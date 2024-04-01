Kocaeli’de "sakatathane" kurulacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İZAYDAŞ yolu üzerindeki mezbahasının alt kısmında yeni bir proje hayata geçirecek. Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından "Sakatathane Hizmet Tesisi" adıyla ihaleye çıkan proje, müteahhit firmaya yer teslimi yapıldıktan sonra 240 gün içinde yapılacak.
Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sakatathane Hizmet Tesisi Projesi için ihale düzenledi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binasında elektronik teklif sistemiyle gerçekleşen sakatathane yapımı ihalesine 5firma teklif verdi. İhalede en düşük teklif 22 milyon 424 bin TL, en yüksek teklif ise 39 milyon 241 bin TL oldu.
Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan Sakatathane Hizmet Tesisi 672 metrekarelik alanda kurulacak. Tesiste iç organ, kelle ayak, işkembe, bağırsak işlemlenmesi planlandı. Projede mal kabul, işleme, paketleme mahalleri ve muhafaza için soğuk odalar bulunacak.
Kaynak: İHA
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.