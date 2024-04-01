Kocaelilerin teleferik keyfi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Kartepe’de inşa ettiği ve şehrin 50 yıllık hayali olan teleferik projesi, hafta başında vatandaşların hizmetine açıldı. İlk gün vatandaşlar, ücretsiz şekilde teleferik hizmetinden yararlanmak ve Sapanca Gölü ile İzmit Körfezi manzarasıyla Samanlı dağlarının zirvesine ulaşmak için Derbent istasyonuna akın etmişti. Hafta sonunda da manzara değişmedi. Güzel havayı fırsat bilen Kocaelililer yine Derbent istasyonuna akın etti.
Cumartesi günü sabah erken saatlerde, pazar günü ise öğle saatlerinde vatandaşlar Derbent istasyona koştu. Derbent istasyonu önünde uzun kuyruklar oluştu. Sapanca Gölü ile İzmit Körfezi manzarasıyla Samanlı dağlarının zirvesine ulaşan vatandaşlar unutulmayacak bir deneyim yaşadı. (İHA)
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.