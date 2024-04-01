Muharrem Tutuş: Hayatıma Mâli Müşavir Muharrem Tutuş olarak devam edeceğim

Yerel seçimlerde AK Parti İzmit Belediye Başkan adayı olan Muharrem Tutuş seçimlerde yüzde 38, 34 oy alarak, CHP’li Hürriyet’in ardından ikinci oldu. Seçimlerin ardından ilk açıklamasını yapan Muharrem Tutuş, siyasi hayatının sona erdiğini ve hayatına kendi işi olan mali müşavirlikle devam edeceğine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: “Sevgili İzmit’li hemşehrilerim! Her şeyden önce bu süreçte; Bizlere evinizi, iş yerinizi ve en önemlisi gönlünüzü açtınız. İnsani nezaket ve olgunluğu her zaman önceleyerek, birbirimize bu inançla mukabele ettik. Ve o sebeple İzmit Bizim Evimiz dedik. Sağolun, varolun…

SİYASET BİR MESLEK DEĞİLDİR

Milletin tercihi sorgulanmaz. Sorgulamamız gereken, bu sonucun nedenleridir. Sonuçlar ülkemiz için hayra ve daha güzel günlere vesile olsun ümidindeyim. Aslolan Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti’dir.Benim anlayışımda siyaset bir meslek değildir, uygun zaman ve zeminde icra edilir ve birgün biter. Dolayısıyla ben de; bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonraki hayatıma Mâli Müşavir Muharrem Tutuş olarak devam edeceğim. Son olarak; En tepeden en alta kadar, bizlerle birlikte gayret eden tüm teşkilat mensuplarımıza gönülden teşekkür ediyor, başta KBB başkanımız Doç.Dr. Tahir Büyükakın ve tüm ilçe belediye başkanlarımıza başarılar diliyorum…”

Kaynak: Haber Merkezi