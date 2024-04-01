Erkan Baş işçi kentinde umduğunu bulamadı

TİP Genel Başkanı Erkan Baş’ın, işçi kenti Gebze’de belediye başkan adayı olması büyük ses getirmişti. Erkan Baş, CHP’nin aday göstermediği Gebze’de, her gün bir mahallede çalışma yapıp, sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti. Gittiği yerlerde ilgi gören Erkan Baş ancak seçimlerde umduğunu bulamadı.
Erkan Baş, Gebze’de 40 bin 438 oy, İYİ Parti adayı Sadık Güvenç 40 bin 588 oy, AK Parti adayı Zinnur Büyükgöz ise 75 bin 3 oy aldı. Zinnur Büyükgöz seçimi kazansa da bir önceki seçime göre oy oranı yüzde 13 düşürdü.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Geri Zekalı - adam aday olduğu ilede oy kullanmadı ne bekliyordu
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.