Sezer seçim zaferini binlerce hemşehrisi ile kutladı

Gölcük Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Gölcük Belediye Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer, resmi olmayan sonuçlara göre tekrar belediye başkanı seçildi. Büyük bir oy farkla kazanan Cumhur İttifakı adayı Ali Yıldırım Sezer, resmi olmayan sonuçlara göre açılan sandıkların yüzde 44.22’sini alarak belediye başkanı oldu. Başkan Sezer, 31 Mart 2019 seçimlerinin ardından ikinci zaferini binlerce hemşehrisi ve Cumhur İttifakı ortakları ile birlikte Gölcük Anıtpark’ta coşku ile kutladı.

BU KENTE 5 SENE DAHA HİZMETKARIZ HAMD OLSUN

Kesin olmayan sonuçlara göre yeniden Gölcük Belediye Başkanlığı’nı kazan Ali Yıldırım Sezer, AK Parti İlçe Başkanlığı’ndan, AK Parti İlçe Başkanı Kemal Yavuz, MHP İlçe Başkanı Derya Çavdar, Büyük Birlik Partisi Gölcük İlçe Başkanı Şahin Akpınar ve coşkulu bir kalabalık ile Anıtpark’a doğru yürüyüşe geçti. AK Parti seçim marşları ve çevredekilerin alkışları ile Anıtpark’a ulaşan Başkan Sezer, meşale ve havai fişek gösterileri ile karşılandı. Seçim kutlamasında hemşehrilerine teşekkür eden Sezer, “Bir beş sene daha bu kente hizmetkar olmayı nasip eden Allah’a hamd olsun” dedi.

ŞÜKÜRLER OLSUN Kİ YENİDEN GÖLCÜK'ÜN HİZMETKARIYIZ

Her zaman vatandaşların içinde ve ulaşılabilir olduklarının altını çizen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Şehri imar etmekten çok, vatandaşın gönlünde olmak önemlidir. Daha önemlisini biliyor musunuz? O gönüle girdikten sonra o gönülde kalmaya devam etmek. Bu akşam da o gönüllerin içerisinde gönüllerde kalmaya devam ettiğimizi sizler gösterdiniz. İyi ki varsınız. Bundan sonraki süreçte 5 yıllık süreçte seçildik. Şükürler olsun ki yeniden Gölcük'ün hizmetkarıyız” dedi.

CUMHUR’UN RUHUNA UYGUN OLARAK HAREKET EDECEĞİZ

Sezer, “Bundan önce olduğu gibi yarından itibaren hangi siyasi görüşten olursa olsun, hangi düşünceye sahip olursa olsun, yine Gölcük’ün hizmetkarı olmaya devam edeceğiz. Bunu yaparken de her zaman yaptığımız şekilde; hukuka, ahlaka ve hepsinden önemlisi de yeni büyük Türkiye'yi inşa edecek olan Cumhur İttifakı’nın ruhuna uygun olarak hareket edeceğiz” diye konuştu.

EN YÜKSEK OYLARDAN BİRİNİ ALACAĞIMIZI SÖYLEMİŞTİK

Vatandaşların kendisine olan teveccühünün devam ettiğini görmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Sezer, “ Kocaeli'deki en yüksek oylardan birini alacağımızı söylemiştik ve aldık. Bunun için de sizlere ayrıca teşekkür ediyorum. İlçemizin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz. Ben bu süre zarfında yanımızda yer alan, seçim sürecinde desteklerini esirgemeyen, oy veren ya da vermeyen tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Ama özellikle bu alanı dolduran ve bu süreçte desteğini esirgemeyen Cumhur İttifakımız’ın tüm paydaşlarına hepsini ayrı ayrı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Sezer, “Allah yar ve yardımcımız olsun. Bundan sonraki süreçte yaşanabilir bir Gölcük’ü inşa etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Hepinize şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun var olun Allah'a emanet olun” ifadelerini kullandı.

SEÇİM ZAFERİNİ HORON İLE KUTLADILAR

Cumhur İttifakı ortaklarının tebriklerini de sahnede alan Başkan Sezer, konuşmaların ardından seçim zaferini Gölcüklüler ile horon oynayarak doyasıya kutladı.

Kaynak: Bülten