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01 Nis 2024 - 01:31- Gündem G:

Körfez'de Şener Söğüt yeniden başkan

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2024 Türkiye Yerel Seçimlerinde Kocaeli'nin Körfez ilçesinde AK Parti Körfez Belediye Başkanı ve 2024 başkan adayı olan Şener Söğüt, resmi olmayan sonuçlara göre tekrar belediye başkanı seçildi.

Körfez'de Şener Söğüt yeniden başkan mask
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Körfez'de kazanan AK Parti'nin adayı Şener Söğüt oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre; Şener Söğüt, açılan sandıkların yüzde 36.48'ini(34 bin 217 oy) alarak belediye başkanı oldu. En yakın rakibi CHP adayı Tayfun Balıkçı yüzde 34.91 oy aldı.

31 Mart 2019 seçimlerinde belediye başkanı seçilen Şener Söğüt yeniden güveni tazeleyerek resmi olmayan sonuçlara göre başkan seçildi.

Şener Söğüt kimdir?

1975 Muş doğumlu, aslen Gümüşhaneli. KTÜ Makine Mühendisliği Bölümünden mezun oldu, yüksek lisans yaptı. Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitirdi. İGDAŞ ve İZGAZ’da yöneticilik yaptı. AK Parti Körfez kurucu üyesi, çeşitli kademelerde görev yaptı. 31 Mart 2019’da Körfez Belediye Başkanı seçildi. Evli ve 3 çocuk babası.

SIRAPARTİADAYALINAN OYOY ORANI2019 ALINAN OY2019 OY ORANI
1Körfez'de Şener Söğüt yeniden başkanAK PARTİŞENER SÖĞÜT34.217%36.4846.595%49.17
2Körfez'de Şener Söğüt yeniden başkanCHPTAYFUN BALIKÇI32.742%34.910%0.00
3Körfez'de Şener Söğüt yeniden başkanYENİDEN REFAHHACI LATİF İŞCEN8.864%9.450%0.00
4Körfez'de Şener Söğüt yeniden başkanDEM PARTİSERACETTİN BAŞBOĞA5.238%5.586.306%6.65
5Körfez'de Şener Söğüt yeniden başkanİYİ PARTİAZMİ CİHAT HATİPOĞLU4.071%4.3435.218%37.16
6Körfez'de Şener Söğüt yeniden başkanZAFER PARTİSİABDULKADİR ERBAĞCI3.090%3.290%0.00
7Körfez'de Şener Söğüt yeniden başkanSAADETERKAN KÜÇÜKEMİRLER2.341%2.505.002%5.28
8Körfez'de Şener Söğüt yeniden başkanDEVA PARTİSİORHAN BOZKURT492%0.520%0.00
9Körfez'de Şener Söğüt yeniden başkanBTPGÜLSÜM DEMİR475%0.51313%0.33
10Körfez'de Şener Söğüt yeniden başkanHÜDA PARMEHMET KAZAK322%0.340%0.00
11Körfez'de Şener Söğüt yeniden başkanDPİBRAHİM İNAN313%0.33579%0.61
12Körfez'de Şener Söğüt yeniden başkanZEKİ KARAKAYAZEKİ KARAKAYA273%0.290%0.00
13Körfez'de Şener Söğüt yeniden başkanTKPMEHMET ELDEMİR158%0.170%0.00
14Körfez'de Şener Söğüt yeniden başkanMEHMET AYDIN MUTLUMEHMET AYDIN MUTLU120%0.130%0.00
15Körfez'de Şener Söğüt yeniden başkanDSPSELAHATTİN SAL72%0.08529%0.56
16Körfez'de Şener Söğüt yeniden başkanDİĞERDİĞER1.005%1.070%0.00

Kaynak: Haber Merkezi

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01 Nis 2024 - 01:31 Kocaeli/ Körfez (Tütünçiftlik)- Gündem --- Okunma

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