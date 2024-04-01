Ford Yeniköy üst üste ikinci kez şampiyon oldu

SELÇUK ŞAMLI, SİNAN ÇALIK VE FURKAN AKBAL



Koç topluluğu firmaları arasında geleneksel olarak düzenlenen spor şenliği futbol turnuvası sonuçlandı. Bu yıl 35’incisi yapılan şenliğin futbol turnuvasında 12 takım katıldı. Zorlu maçların ardından finale gelen Ford Yeniköy rakibine 7-1 üstünlük sağlayıp şampiyon oldu. Ekip geçen sezon da mutlu sona ulaşmıştı. Üst üste iki kez kupayı kazanan Ford Yeniköy büyük sevinç yaşadı. Ford Yeniköy’ün kadrosunda amatör kümenin elit isimleri Serkan Çalık, Selçuk Şamlı ve Furkan Akbal da yer aldı. Üç ismin şampiyonluğa katkısı büyük oldu.



FORD YENİKÖY- Bu yıl fırtına gibi esen ekip finali 7-1 kazanarak üst üste ikinci kez şampiyon oldu.



FURKAN AKBAL- Ford Yeniköy’ün şampiyonluğuna 8 golle önemli katkı koydu.