İşte Çayırova’nın yeni meclis üyeleri

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde Çayırova Belediye başkanlığını AK Parti adayı Bünyamin Çiftçi kazanırken, ikinci İYİ Parti adayı Şevki Demirci oldu.
İŞTE ÇAYIROVA BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ
|SIRA
|MECLİS ÜYESİ ADI
|SOYADI
|PARTİSİ
|1
|SEYHAN
|DÜNMEZ
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|2
|BARAN
|AYDIN
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|3
|GÜNAY
|UZUN
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|4
|İLHAMİ
|BAYRAK
|İYİ PARTİ
|5
|NİZAMETTİN
|GÜNAY
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|6
|TURAN
|AĞAÇ
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|7
|AHMET
|GÜÇER
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|8
|MURAT
|TUNÇ
|İYİ PARTİ
|9
|METİN
|DEMİRCİ
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|10
|DİREN
|EROĞLU
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|11
|İSKENDER
|TURAN
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|12
|SİNAN
|AYDEMİR
|İYİ PARTİ
|13
|SEFA
|YILMAZ
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|14
|FETTAH
|BİTİRGİÇ
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|15
|FERHAT
|KARABULUT
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|16
|KADER
|ARAS
|İYİ PARTİ
|17
|KADİR
|KURUN
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|18
|FEYİM
|KAYA
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|19
|FURKAN
|YAVUZ
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|20
|ERCAN
|ASLAN
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|21
|MEHMET
|SARAÇ
|İYİ PARTİ
|22
|YILMAZ
|BİLMEZ
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|23
|ATİLLA
|AYDIN
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|24
|ERDEM
|KARAKAŞ
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|25
|FATİH
|YEŞİLKAYA
|İYİ PARTİ
|26
|AHMET
|KAYGUSUZ
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|27
|TAMER
|TOPLU
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|28
|NEŞE
|AYDIN
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|KONT.
|FATMANUR
|ÇELİK
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|KONT.
|SADETTİN
|ARIKBOĞA
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|KONT.
|BEKİR
|BİLGİÇ
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ
|BELEDİYE BAŞKANI
|BÜNYAMİN
|ÇİFTÇİ
|AKPARTİ
|KONT.1
|FATMANUR
|ÇELİK
|AKPARTİ
|3
|SEYHAN
|DÜNMEZ
|AKPARTİ
|4
|BARAN
|AYDIN
|CHP
|5
|GÜNAY
|UZUN
|AKPARTİ
|6
|İLHAMİ
|BAYRAK
|İP
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.