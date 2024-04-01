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İşte Kandıra’da meclisin yeni isimleri

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Kandıra Belediyesi’nde seçimi AK Parti adayı Erol Ölmez kazandı. İşte Kandıra’nın yeni meclis üyeleri.

İşte Kandıra’da meclisin yeni isimleri mask
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31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde Kandıra Belediye başkanlığını AK Parti adayı Erol Ölmez kazanırken, ikinci bağımsız olarak seçime giren Cengiz Kan oldu. Cengiz Kan, meclis listesini ANAP’tan verdiği için meclis üyeliklerini ANAP’lılar kazandı.

İŞTE KANDIRA BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

KANDIRA İlçesi Belediye Meclis Üyeleri1.04.2024 10:09
SIRAMECLİS ÜYESİ ADISOYADIPARTİSİ
1İSMAİLAYSUADALET VE KALKINMA PARTİSİ
2SERTANKULAÇADALET VE KALKINMA PARTİSİ
3YÜKSELÖZKANANAVATAN PARTİSİ
4MUSTAFAYAĞIZADALET VE KALKINMA PARTİSİ
5SELAHATTİNOKANADALET VE KALKINMA PARTİSİ
6NİLGÜNGÜRCANADALET VE KALKINMA PARTİSİ
7HAKANAKBAŞANAVATAN PARTİSİ
8BARIŞGÜLSEVERADALET VE KALKINMA PARTİSİ
9ABDULKADİRKÖKSALADALET VE KALKINMA PARTİSİ
10SABAHATTİNGÜNGÖRCUMHURİYET HALK PARTİSİ
11UĞURVURALADALET VE KALKINMA PARTİSİ
12RECEPŞAHİNANAVATAN PARTİSİ
13HÜSEYİNAYAZADALET VE KALKINMA PARTİSİ
14ZEHRAÖZAYDINADALET VE KALKINMA PARTİSİ
15SELİMBAYBURTADALET VE KALKINMA PARTİSİ
16NEDİMARIOĞLUANAVATAN PARTİSİ
17MURATKÜÇÜKTECERADALET VE KALKINMA PARTİSİ
18ZAFERKAÇARADALET VE KALKINMA PARTİSİ
19ASIMFİLİZANAVATAN PARTİSİ
20ZEYNEPÖZDEMİRADALET VE KALKINMA PARTİSİ
21İSMAİLBABÜRADALET VE KALKINMA PARTİSİ
22ZELİHAYALÇINTUĞCUMHURİYET HALK PARTİSİ
KONT.FEHMİ EVRENDİNÇADALET VE KALKINMA PARTİSİ
KONT.RECEPALÇINADALET VE KALKINMA PARTİSİ
KONT.ALİ OSMANEROLADALET VE KALKINMA PARTİSİ
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ
BELEDİYE BAŞKANIEROLÖLMEZAKPARTİ
KONT.1FEHMİ EVRENDİNÇAKPARTİ
3İSMAİLAYSUAKPARTİ
4SERTANKULAÇAKPARTİ
5YÜKSELÖZKANANAVATAN PARTİSİ

Kaynak: Haber Merkezi

# Büyükşehir, parti

01 Nis 2024 - 10:39 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

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