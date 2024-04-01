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01 Nis 2024 - 10:46- Siyaset G:

İşte Gebze’nin yeni meclis üyeleri

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Gebze Belediyesi’nde seçimi AK Parti adayı Zinnur Büyükgöz kazandı. İşte Gebze’nin yeni meclis üyeleri.

İşte Gebze’nin yeni meclis üyeleri mask
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31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde Gebze Belediye başkanlığını AK Parti adayı Zinnur Büyükgöz kazanırken, ikinci İYİ Parti adayı Sadık Güvenç oldu.

İŞTE GEBZE BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

SIRAMECLİS ÜYESİ ADISOYADIPARTİSİ
1HASANSOBAADALET VE KALKINMA PARTİSİ
2MAHMUTYANDIKADALET VE KALKINMA PARTİSİ
3MUSTAFADEMİRHANADALET VE KALKINMA PARTİSİ
4ÖMER CİHANKAVAKADALET VE KALKINMA PARTİSİ
5AHMETKADICUMHURİYET HALK PARTİSİ
6HABİBEÇIRAKADALET VE KALKINMA PARTİSİ
7SELİMMALKOÇADALET VE KALKINMA PARTİSİ
8MEHMET FATİHİŞLEKADALET VE KALKINMA PARTİSİ
9BİROLELÜSTÜİYİ PARTİ
10TALİPDEMİRADALET VE KALKINMA PARTİSİ
11AZİMUYSALADALET VE KALKINMA PARTİSİ
12GÜLCANAKSUCUMHURİYET HALK PARTİSİ
13EFARİBAHÇEVANADALET VE KALKINMA PARTİSİ
14GÜLERŞAHİN GENÇAYADALET VE KALKINMA PARTİSİ
15SELAMETGÜNERADALET VE KALKINMA PARTİSİ
16BİRGÜLTOKMAKADALET VE KALKINMA PARTİSİ
17AHMETHÜSEYİNÇELEBİADALET VE KALKINMA PARTİSİ
18ENGİNSÖZBİRCUMHURİYET HALK PARTİSİ
19ZEYNEPASLAN ÇAPÇIİYİ PARTİ
20MUSTAFADEMİRADALET VE KALKINMA PARTİSİ
21HAKANKAHRAMANYENİDEN REFAH PARTİSİ
22MUSTAFAÖNALADALET VE KALKINMA PARTİSİ
23AYHANYILMAZADALET VE KALKINMA PARTİSİ
24VASFİYEAYDINADALET VE KALKINMA PARTİSİ
25ŞENERAKINADALET VE KALKINMA PARTİSİ
26FERMANTORUNCUMHURİYET HALK PARTİSİ
27MEHMETDİNÇADALET VE KALKINMA PARTİSİ
28OKANŞENADALET VE KALKINMA PARTİSİ
29YUNUS UMUTAYDOĞDUİYİ PARTİ
30HALİLAYTAÇADALET VE KALKINMA PARTİSİ
31OSMANSEZERADALET VE KALKINMA PARTİSİ
32NURANGÖKDEMİRCUMHURİYET HALK PARTİSİ
33MUSTAFAATEŞADALET VE KALKINMA PARTİSİ
KONT.HASANÖZDEMİRADALET VE KALKINMA PARTİSİ
KONT.EMRULLAHBİLGİNADALET VE KALKINMA PARTİSİ
KONT.HÜSEYİNÖNDERADALET VE KALKINMA PARTİSİ
KONT.İRFANİRTEGÜNADALET VE KALKINMA PARTİSİ
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ
BELEDİYE BAŞKANIZİNNURBÜYÜKGÖZAKPARTİ
KONT.1HASANÖZDEMİRAKPARTİ
3HASANSOBAAKPARTİ
4MAHMUTYANDIKAKPARTİ
5MUSTAFADEMİRHANAKPARTİ
6ÖMER CİHANKAVAKAKPARTİ
7AHMETKADICHP

Kaynak: Haber Merkezi

# Büyükşehir, parti, Gebze

01 Nis 2024 - 10:46 Kocaeli/ Gebze- Siyaset --- Okunma

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