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01 Nis 2024 - 10:09- Siyaset G:

İşte Derince’nin yeni meclis üyeleri

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Derince’de yerel seçimlerin galibi CHP’li Sertif Gökçe olurken, belediye meclisinin yeni üyeleri de belli oldu.

İşte Derince’nin yeni meclis üyeleri mask
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31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde Derince Belediyesi başkanlığı için CHP’li Sertif Gökçe ve Ak Partili İbrahim Şirin yarıştı. Sertif Gökçe oyların yüzde 48.28’sini (39.833) alarak belediye başkanı seçilirken, İbrahim Şirin oyların yüzde 39.29’sini (32.417) alarak ikinci oldu. 31 kişilik meclisin 17’si, CHP’li üyelerden oluştu. Yani AK Parti, mecliste de muhalefete geçti.

İŞTE DERİNCE'NİN YENİ MECLİS ÜYELERİ

DERİNCE İlçesi Belediye Meclis Üyeleri
SIRAMECLİS ÜYESİ ADISOYADIPARTİSİ
1MEHMETTURANCUMHURİYET HALK PARTİSİ
2NİYAZİYAĞIZADALET VE KALKINMA PARTİSİ
3MEHMET NURİPAŞACUMHURİYET HALK PARTİSİ
4MEHMETAKBULAKADALET VE KALKINMA PARTİSİ
5HAKANKORELCUMHURİYET HALK PARTİSİ
6AYHANAKSOYADALET VE KALKINMA PARTİSİ
7SARİYETÜRKCUMHURİYET HALK PARTİSİ
8ARİFİPEKADALET VE KALKINMA PARTİSİ
9İBRAHİMKARNIAÇIKCUMHURİYET HALK PARTİSİ
10ZÜHEYLAUSLUADALET VE KALKINMA PARTİSİ
11ERTANKARAKAŞCUMHURİYET HALK PARTİSİ
12 RAMAZANBOSTANADALET VE KALKINMA PARTİSİ
13SERHATTANYILDIZCUMHURİYET HALK PARTİSİ
14HALUKAKYÜZADALET VE KALKINMA PARTİSİ
15İSMAİLBİLGİNCUMHURİYET HALK PARTİSİ
16KENANYALÇINADALET VE KALKINMA PARTİSİ
17ASUMANEKERERCUMHURİYET HALK PARTİSİ
18HIDIRAYDINADALET VE KALKINMA PARTİSİ
19MELİH CANERCUMHURİYET HALK PARTİSİ
20ALİGÜNERHANCUMHURİYET HALK PARTİSİ
21ZAFERBİLGİNTÜRKADALET VE KALKINMA PARTİSİ
22EVRİMGÜLSOYCUMHURİYET HALK PARTİSİ
23MUSTAFAKAÇMAZADALET VE KALKINMA PARTİSİ
24YUNUS EMREŞİMŞEKCUMHURİYET HALK PARTİSİ
25MUTLUKARAKAŞADALET VE KALKINMA PARTİSİ
26İSMAİLÇELİKCUMHURİYET HALK PARTİSİ
27SAMETÇETİNADALET VE KALKINMA PARTİSİ
28ALİAVCICUMHURİYET HALK PARTİSİ
KONT.ÜNALEKŞİCUMHURİYET HALK PARTİSİ
KONT.ABDURRAHMANAKGÜLCUMHURİYET HALK PARTİSİ
KONT.HÜSEYİNPARLAKCUMHURİYET HALK PARTİSİ
    
    
    
    
    
    
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ
BELEDİYE BAŞKANISERTİFGÖKÇECHP
KONT.1ÜNALEKŞİCHP
3MEHMETTURANCHP
4NİYAZİYAĞIZAKPARTİ
5MEHMET NURİPAŞACHP
6MEHMETAKBULAKAKPARTİ

Kaynak: Haber Merkezi

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01 Nis 2024 - 10:09 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Tahi̇rb - Sertif başkanın ilk icraati, Derince halkının parasıyla yapılan 60EVLERDEKİ Yüzme Havuzunun önünde yazan IŞIL BOZCA yazısını kaldırmak olmalıdır. Belediyeye ait olan YELKEN de dahil heryer halka açılmalıdır. Bunları yapmazsa Sertif'in de sonu aynı olur.

Yanıtla . 11Beğen . 1Beğenme 01 Nisan 11:17

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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