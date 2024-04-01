Böylece maça 3 gün kala satılan bilet sayısı 3192’ye ulaştı. Kombine ve loca bilet sayısı 1500, sponsora ayrılan bilet sayısı ise 3 bin olarak duyuruldu. Toplamda rakam 8 bin dolayında. Son iki gün ve maç günü yapılacak satışlarla birlikte rakamın 13 bin civarında olması bekleniyor.
01 Nis 2024 - 13:52- Spor Güncelleme:
İşte Göztepe maçında beklenen taraftar sayısı
Kocaelispor’da Göztepe maçının bilet satışları Passolig üzerinden devam ediliyor. En son geçtiğimiz cumartesi günü ev sahibi takım tribününden 1268 biletin satıldığı açıklanmıştı. Bugün itibariyle rakam 1596’ya yükseldi. Misafir takım tribününden de 1596 bilet satışı yapıldığı belirtildi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Yenimahalleli - cezalıyız gelsek girebilirmiyiz stada bilen varsa yazabilirmi
Adapazarin Icinden - Bizim kardeş. Göztepe sizden fazlaymis
Adapazarının Içinden - Konu biz değiliz konu şu emrecim biletini göster
Emre Ks - Sizin stad doluyor, taşıyor maşallah.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.