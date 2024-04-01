5 yıl önce 1261 farkla kaybeden Gökçe, bu kez 7 bin 416 fark attı

SERTİF GÖKÇE 7 BİN 416 OY FARKLA SEÇİLDİ

Cumhuriyet Halk Partisi, 31 Mart yerel seçimlerinde Kocaeli’de İzmit, Derince ve Karamürsel’i kazandı. 2019 yılında Derince Belediye Başkanlığı seçimini bin 261 oy farkla Zeki Aygün’e karşı kaybeden Sertif Gökçe, partisi tarafından bu seçimlerde yeniden aday gösterildi. Gökçe gerçekleşen seçimde AK Parti Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin’den 7 bin 416 oy fazla alarak 2019 yılında yarım kalan hikayesini tamamlamış oldu. Sertif Gökçe’nin seçimi kazanması ilçede büyük coşkuyla kutlandı ve halaylar çekildi.

2019 YILINDA DERİNCE HALKININ GÖNLÜNÜ KAZANDIK

Kendisini yalnız bırakmayan destekçilerine seslenen Gökçe, “2019 yılında da çok şey başarmıştık ama seçimi az farkla da olsa kazanamamıştık. O zaman Derince halkının gönlünü ve Derince halkımı kazanarak kendileriyle gönül bağı oluşturmuştuk. Bugün seçimi kazandık. Herkese desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Gökçe sonrasında kendisini kutlamaya gelen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile seçim zaferini kutladı ve Körfez Belediye Başkan Adayı Tayfun Balıkçı’ya destek olmak için Körfez’e gitti.