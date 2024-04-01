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Kocaelilerin teleferik keyfi

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Kocaeli'de vatandaşlar, İzmit Körfezi ve Sapanca manzaraları eşliğinde Samanlı dağlarının zirvesine ulaşmak için yeni hizmete açılan teleferiğe akın etti.

Kocaelilerin teleferik keyfi mask
Kocaelilerin teleferik keyfi
Kocaelilerin teleferik keyfi
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Kartepe’de inşa ettiği ve şehrin 50 yıllık hayali olan teleferik projesi, hafta başında vatandaşların hizmetine açıldı. İlk gün vatandaşlar, ücretsiz şekilde teleferik hizmetinden yararlanmak ve Sapanca Gölü ile İzmit Körfezi manzarasıyla Samanlı dağlarının zirvesine ulaşmak için Derbent istasyonuna akın etmişti. Hafta sonunda da manzara değişmedi. Güzel havayı fırsat bilen Kocaelililer yine Derbent istasyonuna akın etti.

Kocaelilerin teleferik keyfi

Cumartesi günü sabah erken saatlerde, pazar günü ise öğle saatlerinde vatandaşlar Derbent istasyona koştu. Derbent istasyonu önünde uzun kuyruklar oluştu. Sapanca Gölü ile İzmit Körfezi manzarasıyla Samanlı dağlarının zirvesine ulaşan vatandaşlar unutulmayacak bir deneyim yaşadı. (İHA)

Kocaelilerin teleferik keyfi

Kocaelilerin teleferik keyfi

Kocaelilerin teleferik keyfi

Kaynak: İHA

# Büyükşehir, Kartepe, hafta, Kocaeli, İzmit

01 Nis 2024 - 12:57 İHA Kocaeli/ Kartepe- Yaşam --- Okunma

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