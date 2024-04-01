Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti 9, CHP 3 ilçede kazandı

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri maratonu tüm Türkiye'de sabah saatlerinde başladı, saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Kocaeli'de de seçmenler, 12 ilçede kurulan 4 bin 721 sandıkta, "Evet" veya "Tercih" yazılı mühürlerle oylarını kullandı. Seçim kapsamında herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet vermemek için Kocaeli Valiliği koordinasyonunda 7 bin 87 güvenlik personeli görevlendirildi.

Tahir Büyükakın güven tazeledi

1 milyonu aşkın seçmenin oy kullandığı Kocaeli'de, 2019'da yüzde 55.5 oy oranı ile göreve gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kesin olmayan sonuçlara göre yeniden seçildi. 26 belediye başkan adayı arasından resmi olmayan yüzde 45.62 oy oranı ile seçilen Büyükakın, bir sonraki seçime kadar görevini sürdürecek.

4 ilçede belediye başkanı değişti

12 ilçesi bulunan Kocaeli'de yine resmi olmayan sonuçlara göre Derince, Dilovası, Karamürsel ve Kandıra olmak üzere 4 belediyede başkanlar değişti. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kocaeli'nin "değişmeyen belediye başkanları" oldu.

Kaynak: İHA