Kocaeli’de "sakatathane" kurulacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İZAYDAŞ yolu üzerindeki mezbahasının alt kısmında yeni bir proje hayata geçirecek. Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından "Sakatathane Hizmet Tesisi" adıyla ihaleye çıkan proje, müteahhit firmaya yer teslimi yapıldıktan sonra 240 gün içinde yapılacak.

Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sakatathane Hizmet Tesisi Projesi için ihale düzenledi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binasında elektronik teklif sistemiyle gerçekleşen sakatathane yapımı ihalesine 5firma teklif verdi. İhalede en düşük teklif 22 milyon 424 bin TL, en yüksek teklif ise 39 milyon 241 bin TL oldu.

Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan Sakatathane Hizmet Tesisi 672 metrekarelik alanda kurulacak. Tesiste iç organ, kelle ayak, işkembe, bağırsak işlemlenmesi planlandı. Projede mal kabul, işleme, paketleme mahalleri ve muhafaza için soğuk odalar bulunacak.

Kaynak: İHA