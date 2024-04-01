Darıca’da yeni meclis üyeleri belli oldu

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde Darıca Belediye başkanlığını AK Parti adayı Muzaffer Bıyık kazanırken, ikinci CHP adayı Saide Arslan Çalışkan oldu.
İŞTE DARICA BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ
|SIRA
|MECLİS ÜYESİ ADI
|SOYADI
|PARTİSİ
|1
|MURAT
|KAYA
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|2
|ERHAN
|BALIKCİ
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|3
|İSMAİL
|RAMAZANOĞLU
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|4
|ÖZGÜR
|ÇELİK
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|5
|ENGİN
|GÜNEŞ
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|6
|SELMA
|GÜLENÇ
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|7
|DİLAN
|GÜVEN
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|8
|HÜSEYİN
|OKUTAN
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|9
|TEKİN
|TÜRKYÜCEL
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|10
|FATİH
|GÜRSOY
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|11
|HÜSAMETTİN
|ERGÜL
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|12
|CAN BULUT
|YILMAZ
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|13
|YILMAZ
|TUNALI
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|14
|TURGAY
|KILIÇ
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|15
|KENAN
|PALTACI
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|16
|OSMAN
|AĞYAR
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|17
|SERKAN
|GÜVEN
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|18
|MUSTAFA
|KAYA
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|19
|MERAL
|KISACIK
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|20
|VEDAT
|YILMAZ
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|21
|YAŞAR
|KARAKAŞ
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|22
|KAZIM
|GÜNGÖR
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|23
|HASAN
|YENİAY
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|24
|BİROL
|BEZİRCİ
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|25
|NURGÜL
|KAHVECİ FIRTINA
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|26
|SERKAN
|ÖZCAN
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|27
|VEYSEL
|ÖZGÜR
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|28
|KÖKSAL
|AKÇAY
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|KONT.
|AHMET
|ORMAN
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|KONT.
|ENVER
|DEMİRCİ
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|KONT.
|KENAN
|DEMİRBAŞ
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ
|BELEDİYE BAŞKANI
|MUZAFFER
|BIYIK
|AKPARTİ
|KONT.1
|AHMET
|ORMAN
|AKPARTİ
|3
|MURAT
|KAYA
|AKPARTİ
|4
|ERHAN
|BALIKCİ
|CHP
|5
|İSMAİL
|RAMAZANOĞLU
|AKPARTİ
|6
|ÖZGÜR
|ÇELİK
|CHP
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.