Körfez'de Şener Söğüt yeniden başkan

Körfez'de kazanan AK Parti'nin adayı Şener Söğüt oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre; Şener Söğüt, açılan sandıkların yüzde 36.48'ini(34 bin 217 oy) alarak belediye başkanı oldu. En yakın rakibi CHP adayı Tayfun Balıkçı yüzde 34.91 oy aldı.
31 Mart 2019 seçimlerinde belediye başkanı seçilen Şener Söğüt yeniden güveni tazeleyerek resmi olmayan sonuçlara göre başkan seçildi.
Şener Söğüt kimdir?
1975 Muş doğumlu, aslen Gümüşhaneli. KTÜ Makine Mühendisliği Bölümünden mezun oldu, yüksek lisans yaptı. Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitirdi. İGDAŞ ve İZGAZ’da yöneticilik yaptı. AK Parti Körfez kurucu üyesi, çeşitli kademelerde görev yaptı. 31 Mart 2019’da Körfez Belediye Başkanı seçildi. Evli ve 3 çocuk babası.
|SIRA
|PARTİ
|ADAY
|ALINAN OY
|OY ORANI
|2019 ALINAN OY
|2019 OY ORANI
|1
|AK PARTİ
|ŞENER SÖĞÜT
|34.217
|%36.48
|46.595
|%49.17
|2
|CHP
|TAYFUN BALIKÇI
|32.742
|%34.91
|0
|%0.00
|3
|YENİDEN REFAH
|HACI LATİF İŞCEN
|8.864
|%9.45
|0
|%0.00
|4
|DEM PARTİ
|SERACETTİN BAŞBOĞA
|5.238
|%5.58
|6.306
|%6.65
|5
|İYİ PARTİ
|AZMİ CİHAT HATİPOĞLU
|4.071
|%4.34
|35.218
|%37.16
|6
|ZAFER PARTİSİ
|ABDULKADİR ERBAĞCI
|3.090
|%3.29
|0
|%0.00
|7
|SAADET
|ERKAN KÜÇÜKEMİRLER
|2.341
|%2.50
|5.002
|%5.28
|8
|DEVA PARTİSİ
|ORHAN BOZKURT
|492
|%0.52
|0
|%0.00
|9
|BTP
|GÜLSÜM DEMİR
|475
|%0.51
|313
|%0.33
|10
|HÜDA PAR
|MEHMET KAZAK
|322
|%0.34
|0
|%0.00
|11
|DP
|İBRAHİM İNAN
|313
|%0.33
|579
|%0.61
|12
|ZEKİ KARAKAYA
|ZEKİ KARAKAYA
|273
|%0.29
|0
|%0.00
|13
|TKP
|MEHMET ELDEMİR
|158
|%0.17
|0
|%0.00
|14
|MEHMET AYDIN MUTLU
|MEHMET AYDIN MUTLU
|120
|%0.13
|0
|%0.00
|15
|DSP
|SELAHATTİN SAL
|72
|%0.08
|529
|%0.56
|16
|DİĞER
|DİĞER
|1.005
|%1.07
|0
|%0.00
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.