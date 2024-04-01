Hafta sonunda teleferik keyfi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kış turizm merkezi Kartepe’de inşa edilen Teleferik Hattında seferler başladı. Vatandaşlar hafta sonu İzmit Körfezi ve Sapanca manzaraları eşliğinde Samanlı dağlarının zirvesine ulaşmak için teleferiğe akın etti.
GÜZEL HAVAYI FIRSAT BİLDİLER
Kocaeli’nin kış turizminde önemli bir merkezi olan Kartepe’de inşa edilen ve şehrin 50 yıllık hayali olan teleferik projesi hafta başında vatandaşların hizmetine açıldı. İlk günden vatandaşlar ücretsiz bir şekilde teleferik hizmetinden yararlanmak ve Sapanca Gölü ile İzmit Körfezi manzarasıyla Samanlı dağlarının zirvesine ulaşmak için Derbent istasyonuna akın etmişti. Hafta sonunda da manzara değişmedi. Güzel havayı fırsat bilen Kocaelililer yine Derbent istasyonuna akın etti.
İSTASYON ÖNÜNDE UZUN KUYRUK
Cumartesi günü sabah erken saatlerde, pazar günü ise öğlen saatlerinde vatandaşlar Derbent istasyona koştu. Derbent istasyonu önünde uzun kuyruklar oluştu. Sapanca Gölü ile İzmit Körfezi manzarasıyla Samanlı dağlarının zirvesine ulaşan vatandaşlar unutulmayacak bir deneyim yaşadı.
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.