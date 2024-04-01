Kartepe’de seçime rakipsiz giren tek muhtar adayıydı, Derbent'te Erdal Baş göreve devam ediyor

Kartepe ilçedeki 32 mahalle ve köyde, seçime rakipsiz giren tek isim olan Erdal Baş 1903 oy aldı. Mahallede oy kullanmaya gelmeyenlerin sayısının 1000 olduğu öğrenildi. Erdal Baş seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından yayınladığı teşekkür mesajında, “Değerli Derbentli büyüklerim, arkadaşlarım, kardeşlerim, ablalarım. Muhtarlık görevine beni ve aza arkadaşlarımı çok büyük oylarınızla destek vererek seçtiğiniz için sizlere teşekkür ve saygılarımı sunarım. Sizlere layık olmak boynumuzun borcudur” ifadelerine yer verdi.