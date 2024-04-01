Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Gündem

YSK Başkanı Ahmet Yener'den flaş açıklama

ABONE OL Google News Sayfamız

Seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulunan YSK Başkanı Ahmet Yener, "Seçime katılım oranı yüzde 78,11. Kesin olmayan sonuçlara göre büyükşehir belediye başkanlığına katılım oranı yüzde 78,11 olarak gerçekleşmiştir" dedi.

YSK Başkanı Ahmet Yener'den flaş açıklama mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin açıklama yaptı.

"Seçime katılım oranı yüzde 78,11. Kesin olmayan sonuçlara göre büyükşehir belediye başkanlığına katılım oranı yüzde 78,11 olarak gerçekleşmiştir" diyen Yener, "Kesin olmayan sonuçlara göre CHP 35, AK Parti 24 DEM 10 MHP 8 belediye başkanlığı kazanmıştır" açıklamasında bulundu.

BÜYÜKŞEHİRLERDE SON DURUM NE?

Yener, 30 Büyükşehir Belediye Başkanlığından; CHP'nin 14, AK Parti'nin 12, DEM Parti'nin 3 ve YRP'nin 1 belediye başkanlığını kazandığını bildirdi.

Ahmet Yener, "Seçimler sorunsuz tamamlandı. Kesin sonuçların ilanı ile birlikte internet sitemizde ıslak imzalı tutanaklar vatandaşlarımızın erişimine açılacaktır" diye konuştu.

Yener, siyasi partilerin kazandığı belediye başkanları sayısını şöyle açıkladı:

CHP 35,

AK Parti 24,

DEM Parti 10,

MHP 8,

YRP 2,

BBP 1,

İYİ Parti 1.

Yener'in açıklaması şu şekilde:

* Mahalli İdareler Genel Seçimi'ne 34 siyasi partimiz katılmıştır. 207 bin 848 sandıkta 61 milyon 441 bin 882 kayıtlı seçmen ile seçimlere gidilmiştir. Kesin olmayan sonuçlara göre büyükşehir belediye başkanlığı için açılan sandık oranı yüzde 99,99'dur. Büyükşehir belediye başkanlığı seçimine katılım oranı ise yüzde 78,11 olarak gerçekleşmiştir.

* Belediye başkanlığı seçimi için açılan sandık oranı yüzde 99,95 olup katılım oranı yüzde 78,7 olarak gerçekleşmiştir. Belediye meclisi için açılan sandık oranı yüzde 99,93 olup katılım oranı 78,5 olarak gerçekleşmiştir. İl genel meclisi seçimi için açılan sandık oranı yüzde 99,97 olup, katılım oranı yüzde 80,7 olarak gerçekleşmiştir.

* Kesin olmayan sonuçlara göre Türkiye geneli belediye başkanlığında Cumhuriyet Halk Partisi 35, Adalet ve Kalkınma Partisi 24, Halkların Eşitliği ve Demokrasi Partisi 10, Milliyetçi Hareket Partisi 8, Yeniden Refah Partisi 2, Büyük Birlik Partisi 1, İyi Parti1 belediye başkanlığı kazanmıştır.

* 30 büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde ise Cumhuriyet Halk Partisi 14, Adalet ve Kalkınma Partisi 12, Halkların Eşitliği ve Demokrasi Partisi 3, Yeniden Refah Partisi 1 belediye başkanlığı kazanmıştır.

* İl belediye başkanlığı seçimlerinde ise 44 il belediye için birleştirme tutanağı an itibarıyla alınmıştır. Buna göre, Cumhuriyet Halk Parti 18, Adalet ve Kalkınma Partisi 9, Milliyetçi Hareket Partisi 8, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi 6, Büyük Birlik Partisi 1, İyi Parti 1, Yeniden Refah Partisi 1 il belediye başkanlığı kazandığı görülmektedir.

