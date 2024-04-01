İşte Gebze’nin yeni meclis üyeleri

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde Gebze Belediye başkanlığını AK Parti adayı Zinnur Büyükgöz kazanırken, ikinci İYİ Parti adayı Sadık Güvenç oldu.
İŞTE GEBZE BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ
|SIRA
|MECLİS ÜYESİ ADI
|SOYADI
|PARTİSİ
|1
|HASAN
|SOBA
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|2
|MAHMUT
|YANDIK
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|3
|MUSTAFA
|DEMİRHAN
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|4
|ÖMER CİHAN
|KAVAK
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|5
|AHMET
|KADI
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|6
|HABİBE
|ÇIRAK
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|7
|SELİM
|MALKOÇ
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|8
|MEHMET FATİH
|İŞLEK
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|9
|BİROL
|ELÜSTÜ
|İYİ PARTİ
|10
|TALİP
|DEMİR
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|11
|AZİM
|UYSAL
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|12
|GÜLCAN
|AKSU
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|13
|EFARİ
|BAHÇEVAN
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|14
|GÜLER
|ŞAHİN GENÇAY
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|15
|SELAMET
|GÜNER
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|16
|BİRGÜL
|TOKMAK
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|17
|AHMET
|HÜSEYİNÇELEBİ
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|18
|ENGİN
|SÖZBİR
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|19
|ZEYNEP
|ASLAN ÇAPÇI
|İYİ PARTİ
|20
|MUSTAFA
|DEMİR
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|21
|HAKAN
|KAHRAMAN
|YENİDEN REFAH PARTİSİ
|22
|MUSTAFA
|ÖNAL
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|23
|AYHAN
|YILMAZ
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|24
|VASFİYE
|AYDIN
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|25
|ŞENER
|AKIN
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|26
|FERMAN
|TORUN
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|27
|MEHMET
|DİNÇ
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|28
|OKAN
|ŞEN
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|29
|YUNUS UMUT
|AYDOĞDU
|İYİ PARTİ
|30
|HALİL
|AYTAÇ
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|31
|OSMAN
|SEZER
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|32
|NURAN
|GÖKDEMİR
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|33
|MUSTAFA
|ATEŞ
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|KONT.
|HASAN
|ÖZDEMİR
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|KONT.
|EMRULLAH
|BİLGİN
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|KONT.
|HÜSEYİN
|ÖNDER
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|KONT.
|İRFAN
|İRTEGÜN
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ
|BELEDİYE BAŞKANI
|ZİNNUR
|BÜYÜKGÖZ
|AKPARTİ
|KONT.1
|HASAN
|ÖZDEMİR
|AKPARTİ
|3
|HASAN
|SOBA
|AKPARTİ
|4
|MAHMUT
|YANDIK
|AKPARTİ
|5
|MUSTAFA
|DEMİRHAN
|AKPARTİ
|6
|ÖMER CİHAN
|KAVAK
|AKPARTİ
|7
|AHMET
|KADI
|CHP
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.