Yerel seçimde ünlü isimler ne kadar oy aldı?

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU
Oyuncu Erdal Beşikçioğlu Cumhuriyet Halk Partisi Ankara - Etimesgut adayı, 56,59 oy oranı ile ilk sırada yer aldı.
LÂL DENİZLİ
Teknik direktör Mustafa Denizli'nin kızı olan Lal Denizli Cumhuriyet Halk Partisi İzmir - Çeşme adayı, yüzde 53,69 oy oranı ile rakiplerini geride bırakmış durumda.
GÖKHAN ZAN
Emekli futbolcu Gökhan Zan Türkiye İşçi Partisi / Hatay Büyükşehir Belediyesi adayı, yüzde 2,01 dördüncü sırada.
HAKAN PEKER
Şarkıcı Hakan Peker, İYİ Parti / Safranbolu adayı, yüzde 3,68 oy oranı ile beşinci sırada yer aldı.
MESUT YAR
Gazeteci ve sunucu Mesut Yar, Bağımsız / Muğla - Datça adayı, %7,51 oy oranı ile CHP ve MHP adaylarının arkasında yer aldı.
DAVUT GÜLOĞLU
Şarkıcı Davut Güloğlu Yeniden Refah Partisi / Düzce Belediyesi adayı, yüzde 29,77 oy oranı ile AK Parti adayının ardından ikinci sırada.
İRFAN DEĞİRMENCİ
Gazeteci İrfan Değirmenci, Türkiye İşçi / Partisi Ankara - Çankaya adayı, yüzde 6,03 oy oranı ile CHP ve AK Parti adaylarının arkasında yer aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.