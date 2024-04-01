Kocaeli’de ANAP sürprizi! Belediye meclisine girdiler

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre Kandıra’da bağımsız Aday Cengiz Kan ve AK Partili Erol Ölmez' başa baş mücadele etti. Kandıra'da Erol Ölmez oyların yüzde 33,72’sini (10.745) alarak belediye başkanı seçildi. Seçime bağımsız olarak giren Cengiz Kan ise oyların yüzde 30,94’ünü (9.860) alarak ikinci parti oldu. İlçe belediye meclisinde Bağımsız Aday Cengiz Kan'ın listesindekileri ANAP'tan aday göstermesi üzerine AK Parti'nin yüzde 38.65 oy aldığı ilçede ANAP yüzde 20,31 oy aldı.

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SIRA PARTİ ADAY ALINAN OY OY ORANI 2019 ALINAN OY 2019 OY ORANI 1 AK PARTİ EROL ÖLMEZ 10.745 %33.72 18.573 %57.92 2 CENGİZ KAN CENGİZ KAN 9.860 %30.94 0 %0.00 3 CHP SERKAN AÇIKGÖZ 3.516 %11.03 0 %0.00 4 YENİDEN REFAH LEVENT GÖDEK 3.308 %10.38 0 %0.00 5 İYİ PARTİ SEMİH SARIÇAY 2.715 %8.52 12.255 %38.22 6 SAADET ÜNAL KIZILAĞIL 601 %1.89 653 %2.04

MECLİS ÜYELİĞİ

SIRA PARTİ ALINAN OY OY ORANI 2019 ALINAN OY 2019 OY ORANI 1 AK PARTİ 12.189 %38.65 18.826 %59.00 2 ANAP 6.405 %20.31 0 %0.00 3 CHP 4.295 %13.62 0 %0.00 4 YENİDEN REFAH 3.320 %10.53 0 %0.00 5 İYİ PARTİ 2.628 %8.33 11.515 %36.09 6 SAADET 725 %2.30 806 %2.53

Kaynak: Haber Merkezi