.00
14Kandıra'da başkan Erol Ölmez olduHKPYASEMİN KUZUBAŞ29%0.100%0.00
15Kandıra'da başkan Erol Ölmez olduTKPYUSUF BAŞ28%0.100%0.00
16Kandıra'da başkan Erol Ölmez olduDİĞER115%0.390%0.00

Kaynak: Haber Merkezi

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01 Nis 2024 - 01:26 Kocaeli/ Kandira- Gündem --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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