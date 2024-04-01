Büyükakın: Halkımız yine 9 belediyenin emanetini bize teslim etti

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, seçimlerin ardından değerlendirmede bulundu. Halkın yeniden 9 belediyede emaneti kendilerine teslim ettiğini ifade eden Büyükakın, “Geçtiğimiz 5 yıldaki ve ondan önceki 15 yılda ki çalışmalarımızın bir başarısının ibrazı olarak değerlendiriyorum. Halkımızın emaneti tekrar bize teslim etme kararını verdiğini görüyorum. Neredeyse diğer tüm adayların toplamı kadar oy alarak yaklaşık olarak yüzde 50’ye yakın bir oyla seçimi tamamlamış bulunuyoruz. 12 ilçenin de 9’ununu kazanarak halkımız yine 9 belediyenin emanetini bize teslim etti“ dedi.

SANDIK SANDIK ANALİZ YAPACAĞIZ

Seçimim analizini yapacaklarını açıklayan Büyükakın, şöyle konuştu:

“İnşallah önümüzdeki süreçte hem mahalleleri, hem ilçeleri, sandık sandık analiz edeceğiz, dersimize çalışacağız. Seçmenin verdiği mesajı dikkatle değerlendireceğiz. Biz Cumhur İttifakı olarak milli iradenin üzerinde hiçbir irade tanımayan bir partinin, ittifakın mensuplarıyız. Milletimizin verdiği mesajı dikkatle değerlendireceğiz. Onların her zaman haklı olduğunu kabul ediyoruz. Onların bize ne mesaj verdiğini dikkatle değerlendireceğiz. Halkımızın demokrasi şöleninde göstermiş olduğu teveccühe teşekkür ediyoruz. Takdirlerine saygı duyuyoruz. Bir kez daha 9 ilçe belediyemizi ve büyükşehir belediyemizi bizlere emanet ettikleri için kendilerine sonsuz teşekkür ediyoruz. “

Kaynak: Haber Merkezi