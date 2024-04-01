Dilovası’nda yeni meclis üyeleri belli oldu, DEM Parti sürprizi

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde Dilovası Belediyesi’nde seçimi AK Parti adayı Ramazan Ömeroğlu kazanırken, ikinci DEM Parti adayı Mustafa Avcı oldu.
İŞTE DİLOVASI BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ
|DİLOVASI İlçesi Belediye Meclis Üyeleri
|SIRA
|MECLİS ÜYESİ ADI
|PARTİSİ
|1
|FEVZİ
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|2
|EYLEM
|DEM PARTİ
|3
|FATİH
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|4
|AYHAN
|DEM PARTİ
|5
|MUHAMMET
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|6
|SİNAN
|İYİ PARTİ
|7
|MEVLÜT
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|8
|RAMAZAN
|DEM PARTİ
|9
|CEMİL
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|10
|MEHMET
|DEM PARTİ
|11
|YAVUZ
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|12
|GÜLER
|DEM PARTİ
|13
|CİHAN
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|14
|DAVUT
|İYİ PARTİ
|15
|İNCİ
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|16
|HELİN
|DEM PARTİ
|17
|İBRAHİM
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|18
|BÜLENT
|DEM PARTİ
|19
|ÖZCAN
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|20
|SUAT
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|21
|YAVUZ
|DEM PARTİ
|22
|MURAT
|İYİ PARTİ
|KONT.
|OSMAN
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|KONT.
|NECATİ
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|KONT.
|MAHMUT
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ
|BELEDİYE BAŞKANI
|RAMAZAN
|AKPARTİ
|KONT.1
|OSMAN
|AKPARTİ
|3
|FEVZİ
|AKPARTİ
|4
|EYLEM
|DEM PARTİ
|5
|FATİH
|AKPARTİ
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.