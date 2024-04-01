İYİ Parti İl Başkanı Nusret Acur: “İç muhasebemizi yapacağız”

SEÇİMİN KAYBEDENİ İYİ PARTİ OLDU

İYİ Parti, genel merkez kararı ile yerel seçimlere hür ve müstakil girme kararı almıştı. Bu kapsamda Kocaeli’de Başiskele dışında 11 ilçe ve Büyükşehir Belediyesi’nde kendi adayları ile yarışan İYİ Parti seçimin kaybedeni oldu. İYİ Parti Kocaeli’de hiçbir belediye kazanamazken 5 ilçede yüzde 3 oy oranını yakalayamadı. Gebze, Çayırova ve Dilovası’nda iyi bir grafik yakalayan İYİ Parti’de İl Başkanı Nusret Acur değerlendirmede bulundu.

SONUÇLARA SAYGI DUYULMASI GEREKMEKTEDİR

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur, seçim sonuçlarının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Seçimler demokrasimizin olmazsa olmazıdır. Her siyasi partinin ve her vatandaşımızın sonuçlara saygı duyması gerekmektedir. Türk Milleti, 31 Mart’ta sandıklara koşarak iradesini göstermiştir. Milletimiz, seçim bölgelerinde özgür iradeleri ile seçimlerini yapmış, belediye başkanlarını ve meclis üyelerini seçmiştir.

İYİ PARTİ OLARAK İÇ MUHASEBE YAPACAĞIZ

Elbette ki her seçimde sonuçları itibariyle siyasi partiler de kendi iç muhasebelerini yapmakta, eksiklerini masaya yatırmaktadır. Biz de İYİ Parti olarak en demokratik şekilde bunu yapacağız. Bu süreçte canla başla çalışan tüm adaylarımıza, partililerimize, seçmenlerimize teşekkür ediyorum. Seçilen belediye başkanları, meclis üyesi ve muhtarlarımıza başarı dileklerimi sunuyorum. 31 Mart ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun.” dedi.