İşte Kandıra’da meclisin yeni isimleri

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde Kandıra Belediye başkanlığını AK Parti adayı Erol Ölmez kazanırken, ikinci bağımsız olarak seçime giren Cengiz Kan oldu. Cengiz Kan, meclis listesini ANAP’tan verdiği için meclis üyeliklerini ANAP’lılar kazandı.
İŞTE KANDIRA BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ
|KANDIRA İlçesi Belediye Meclis Üyeleri
|1.04.2024 10:09
|SIRA
|MECLİS ÜYESİ ADI
|SOYADI
|PARTİSİ
|1
|İSMAİL
|AYSU
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|2
|SERTAN
|KULAÇ
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|3
|YÜKSEL
|ÖZKAN
|ANAVATAN PARTİSİ
|4
|MUSTAFA
|YAĞIZ
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|5
|SELAHATTİN
|OKAN
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|6
|NİLGÜN
|GÜRCAN
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|7
|HAKAN
|AKBAŞ
|ANAVATAN PARTİSİ
|8
|BARIŞ
|GÜLSEVER
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|9
|ABDULKADİR
|KÖKSAL
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|10
|SABAHATTİN
|GÜNGÖR
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|11
|UĞUR
|VURAL
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|12
|RECEP
|ŞAHİN
|ANAVATAN PARTİSİ
|13
|HÜSEYİN
|AYAZ
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|14
|ZEHRA
|ÖZAYDIN
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|15
|SELİM
|BAYBURT
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|16
|NEDİM
|ARIOĞLU
|ANAVATAN PARTİSİ
|17
|MURAT
|KÜÇÜKTECER
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|18
|ZAFER
|KAÇAR
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|19
|ASIM
|FİLİZ
|ANAVATAN PARTİSİ
|20
|ZEYNEP
|ÖZDEMİR
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|21
|İSMAİL
|BABÜR
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|22
|ZELİHA
|YALÇINTUĞ
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|KONT.
|FEHMİ EVREN
|DİNÇ
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|KONT.
|RECEP
|ALÇIN
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|KONT.
|ALİ OSMAN
|EROL
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ
|BELEDİYE BAŞKANI
|EROL
|ÖLMEZ
|AKPARTİ
|KONT.1
|FEHMİ EVREN
|DİNÇ
|AKPARTİ
|3
|İSMAİL
|AYSU
|AKPARTİ
|4
|SERTAN
|KULAÇ
|AKPARTİ
|5
|YÜKSEL
|ÖZKAN
|ANAVATAN PARTİSİ
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.