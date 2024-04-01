İşte Körfez Belediyesi’nin yeni meclis üyeleri

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde Körfez Belediyesi’nde seçimi AK Parti adayı Şener Söğüt kazanırken, ikinci CHP adayı Tayfun Balıkçı oldu.
İŞTE KÖRFEZ BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ
|KÖRFEZ İlçesi Belediye Meclis Üyeleri
|MECLİS ÜYESİ ADI
|SOYADI
|PARTİSİ
|1
|İBRAHİM
|ÇIRPAN
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|2
|ERKAN
|UYGUN
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|3
|MURAT
|GÜLBİÇİM
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|4
|TUĞMAN
|KAYALI
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|5
|AHMET
|TOPUZ
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|6
|ASLI
|TUNA
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|7
|CENGİZ
|ÖZTÜRK
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|8
|SERHAN
|GÜNÇÜ
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|9
|AYŞE
|HACET AŞAR
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|10
|İNAN
|GÜNAY
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|11
|ŞABAN
|AYDIN
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|12
|NURCAN
|KUŞCU
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|13
|AHMET
|ERDEMİŞ
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|14
|ÜNAL
|AKYÜZ
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|15
|FATİH
|YALÇIN
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|16
|GÖKMEN
|YILMAZ
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|17
|İSMAİL
|AKOVA
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|18
|DOĞAN
|ÖNAL
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|19
|BURCU
|TEKİN
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|20
|SEZER TARIK
|BEKİROĞLU
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|21
|MEHMET
|BAKAR
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|22
|NEBAHAT
|ÇELİK
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|23
|ALİ
|DOĞAN
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|24
|MEHMET
|AK
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|25
|ZEYNEL
|ARSLAN
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|26
|BAYRAM
|KURTARAN
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|27
|CEYLAN GÖKÇE
|ERDEM
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|28
|ALİ
|KAŞKAŞ
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|KONT.
|RAMAZAN
|TUNA
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|KONT.
|DOĞAN
|ORAK
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|KONT.
|ÖMER SEMİH
|YURT
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ
|BELEDİYE BAŞKANI
|ŞENER
|SÖĞÜT
|AKPARTİ
|KONT.1
|RAMAZAN
|TUNA
|AKPARTİ
|3
|İBRAHİM
|ÇIRPAN
|AKPARTİ
|4
|ERKAN
|UYGUN
|CHP
|5
|MURAT
|GÜLBİÇİM
|AKPARTİ
|6
|TUĞMAN
|KAYALI
|CHP
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.