Körfez'de Şener Söğüt yeniden başkan

Körfez'de kazanan AK Parti'nin adayı Şener Söğüt oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre; Şener Söğüt, açılan sandıkların yüzde 36.48'ini(34 bin 217 oy) alarak belediye başkanı oldu. En yakın rakibi CHP adayı Tayfun Balıkçı yüzde 34.91 oy aldı.

31 Mart 2019 seçimlerinde belediye başkanı seçilen Şener Söğüt yeniden güveni tazeleyerek resmi olmayan sonuçlara göre başkan seçildi.

Şener Söğüt kimdir?

1975 Muş doğumlu, aslen Gümüşhaneli. KTÜ Makine Mühendisliği Bölümünden mezun oldu, yüksek lisans yaptı. Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitirdi. İGDAŞ ve İZGAZ’da yöneticilik yaptı. AK Parti Körfez kurucu üyesi, çeşitli kademelerde görev yaptı. 31 Mart 2019’da Körfez Belediye Başkanı seçildi. Evli ve 3 çocuk babası.

SIRA PARTİ ADAY ALINAN OY OY ORANI 2019 ALINAN OY 2019 OY ORANI 1 AK PARTİ ŞENER SÖĞÜT 34.217 %36.48 46.595 %49.17 2 CHP TAYFUN BALIKÇI 32.742 %34.91 0 %0.00 3 YENİDEN REFAH HACI LATİF İŞCEN 8.864 %9.45 0 %0.00 4 DEM PARTİ SERACETTİN BAŞBOĞA 5.238 %5.58 6.306 %6.65 5 İYİ PARTİ AZMİ CİHAT HATİPOĞLU 4.071 %4.34 35.218 %37.16 6 ZAFER PARTİSİ ABDULKADİR ERBAĞCI 3.090 %3.29 0 %0.00 7 SAADET ERKAN KÜÇÜKEMİRLER 2.341 %2.50 5.002 %5.28 8 DEVA PARTİSİ ORHAN BOZKURT 492 %0.52 0 %0.00 9 BTP GÜLSÜM DEMİR 475 %0.51 313 %0.33 10 HÜDA PAR MEHMET KAZAK 322 %0.34 0 %0.00 11 DP İBRAHİM İNAN 313 %0.33 579 %0.61 12 ZEKİ KARAKAYA ZEKİ KARAKAYA 273 %0.29 0 %0.00 13 TKP MEHMET ELDEMİR 158 %0.17 0 %0.00 14 MEHMET AYDIN MUTLU MEHMET AYDIN MUTLU 120 %0.13 0 %0.00 15 DSP SELAHATTİN SAL 72 %0.08 529 %0.56 16 DİĞER DİĞER 1.005 %1.07 0 %0.00

Kaynak: Haber Merkezi