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01 Nis 2024 - 13:52- Spor G:

İşte Göztepe maçında beklenen taraftar sayısı

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Kocaelispor’da Göztepe maçının bilet satışları Passolig üzerinden devam ediliyor. En son geçtiğimiz cumartesi günü ev sahibi takım tribününden 1268 biletin satıldığı açıklanmıştı. Bugün itibariyle rakam 1596’ya yükseldi. Misafir takım tribününden de 1596 bilet satışı yapıldığı belirtildi.

Hayrettin Albayrak
Hayrettin Albayrak Tüm Haberleri
İşte Göztepe maçında beklenen taraftar sayısı mask
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Böylece maça 3 gün kala satılan bilet sayısı 3192’ye ulaştı. Kombine ve loca bilet sayısı 1500, sponsora ayrılan bilet sayısı ise 3 bin olarak duyuruldu. Toplamda rakam 8 bin dolayında. Son iki gün ve maç günü yapılacak satışlarla birlikte rakamın 13 bin civarında olması bekleniyor.

01 Nis 2024 - 13:52 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Hayrettin Albayrak

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.227.076 gösterim gerçekleşti.

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

Yenimahalleli - cezalıyız gelsek girebilirmiyiz stada bilen varsa yazabilirmi

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 01 Nisan 15:15
01

Adapazarin Icinden - Bizim kardeş. Göztepe sizden fazlaymis

Yanıtla . 2Beğen . 5Beğenme 01 Nisan 14:28
04

Adapazarının Içinden - @Adapazarin Icinden 01 nolu yoruma cevabı: Konu biz değiliz konu şu emrecim biletini göster

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Nisan 15:49
02

Emre Ks - @Adapazarin Icinden 01 nolu yoruma cevabı: Sizin stad doluyor, taşıyor maşallah.

Yanıtla . 5Beğen . 2Beğenme 01 Nisan 15:00
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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