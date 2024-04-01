İşte Göztepe maçında beklenen taraftar sayısı

Böylece maça 3 gün kala satılan bilet sayısı 3192’ye ulaştı. Kombine ve loca bilet sayısı 1500, sponsora ayrılan bilet sayısı ise 3 bin olarak duyuruldu. Toplamda rakam 8 bin dolayında. Son iki gün ve maç günü yapılacak satışlarla birlikte rakamın 13 bin civarında olması bekleniyor.