Kartepe’de yeni meclis üyeleri belli oldu

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde Kartepe Belediye başkanlığını AK Parti adayı Mustafa Kocaman kazanırken, ikinci CHP adayı Nilay Merttürk oldu.
İŞTE KARTEPE BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ
|1
|AHMET
|ÖZÜER
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|2
|SALİH ZEKİ
|KARAKADILAR
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|3
|ALİ
|KARAKAŞ
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|4
|EBRU
|ÖNAL ÇETİNKAYA
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|5
|ENES
|AYDINLI
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|6
|EDA
|AÇIKYOL
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|7
|KADİR
|KESKİN
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|8
|ELİF
|DURMUŞ
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|9
|SEDAT
|TOPAL
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|10
|ORHAN
|AKYÜZ
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|11
|EROL
|YILMAZ
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|12
|SERKAN
|ALTINTAŞ
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|13
|MURAT
|SAĞLAM
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|14
|CİHAN
|ÇAKIR
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|15
|ENES
|EMENGEN
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|16
|SELÇUK
|KÖSEMEN
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|17
|İKRAM
|DEMCİ
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|18
|LÜTFULLAH
|KADIOĞLU
|YENİDEN REFAH PARTİSİ
|19
|HULUSİ
|AKTOP
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|20
|SEFA
|ÇELEBİ
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|21
|SEDAT
|BAL
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|22
|BİLAL
|KARSLI
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|23
|CENGİZ
|ŞENGÜL
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|24
|AHMET
|GÜNGÖRMEZ
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|25
|OKTAY
|KÖSEM
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|26
|MAHİR
|TUTAK
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|27
|HÜSEYİN
|ŞİMŞEK
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|28
|RAMAZAN
|SENEM
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|KONT.
|ZAFFER
|TURHAN
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|KONT.
|BAHRİ
|ÖZDEMİR
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|KONT.
|HAKAN
|ÖZÇELİK
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ
|BELEDİYE BAŞKANI
|MUHAMMET MUSTAFA
|KOCAMAN
|AKPARTİ
|KONT.1
|ZAFFER
|TURHAN
|AKPARTİ
|3
|AHMET
|ÖZÜER
|AKPARTİ
|4
|SALİH ZEKİ
|KARAKADILAR
|CHP
|5
|ALİ
|KARAKAŞ
|AKPARTİ
|6
|EBRU
|ÖNAL ÇETİNKAYA
|CHP
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.