* 92 ilçe belediye başkanlığı seçiminde an itibarıyla 878 ilçe için birleştirme tutanağı alınmıştır. Buna göre, Adalet ve Kalkınma Partisi 324, Cumhuriyet Halk Partisi 322, Milliyetçi Hareket Partisi 110, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi 54, Yeniden Refah Partisi 37, İyi Parti 23, Büyük Birlik Partisi 12, Bağımsız 9, Demokrat Parti 2, Demokrasi ve Atılım Parti 1, Demokratik Sol Parti 1, Saadet Parti 1, Sol Parti 1 ve Türkiye İşçi Partisi 1 ilçe belediye başkanlığı kazanmıştır.

* Münferit ve üzücü bazı hadiseler dışında seçimler huzur ve güven içerisinde yapılarak sonuçlandırılmıştır.

Kaynak: Haber Merkezi

# Büyükşehir, parti, AK Parti, ilçe, Türkiye, sandık, seçim

01 Nis 2024 - 13:35 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.227.076 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

EMEKLİ ŞOFÖR VE BULAŞIKÇI ARANIYOR

Başiskele Vezirçifliğinde bulunan yemek firmamıza, *EMEKLİ ŞOFÖR ve BULAŞIKÇI, Bayan eleman aranmaktadır. Tel: 0532 475 45 44

PERSONEL ARANIYOR

Bağçeşmedeki Sitemizde, Temizlik ve çöp alımı işlerinde çalıştırılmak üzere, PERSONEL ALINACAKTIR . Çalışma saati: 09:00-18:00 Tel: 0541 185 41 6...

VASIFSIZ ELEMAN ARANIYOR

İzmit Ahşap ve Kereste Atölyemizde çalışacak, VASIFSIZ ELEMAN alınacaktır. Maaş Asgari ücret Tel:0 530 378 54 41

PALET TAMİR USTASI ARANIYOR

İzmit Ahşap ve Kereste Atölyemizde çalışacak, PALET TAMİR USTASI alınacaktır. Maaş 19.000 tl. Tel :0 530 378 54 41

TESİS ŞEFİ ARANIYOR

Köseköy de kurulmakta olan H.Beton Tesisi için aşağıdaki niteliklerde TESİS ŞEFİ aranıyor. *İnşaat Mühendisi veya Mimar Mühendis *veya Jeoloji Mühe...

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 30.000 TL Tel: 0532 280 24 09

ERDEM DOĞRAMA ELEMANLAR ARIYOR

Maaş+ Sgk+ Servis+ Yemek    Servisimiz Bekirdere-Yeşilova-Kandıra sapağı güzergâhından geçmektedir. BAY ELEMAN alınacaktır Fabrikamızda palet, sand...

PERSONEL ARANIYOR

Köseköy’de bulunan firmamıza, askerliğini yapmış, 3 vardiya çalışabilecek PERSONEL alınacaktır. Başvurular şahsen yapılacaktır Başlangıç ücreti: 20....

GÜNAYDIN VİNÇ PERSONELLER ARIYOR

Günaydın Vinç Hizmetlerine; *Bakım onarım işlerinde YARDIMCI PERSONELLER, *Yıkama ve çevre düzeni yapabilecek PERSONELLER, *ELEKTRİK VE MEKANİK UST...

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Körfez-Derince-İzmit bölgelerinden, SRC belgesi olan genç emekli SERVİS ŞOFÖRLERİ aranıyor. Tel: 0262 322 70 57

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Karamürsel’in sevilen eğitimcisi yaşamını yitirdi mask
Karamürsel’in sevilen eğitimcisi yaşamını yitirdi
Baba kaybetti kızı kazandı mask
Baba kaybetti kızı kazandı
Yargıtay Başkanlığı seçiminde 11. turda da sonuç çıkmadı mask
Yargıtay Başkanlığı seçiminde 11. turda da sonuç çıkmadı
Seçimlere katılım oranı ne kadar oldu? mask
Seçimlere katılım oranı ne kadar oldu?
Bahçeli: Tepkisellik dozu bir hayli fazla mask
Bahçeli: Tepkisellik dozu bir hayli fazla
AK Parti MYK yarın toplanıyor: Yerel seçim sonuçları masaya yatırılacak mask
AK Parti MYK yarın toplanıyor: Yerel seçim sonuçları masaya yatırılacak

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL