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01 Nis 2024 - 14:03- Siyaset G:

Büyükakın: Halkımız yine 9 belediyenin emanetini bize teslim etti

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Yeniden seçimi kazanan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Neredeyse diğer tüm adayların toplamı kadar oy alarak yaklaşık olarak yüzde 50’ye yakın bir oyla seçimi tamamlamış bulunuyoruz. 12 ilçenin de 9’ununu kazanarak halkımız yine 9 belediyenin emanetini bize teslim etti” dedi.

Büyükakın: Halkımız yine 9 belediyenin emanetini bize teslim etti mask
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, seçimlerin ardından değerlendirmede bulundu. Halkın yeniden 9 belediyede emaneti kendilerine teslim ettiğini ifade eden Büyükakın, “Geçtiğimiz 5 yıldaki ve ondan önceki 15 yılda ki çalışmalarımızın bir başarısının ibrazı olarak değerlendiriyorum. Halkımızın emaneti tekrar bize teslim etme kararını verdiğini görüyorum. Neredeyse diğer tüm adayların toplamı kadar oy alarak yaklaşık olarak yüzde 50’ye yakın bir oyla seçimi tamamlamış bulunuyoruz. 12 ilçenin de 9’ununu kazanarak halkımız yine 9 belediyenin emanetini bize teslim etti“ dedi.

SANDIK SANDIK ANALİZ YAPACAĞIZ

Seçimim analizini yapacaklarını açıklayan Büyükakın, şöyle konuştu:

“İnşallah önümüzdeki süreçte hem mahalleleri, hem ilçeleri, sandık sandık analiz edeceğiz, dersimize çalışacağız. Seçmenin verdiği mesajı dikkatle değerlendireceğiz. Biz Cumhur İttifakı olarak milli iradenin üzerinde hiçbir irade tanımayan bir partinin, ittifakın mensuplarıyız. Milletimizin verdiği mesajı dikkatle değerlendireceğiz. Onların her zaman haklı olduğunu kabul ediyoruz. Onların bize ne mesaj verdiğini dikkatle değerlendireceğiz. Halkımızın demokrasi şöleninde göstermiş olduğu teveccühe teşekkür ediyoruz. Takdirlerine saygı duyuyoruz. Bir kez daha 9 ilçe belediyemizi ve büyükşehir belediyemizi bizlere emanet ettikleri için kendilerine sonsuz teşekkür ediyoruz. “

Kaynak: Haber Merkezi

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01 Nis 2024 - 14:03 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Mehmet Pınar - Başkan sen olmasan hiç biri kalmaz senin hizmetlerin güzel insan olma sebebidir allah senden razı olsun

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 01 Nisan 15:44

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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