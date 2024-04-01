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Yerel seçimde ünlü isimler ne kadar oy aldı?

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Erdal Beşikçioğlu, Lâl Denizli, Mesut Yar, Nasuh Mahruki, İrfan Değirmenci, Gökhan Zan ve Davut Güloğlu gibi ünlü isimlerin yarıştığı yerel seçimler tüm Türkiye tarafından heyecanla takip edildi. Bazı il ve ilçelerde ünlü isimlerin aldıkları oy oranları dikkat çekerken, belediye başkanı seçilen isimler gündem yarattı.

Yerel seçimde ünlü isimler ne kadar oy aldı? mask
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ERDAL BEŞİKÇİOĞLU

Oyuncu Erdal Beşikçioğlu Cumhuriyet Halk Partisi Ankara - Etimesgut adayı, 56,59 oy oranı ile ilk sırada yer aldı.

LÂL DENİZLİ

Teknik direktör Mustafa Denizli'nin kızı olan Lal Denizli Cumhuriyet Halk Partisi İzmir - Çeşme adayı, yüzde 53,69 oy oranı ile rakiplerini geride bırakmış durumda.

GÖKHAN ZAN

Emekli futbolcu Gökhan Zan Türkiye İşçi Partisi / Hatay Büyükşehir Belediyesi adayı, yüzde 2,01 dördüncü sırada.

HAKAN PEKER

Şarkıcı Hakan Peker, İYİ Parti / Safranbolu adayı, yüzde 3,68  oy oranı ile beşinci sırada yer aldı.

MESUT YAR

Gazeteci ve sunucu Mesut Yar, Bağımsız / Muğla - Datça adayı, %7,51 oy oranı ile CHP ve MHP adaylarının arkasında yer aldı.

DAVUT GÜLOĞLU

Şarkıcı Davut Güloğlu Yeniden Refah Partisi / Düzce Belediyesi adayı, yüzde 29,77 oy oranı ile AK Parti adayının ardından ikinci sırada.

İRFAN DEĞİRMENCİ

Gazeteci İrfan Değirmenci, Türkiye İşçi / Partisi Ankara - Çankaya adayı, yüzde 6,03 oy oranı ile CHP ve AK Parti adaylarının arkasında yer aldı.

Kaynak: Haber Merkezi

# Büyükşehir, parti, AK Parti, Türkiye

01 Nis 2024 - 13:31 Kocaeli- Türkiye --- Okunma

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