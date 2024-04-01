CHP Körfez’de tüm sandıklara itiraz etti…1395 oy farkla kaybetmişlerdi

TÜM SANDIKLARA İTİRAZ ETTİLER



AK Parti Körfez Belediye Başkan Adayı Şener Söğüt, belediye başkanlığı seçimini 1395 oy farkla CHP adayı Tayfun Balıkçı’dan önde bitirdi. Seçimi kaybeden CHP Körfez Belediye Başkan Adayı Tayfun Balıkçı ve İlçe Başkanı Gülseren Solmaz Altunal, oyların yeniden sayılması için tüm sandıklarda İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulundu.

“TÜM SANDIKLARA İTİRAZ ETTİK”



Gülseren Altunal itiraz hakkında gazetemize yaptığı açıklamada, “Tutanaklar tutulurken elektriklerin gitmesi, bazı sınıflara arkadaşlarımızın alınmaması çuvalların mühürlenmesinin tam olmayışı gibi şeyler yaşadık. Sonuçlarda fark bu kadar az çıkınca da tüm sandıklara itirazda bulunduk.” diye konuştu.

“SEÇİM KURULUNUN KARAR VERMESİNİ BEKLİYORUZ”



İlçe Seçim Kurulu’nun kararını beklediklerini ifade eden Altunal, “Körfez’in oyunu ve hakkını korumak için buradayım. Oyların tekrar sayılması ve gerekirse seçimin yeniden yapılması için mücadele edeceğiz. Bu işin peşini bırakmayacağız. Dün geceden bu yana ilçe seçim kurulundayım, oylarıma sahip çıkmaya devam ediyorum. İlçe seçim kurulunun karar vermesini bekliyoruz” dedi.