Kocaeli’de ANAP sürprizi! Belediye meclisine girdiler

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre Kandıra’da bağımsız Aday Cengiz Kan ve AK Partili Erol Ölmez' başa baş mücadele etti. Kandıra'da Erol Ölmez oyların yüzde 33,72’sini (10.745) alarak belediye başkanı seçildi. Seçime bağımsız olarak giren Cengiz Kan ise oyların yüzde 30,94’ünü (9.860) alarak ikinci parti oldu. İlçe belediye meclisinde Bağımsız Aday Cengiz Kan'ın listesindekileri ANAP'tan aday göstermesi üzerine AK Parti'nin yüzde 38.65 oy aldığı ilçede ANAP yüzde 20,31 oy aldı.
BELEDİYE BAŞKANLIĞI
|SIRA
|PARTİ
|ADAY
|ALINAN OY
|OY ORANI
|2019 ALINAN OY
|2019 OY ORANI
|1
|AK PARTİ
|EROL ÖLMEZ
|10.745
|%33.72
|18.573
|%57.92
|2
|CENGİZ KAN
|CENGİZ KAN
|9.860
|%30.94
|0
|%0.00
|3
|CHP
|SERKAN AÇIKGÖZ
|3.516
|%11.03
|0
|%0.00
|4
|YENİDEN REFAH
|LEVENT GÖDEK
|3.308
|%10.38
|0
|%0.00
|5
|İYİ PARTİ
|SEMİH SARIÇAY
|2.715
|%8.52
|12.255
|%38.22
|6
|SAADET
|ÜNAL KIZILAĞIL
|601
|%1.89
|653
|%2.04
MECLİS ÜYELİĞİ
|SIRA
|PARTİ
|ALINAN OY
|OY ORANI
|2019 ALINAN OY
|2019 OY ORANI
|1
|AK PARTİ
|12.189
|%38.65
|18.826
|%59.00
|2
|ANAP
|6.405
|%20.31
|0
|%0.00
|3
|CHP
|4.295
|%13.62
|0
|%0.00
|4
|YENİDEN REFAH
|3.320
|%10.53
|0
|%0.00
|5
|İYİ PARTİ
|2.628
|%8.33
|11.515
|%36.09
|6
|SAADET
|725
|%2.30
|806
|%2.53
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Efexor - ülkenin en anlamsız saçma sonucu Kocaeli nde çıktı.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.