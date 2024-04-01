Kandıra'da başkan Erol Ölmez oldu

Kandıra'da kazanan AK Parti'nin adayı Erol Ölmez oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre; Erol Ölmez, açılan sandıkların yüzde 33.61'ini(9 bin 883 oy) alarak belediye başkanı oldu. En yakın rakibi bağımsız aday Cengiz Kan yüzde 31.44 oy aldı.

Erol Ölmez kimdir?

1972 Kandıra doğumlu. Trakya Üniversitesi Edirne MYO mezunu. İzmit Askeri İkmal ve NATO Tesisleri’nde çalıştı. Kandıra GİOSB ve Tarım Kalkınma Koop. Başkanlığı yaptı. İki dönem AK Parti Kandıra İlçe Başkanlığında bulundu. Evli ve 3 çocuk babası.

SIRA PARTİ ADAY ALINAN OY OY ORANI 2019 ALINAN OY 2019 OY ORANI 1 AK PARTİ EROL ÖLMEZ 9.883 %33.61 18.573 %57.92 2 CENGİZ KAN CENGİZ KAN 9.245 %31.44 0 %0.00 3 CHP SERKAN AÇIKGÖZ 3.147 %10.70 0 %0.00 4 YENİDEN REFAH LEVENT GÖDEK 2.989 %10.17 0 %0.00 5 İYİ PARTİ SEMİH SARIÇAY 2.525 %8.59 12.255 %38.22 6 SAADET ÜNAL KIZILAĞIL 532 %1.81 653 %2.04 7 BTP YILMAZ ÇOŞĞUN 335 %1.14 114 %0.36 8 ZAFER PARTİSİ TUGAY KAZAK 211 %0.72 0 %0.00 9 DEVA PARTİSİ KADİR ÖZDEMİR 112 %0.38 0 %0.00 10 DP HALİL İBRAHİM NAZLIGÜL 90 %0.31 290 %0.90 11 MEMLEKET OĞUZ USLU 67 %0.23 0 %0.00 12 DSP DAVUT UZCAN 53 %0.18 180 %0.56 13 HÜDA PAR MEHMET LATİF EKİNCİ 43 %0.15 0 %0.00 14 HKP YASEMİN KUZUBAŞ 29 %0.10 0 %0.00 15 TKP YUSUF BAŞ 28 %0.10 0 %0.00 16 DİĞER 115 %0.39 0 %0.00

Kaynak: Haber Merkezi