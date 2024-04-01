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İşte Çayırova’nın yeni meclis üyeleri

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Çayırova’da seçimi AK Parti adayı Bünyamin Çiftçi kazandı. İşte Çayırova'nın yeni meclis üyeleri.

İşte Çayırova’nın yeni meclis üyeleri mask
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31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde Çayırova Belediye başkanlığını AK Parti adayı Bünyamin Çiftçi kazanırken, ikinci İYİ Parti adayı Şevki Demirci oldu.

İŞTE ÇAYIROVA BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

SIRAMECLİS ÜYESİ ADISOYADIPARTİSİ
1SEYHANDÜNMEZADALET VE KALKINMA PARTİSİ
2BARANAYDINCUMHURİYET HALK PARTİSİ
3GÜNAYUZUNADALET VE KALKINMA PARTİSİ
4İLHAMİBAYRAKİYİ PARTİ
5NİZAMETTİNGÜNAYADALET VE KALKINMA PARTİSİ
6TURANAĞAÇCUMHURİYET HALK PARTİSİ
7AHMETGÜÇERADALET VE KALKINMA PARTİSİ
8MURATTUNÇİYİ PARTİ
9METİNDEMİRCİADALET VE KALKINMA PARTİSİ
10DİRENEROĞLUCUMHURİYET HALK PARTİSİ
11İSKENDERTURANADALET VE KALKINMA PARTİSİ
12SİNANAYDEMİRİYİ PARTİ
13SEFAYILMAZADALET VE KALKINMA PARTİSİ
14FETTAHBİTİRGİÇCUMHURİYET HALK PARTİSİ
15FERHATKARABULUTADALET VE KALKINMA PARTİSİ
16KADERARASİYİ PARTİ
17KADİRKURUNADALET VE KALKINMA PARTİSİ
18FEYİMKAYACUMHURİYET HALK PARTİSİ
19FURKANYAVUZADALET VE KALKINMA PARTİSİ
20ERCANASLANADALET VE KALKINMA PARTİSİ
21MEHMETSARAÇİYİ PARTİ
22YILMAZBİLMEZCUMHURİYET HALK PARTİSİ
23ATİLLAAYDINADALET VE KALKINMA PARTİSİ
24ERDEMKARAKAŞADALET VE KALKINMA PARTİSİ
25FATİHYEŞİLKAYAİYİ PARTİ
26AHMETKAYGUSUZCUMHURİYET HALK PARTİSİ
27TAMERTOPLUADALET VE KALKINMA PARTİSİ
28NEŞEAYDINADALET VE KALKINMA PARTİSİ
KONT.FATMANURÇELİKADALET VE KALKINMA PARTİSİ
KONT.SADETTİNARIKBOĞAADALET VE KALKINMA PARTİSİ
KONT.BEKİRBİLGİÇADALET VE KALKINMA PARTİSİ
    
    
    
    
    
    
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ
BELEDİYE BAŞKANIBÜNYAMİNÇİFTÇİAKPARTİ
KONT.1FATMANURÇELİKAKPARTİ
3SEYHANDÜNMEZAKPARTİ
4BARANAYDINCHP
5GÜNAYUZUNAKPARTİ
6İLHAMİBAYRAKİP

Kaynak: Haber Merkezi

# Büyükşehir, parti

01 Nis 2024 - 10:30 Kocaeli/ Çayirova- Siyaset --- Okunma

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