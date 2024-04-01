İYİ Parti’de hesaplaşma vakti İzmit ve 4 ilçede yüzde 3 bile oy alınamadı

5 İLÇEDE YÜZDE 3 BİLE ALINAMADI

İYİ Parti, genel merkez kararı ile yerel seçimlere hür ve müstakil girme kararı almıştı. Bu kapsamda İYİ Parti Kocaeli’de Başiskele dışında 11 ilçe ve Büyükşehir Belediyesi’nde kendi adayları ile yarıştı. Türkiye genelinde yüzde 3.77 oy alan İYİ Parti Kocaeli’de tam 5 ilçede bu oranı dahi yakalayamadı. Başta İzmit olmak üzere Karamürsel, Derince, Darıca, Kartepe’de Türkiye ortalamasının altında kalınarak büyük hayal kırıklığı yaşandı. İYİ Parti’de Körfez, Gölcük ve Kandıra ise Türkiye ortalamasının biraz üstünde oy aldı.

BATI YAKASI İYİ PARTİ’YE MORAL OLDU

İYİ Parti’de kentin batı yakası ise bir nebze moral oldu. Çayırova’da Şevki Demirci aldığı 25 bin 335 oyla yüzde 33.21 oranını yakalayarak partisini ikinciliğe taşıdı. Gebze Belediye Başkan adayı Sadık Güvenç’te iyi bir oy oranı yakaladı. Güvenç 40 bin 588 oy alarak yüzde 19.99 oranla ilçede ikinci parti olma başarısı gösterdi. İYİ Parti bu ilçelerin ardından en yüksek oy oranını Dilovası’nda aldı. İYİ Parti adayı Emin Yılmaz aldığı yüzde 18.56 oy oranını ile AK Parti ve DEM Parti sonrasında İYİ Parti üçüncü parti yaptı.

YILDIZTEKİN DE İSTEDİĞİNİ ALAMADI

İYİ Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gencay Yıldıztekin, seçim sürecinde en çok saha çalışması yapan ve çıktığı televizyon programları ile kendini tanıtma konusunda çaba gösteren bir isimdi. Yıldıztekin de seçimde kaybedenler arasına adını yazdırdı. AK Parti Büyükşehir Adayı Tahir Büyükakın yüzde 45.82 ile seçimi kazanırken kendisini yüzde 28.95 ile CHP Adayı Atasoy Bilgin takip etti. İYİ Parti’nin uzun süre kararsız kaldığı ve sonunda büyükşehir adayı olarak belirlediği Gencay Yıldıztekin seçimde yüzde 5.02 oy alabildi. 31 Mart yerel seçimlerinde Yıldıztekin’de Kocaeli’nin kaybedenleri arasında yerini aldı.

İYİ PARTİ’NİN İLÇE İLÇE ALDIĞI OY SAYILARI VE YÜZDELERİ