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- Ekonomi

Dolar yeni haftaya rekorla başladı

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Muhalefetin zaferiyle sonuçlanan yerel seçimlerin ardından dolar/TL yeni haftaya sınırlı artışla zirve seviyeden başladı. Erdoğan mevcut ekonomi politikalarında devam mesajı verirken, piyasalar seçim sonuçlarının etkilerini yakından izleyecek.

Dolar yeni haftaya rekorla başladı mask
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Geçen haftayı 32,34 seviyesinden kapatan dolar/TL, muhalefetin zaferiyle sonuçlanan yerel seçimlerin ardından bu sabah güne 32,43 zirvesinde başlarken, piyasalarda seçim sonuçlarının etkileri izlenecek.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 2023 genel seçimlerindeki zaferinin ardından dün yapılan yerel seçimlerde muhafelet adayları beklenenin üzerinde oy oranı aldı.

Erdoğan'ın karşısında en büyük rakip olarak görülen Ekrem İmamoğlu'un İstanbul'u güçlü oy farkıyla kazanıyor olması ve Mansur Yavaş'ın Ankara'da yine büyük farkla önde kazanması karşısında Erdoğan'ın bundan sonra nasıl bir strateji uygulayacağı, bu seçim sonucunun nedenini nasıl tarif edeceği izlenecek.

Bankacılar, Erdoğan'ın seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarının ekonomi politikalarında ve yönetiminde değişim olmayacağını gösterdiğini belirtirken, yine de seçim sonuçlarının olası sonuçlarını izleyecekler.

Ekonomist Haluk Bürümcekçi, Erdoğan'ın seçim sonrası konuşmasında yer alan ekonomi programının devamına ilişkin vurguların piyasalar tarafından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e verilen "destek" olarak okunacağını belirtti.

'EN KRİTİK KONU DÖVİZ TALEBİ'

"Seçimsiz dört yıl vurgusu ile popülist olmayan politikalara devam mesajı verildiği söylenebilir" diyen Bürümcekçi, "Bu doğrultuda, kısa vadede ekonomi açısından seçim öncesi gözlenen yüklü döviz talebinin devam edip etmeyeceği en kritik konu olarak öne çıkıyor" dedi.

Dolar/TL'de mart başında yükseliş, yerel seçim öncesi yüksek seyreden lokal döviz talebinin de etkisiyle biraz hızlanmıştı. Faiz artışı ile dalgalanan dolar/TL bir ara 32 seviyesinin altına kadar indi ancak kur geçen hafta, Eylül 2023'ten beri sürdürdüğü kademeli yükseliş trendine büyük ölçüde geri döndü.

Dolar/TL bu sabah güne 32,43 civarında tarihi zirvede başladı. Kur gece saatlerinde illikit piyasada 33 seviyesini gördü ancak bu kalıcı olmadı.

TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı ilk çeyrekte yaklaşık yüzde 9 oldu. İkinci çeyreğin ilk işlem günü ise bugün.

Bugün iç veri gündeminde mart ayı İmalat PMI verisi ile İTO öncü enflasyon verileri yer alıyor.

TCMB'nin mart ayında başladığı TL uzlaşmalı vadeli döviz satımında ise stok Cuma günü itibarıyla yaklaşık 4,3 milyar dolar civarında.

Kaynak: Haber Merkezi

# seçim, İstanbul, yerel seçim, hafta

01 Nis 2024 - 09:30 Kocaeli- Ekonomi --- Okunma

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