Başiskele’de yeni meclis üyeleri belli oldu

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde Başiskele Belediye başkanlığını AK Parti adayı Yasin Özlü kazanırken, ikinci bağımsız olarak seçime giren Hüseyin Ayaz oldu.
İŞTE BAŞİSKELE BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ
|SIRA
|MECLİS ÜYESİ ADI
|SOYADI
|PARTİSİ
|1
|MEHMET
|USTAOĞLU
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|2
|FARUK
|KELEŞ
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|3
|ERCÜMENT
|YILDIRIM
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|4
|EMİNE
|ÖZKAR
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|5
|MURAT
|KILIÇ
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|6
|HALİT
|BAYHAN
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|7
|NURİYE
|ÇELİKKOL
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|8
|MUZAFFER
|CAN
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|9
|LEVENT MUSTAFA
|SOYCAN
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|10
|CİHAN
|ŞENSES
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|11
|ADİLAY
|FURUNCU
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|12
|ŞAKİR
|ÖZKARAASLAN
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|13
|HÜSEYİN
|BAYRAM
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|14
|ÜNAL
|DEMİR
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|15
|ARİF
|BAŞKAN
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|16
|HASAN
|BOSTAN
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|17
|HÜSEYİN
|DUMAN
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|18
|ELİF
|ŞAMBA
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|19
|SALİH
|ÇELİK
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|20
|MERYEM
|ATAK
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|21
|MUSTAFA
|GÜRSOY
|SAADET PARTİSİ
|22
|İHSAN
|SEZGİN
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|23
|İSMAİL
|OKCAN
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|24
|SAMET
|KARATAY
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|25
|MUHARREM
|GÖKBAYRAK
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|26
|HASAN MERT
|ENGİ
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|27
|BEŞİR
|GÜR
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|28
|NESLİHAN
|BAKKAL
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|KONT.
|İRFAN
|ALTINTAŞ
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|KONT.
|MELİH
|ÖZKARAASLAN
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|KONT.
|SERHAT
|BEYAZIT
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ
|BELEDİYE BAŞKANI
|MEHMET YASİN
|ÖZLÜ
|AKPARTİ
|KONT.1
|İRFAN
|ALTINTAŞ
|AKPARTİ
|3
|MEHMET
|USTAOĞLU
|AKPARTİ
|4
|FARUK
|KELEŞ
|AKPARTİ
|5
|ERCÜMENT
|YILDIRIM
|AKPARTİ
|6
|EMİNE
|ÖZKAR
|CHP
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.