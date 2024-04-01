Erkan Baş işçi kentinde umduğunu bulamadı

TİP Genel Başkanı Erkan Baş’ın, işçi kenti Gebze’de belediye başkan adayı olması büyük ses getirmişti. Erkan Baş, CHP’nin aday göstermediği Gebze’de, her gün bir mahallede çalışma yapıp, sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti. Gittiği yerlerde ilgi gören Erkan Baş ancak seçimlerde umduğunu bulamadı.

Erkan Baş, Gebze’de 40 bin 438 oy, İYİ Parti adayı Sadık Güvenç 40 bin 588 oy, AK Parti adayı Zinnur Büyükgöz ise 75 bin 3 oy aldı. Zinnur Büyükgöz seçimi kazansa da bir önceki seçime göre oy oranı yüzde 13 düşürdü.

Kaynak: Haber Merkezi