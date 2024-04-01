İşte Derince’nin yeni meclis üyeleri

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde Derince Belediyesi başkanlığı için CHP’li Sertif Gökçe ve Ak Partili İbrahim Şirin yarıştı. Sertif Gökçe oyların yüzde 48.28’sini (39.833) alarak belediye başkanı seçilirken, İbrahim Şirin oyların yüzde 39.29’sini (32.417) alarak ikinci oldu. 31 kişilik meclisin 17’si, CHP’li üyelerden oluştu. Yani AK Parti, mecliste de muhalefete geçti.
İŞTE DERİNCE'NİN YENİ MECLİS ÜYELERİ
|DERİNCE İlçesi Belediye Meclis Üyeleri
|SIRA
|MECLİS ÜYESİ ADI
|SOYADI
|PARTİSİ
|1
|MEHMET
|TURAN
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|2
|NİYAZİ
|YAĞIZ
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|3
|MEHMET NURİ
|PAŞA
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|4
|MEHMET
|AKBULAK
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|5
|HAKAN
|KOREL
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|6
|AYHAN
|AKSOY
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|7
|SARİYE
|TÜRK
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|8
|ARİF
|İPEK
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|9
|İBRAHİM
|KARNIAÇIK
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|10
|ZÜHEYLA
|USLU
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|11
|ERTAN
|KARAKAŞ
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|12
|RAMAZAN
|BOSTAN
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|13
|SERHAT
|TANYILDIZ
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|14
|HALUK
|AKYÜZ
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|15
|İSMAİL
|BİLGİN
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|16
|KENAN
|YALÇIN
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|17
|ASUMAN
|EKERER
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|18
|HIDIR
|AYDIN
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|19
|MELİH CAN
|ER
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|20
|ALİ
|GÜNERHAN
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|21
|ZAFER
|BİLGİNTÜRK
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|22
|EVRİM
|GÜLSOY
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|23
|MUSTAFA
|KAÇMAZ
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|24
|YUNUS EMRE
|ŞİMŞEK
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|25
|MUTLU
|KARAKAŞ
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|26
|İSMAİL
|ÇELİK
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|27
|SAMET
|ÇETİN
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|28
|ALİ
|AVCI
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|KONT.
|ÜNAL
|EKŞİ
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|KONT.
|ABDURRAHMAN
|AKGÜL
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|KONT.
|HÜSEYİN
|PARLAK
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ
|BELEDİYE BAŞKANI
|SERTİF
|GÖKÇE
|CHP
|KONT.1
|ÜNAL
|EKŞİ
|CHP
|3
|MEHMET
|TURAN
|CHP
|4
|NİYAZİ
|YAĞIZ
|AKPARTİ
|5
|MEHMET NURİ
|PAŞA
|CHP
|6
|MEHMET
|AKBULAK
|AKPARTİ
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Tahi̇rb - Sertif başkanın ilk icraati, Derince halkının parasıyla yapılan 60EVLERDEKİ Yüzme Havuzunun önünde yazan IŞIL BOZCA yazısını kaldırmak olmalıdır. Belediyeye ait olan YELKEN de dahil heryer halka açılmalıdır. Bunları yapmazsa Sertif'in de sonu aynı olur.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.