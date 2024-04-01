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01 Nis 2024 - 11:01- Siyaset G:

İşte İzmit Belediyesi’nin yeni meclis üyeleri

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İzmit Belediyesi’nde CHP adayı Fatma Kaplan Hürriyet, yeniden belediye başkanı seçildi. İşte İzmit’in yeni belediye meclis üyeleri.

İşte İzmit Belediyesi’nin yeni meclis üyeleri mask
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31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde İzmit Belediyesi’nde seçimi CHP adayı Fatma Kaplan Hürriyet kazandı. İzmit’te ikinci parti ise Muharrem Tutuş ile AK Parti oldu. İşte İzmit Belediyesi’nin yeni meclis üyeleri

İŞTE İZMİT BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ

İZMİT İlçesi Belediye Meclis Üyeleri
SIRAMECLİS ÜYESİ ADISOYADIPARTİSİ
1MEHMET ÜMİTKÜÇÜKKAYACUMHURİYET HALK PARTİSİ
2AYKUTBOZKURTADALET VE KALKINMA PARTİSİ
3MEHMET NAZIMGENÇTÜRKCUMHURİYET HALK PARTİSİ
4HAYRETTİNÜNLÜADALET VE KALKINMA PARTİSİ
5HAMİT İLKERULUSOYCUMHURİYET HALK PARTİSİ
6KÖKSALGÜMÜŞADALET VE KALKINMA PARTİSİ
7ORHANDÖNMEZCUMHURİYET HALK PARTİSİ
8FATİHGALYANADALET VE KALKINMA PARTİSİ
9NİLGÜNYILMAZCUMHURİYET HALK PARTİSİ
10YUSUFTAŞERADALET VE KALKINMA PARTİSİ
11YAŞARKARDAŞCUMHURİYET HALK PARTİSİ
12İPARKATREADALET VE KALKINMA PARTİSİ
13CELALHÜLÜRCUMHURİYET HALK PARTİSİ
14LÜTFÜOBUZCUMHURİYET HALK PARTİSİ
15İBRAHİMEFEADALET VE KALKINMA PARTİSİ
16BARBAROSAKKUŞCUMHURİYET HALK PARTİSİ
17EROLÇALIŞKANADALET VE KALKINMA PARTİSİ
18ERDEMARCANCUMHURİYET HALK PARTİSİ
19OSMAN NURİERTURANADALET VE KALKINMA PARTİSİ
20SERDARATASEVERCUMHURİYET HALK PARTİSİ
21ÖNDERKARAKAŞADALET VE KALKINMA PARTİSİ
22NESLİHANÇAKIRCUMHURİYET HALK PARTİSİ
23OKANKARAGÖZADALET VE KALKINMA PARTİSİ
24MEHMETBAŞTÜRKCUMHURİYET HALK PARTİSİ
25AYSELDEMİRTAŞADALET VE KALKINMA PARTİSİ
26ERCANBALSEÇENCUMHURİYET HALK PARTİSİ
27AYŞE FATMAGÜLTERZİCUMHURİYET HALK PARTİSİ
28AYHANGÖKMENADALET VE KALKINMA PARTİSİ
29ÖZCANÖZERCUMHURİYET HALK PARTİSİ
30TURGAYKÖSEOĞLUADALET VE KALKINMA PARTİSİ
31TURGUTKOCACIKCUMHURİYET HALK PARTİSİ
32BURHANSAROĞLUADALET VE KALKINMA PARTİSİ
33CEMALDOLANBEYCUMHURİYET HALK PARTİSİ
KONT.MUHAMMETERTÜRKCUMHURİYET HALK PARTİSİ
KONT.VİLDANBACIOĞLU TAŞKANCUMHURİYET HALK PARTİSİ
KONT.CENGİZÖZCANCUMHURİYET HALK PARTİSİ
KONT.GAMZEYILMAZ DOĞANCUMHURİYET HALK PARTİSİ
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ
BELEDİYE BAŞKANIFATMA KAPLANHÜRRİYETCHP
KONT.1MUHAMMETERTÜRKCHP
3MEHMET ÜMİTKÜÇÜKKAYACHP
4AYKUTBOZKURTAKPARTİ
5MEHMET NAZIMGENÇTÜRKCHP
6HAYRETTİNÜNLÜAKPARTİ
7HAMİT İLKERULUSOYCHP

 

Kaynak: Haber Merkezi

# Büyükşehir, parti, AK Parti, İzmit, yeni, fatma kaplan hürriyet

01 Nis 2024 - 11:01 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
02

serdarlı - Kaçtanesi izmitin çocugu chp listesindekiler bilen varmı...........

Yanıtla . 0Beğen . 2Beğenme 01 Nisan 15:21
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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