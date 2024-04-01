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01 Nis 2024 - 11:44- Siyaset G:

CHP Körfez’de tüm sandıklara itiraz etti…1395 oy farkla kaybetmişlerdi

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Bin 395 oyla Körfez Belediye Başkanlığı seçimlerini kaybeden Cumhuriyet Halk Partisi, seçim sonuçlarına itiraz etti. CHP İlçe Başkanı Gülseren Solmaz Altunal tüm sandıklara itirazda bulunduklarını belirterek, “Oyların tekrar sayılması ve gerekirse seçimin yeniden yapılması için mücadele edeceğiz. Bu işin peşini bırakmayacağız” dedi.

Yavuz Solmaz
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CHP Körfez’de tüm sandıklara itiraz etti…1395 oy farkla kaybetmişlerdi mask
CHP Körfez’de tüm sandıklara itiraz etti…1395 oy farkla kaybetmişlerdi
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TÜM SANDIKLARA İTİRAZ ETTİLER


AK Parti Körfez Belediye Başkan Adayı Şener Söğüt, belediye başkanlığı seçimini 1395 oy farkla CHP adayı Tayfun Balıkçı’dan önde bitirdi. Seçimi kaybeden CHP Körfez Belediye Başkan Adayı Tayfun Balıkçı ve İlçe Başkanı Gülseren Solmaz Altunal, oyların yeniden sayılması için tüm sandıklarda İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulundu.

CHP Körfez’de tüm sandıklara itiraz etti…1395 oy farkla kaybetmişlerdi

“TÜM SANDIKLARA İTİRAZ ETTİK”


Gülseren Altunal itiraz hakkında gazetemize yaptığı açıklamada, “Tutanaklar tutulurken elektriklerin gitmesi, bazı sınıflara arkadaşlarımızın alınmaması çuvalların mühürlenmesinin tam olmayışı gibi şeyler yaşadık. Sonuçlarda fark bu kadar az çıkınca da tüm sandıklara itirazda bulunduk.” diye konuştu.

CHP Körfez’de tüm sandıklara itiraz etti…1395 oy farkla kaybetmişlerdi

“SEÇİM KURULUNUN KARAR VERMESİNİ BEKLİYORUZ”


İlçe Seçim Kurulu’nun kararını beklediklerini ifade eden Altunal, “Körfez’in oyunu ve hakkını korumak için buradayım. Oyların tekrar sayılması ve gerekirse seçimin yeniden yapılması için mücadele edeceğiz. Bu işin peşini bırakmayacağız. Dün geceden bu yana ilçe seçim kurulundayım, oylarıma sahip çıkmaya devam ediyorum. İlçe seçim kurulunun karar vermesini bekliyoruz” dedi.

# başkan, parti, ilçe, seçim, Körfez, ifade

01 Nis 2024 - 11:44 Kocaeli/ Körfez (Tütünçiftlik)- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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