Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
01 Nis 2024 - 14:43- Siyaset G:

İYİ Parti olağanüstü kongreye gidiyor

ABONE OL Google News Sayfamız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yerel seçimler sonrası yaptığı açıklamada partiyi olağanüstü seçimli kongreye götüreceğini açıkladı.

İYİ Parti olağanüstü kongreye gidiyor mask
ABONE OL Google News Sayfamız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, mahalli idareler seçimleri sonuçlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

İstifa edip etmeyeceği konuşulan Akşener, yerel seçim değerlendirmesinde parti olarak seçimli olağanüstü kongre yapacaklarını söyledi.

Akşener'in açıklamasından öne çıkanlar şöyle oldu:

"Sonuçların hayırlı olmasını diliyor. Seçilen tüm adayları tebrik ediyorum. Seçimlerin Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına yakışır şekilde tamamlanmış olmasını, ülkemizin köklü demokrasi geleneği için önemli buluyorum. Demokrasilerde tek konu tartışılabilir ama tek konu tartışılamaz o da milletin sandıkta gösterdiği iradedir. İYİ Parti olarak bizim yola çıkma gerekçemiz de bunu sağlamaktır."

"Milletimiz 1 il 23 ilçe ve 7 belde olmak üzere toplam 31 yeri İYİ Parti'ye emanet etti. Bu kıymetli emanet için teşekkür ediyoruz. Halen itirazlarımızın sürdüğü, sonucun netleşmediği büyük ve şanlı mücadele örneği gösteren başkanlarıma da teşekkürlerimi iletiyorum."

"Geride bıraktığımız seçimlerle birlikte milletimizin 2 yumruk arasında sıkıştırılmaktan ne kadar yorulmuş olduğunu görmüş olduk. Milletimiz bu seçimde alışılmış kutuplaşma alanlarına suni kavgalara mecbur olmadığını sandığa gitmeyerek gösterdi. Emeklilerimiz bu seçimlerde 10 bin liralık maaşlarıyla yaşamaya mecbur olmadığını sandığa gitmeyerek gösterdi. Öğretmenlerimiz öğrencilerine hasret kalmaya mecbur olmadığını sandığa gitmeyerek gösterdi. Kadınlar bu seçimlerde tencerelerin boş kalmasına mecbur olmadığını sandığa gitmeyerek gösterdi."

"Şüphesiz ki milletimiz en esaslı mesajı da iktidara verdi. Yıllardır ekonomide yaşadığımız çöküşü engelleyemeyen basiretsizliğe 'artık yeter' dedi. Yıllardır hak yiyen, adaletsizliğe 'artık yeter' dedi. Milletimiz makulde buluşturma fırsatını geri tepen Erdoğan'a 'artık zorundasın' dedi. Biz kendisini defalarca uyarmıştık. 'Milletin sabrını taşırma' demiştik. 'Tencere her iktidarı sallar' demiştik. Dün akşam milletin gerçekleri karşısına AK Parti'nin eriyen oylarıyla yüzleşti. Umarım millete rağmen siyaset yapılamayacağını öğrenmiştir. Umarım tüm Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olması gerektiğini öğrenmiştir."

"Sandıklardan çıkan mesajı duymak hepimizin görevidir. İYİ Parti olarak biz de üzerimize düşen sorumluluğu alacağız. Eleştirimizi yapacağız. Gereken adımları atacağız. Tam da bu sebeple en kısa sürede seçimli kongremizi toplayacağız."

ADAY OLMAYACAĞI İDDİA EDİLDİ, İSTİFA ÇAĞIRISI YAPILDI


İBB bağımsız meclis üyesi İbrahim Özkan, dün akşam saatlerinde İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener'in kurultay kararı alarak, yeniden aday olmayacağını açıklamıştı. Seçimli kongreyi toplayacaklarını belirten Akşener ise adaylığı ile ilgili bir açıklama yapmadı.

İYİ Partili Bilge Yılmaz, sandıkların kapanmasıyla gelen ilk seçim sonuçlarının ardından partideki Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevinden istifa etmişti. Yılmaz, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e de istifa çağrısında bulunmuştu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yılmaz, "İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i istifaya davet ediyorum. Önümüzdeki genel seçimlerde ülkemizin AK Parti iktidarının kötü ve beceriksiz yönetiminden kurtulması için bugünden çalışmaya başlamalıyız. Bu sonuçlar göstermiştir ki yapacak çok işimiz var, kaybedecek vaktimiz yok. Bu yönde yapacağım çalışmalara ağırlık verebilmek için İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevimden istifa ediyorum" demişti.

Kaynak: Haber Merkezi

# parti, HER, ilçe, Türkiye, başkan, AK Parti, seçim, VAR

01 Nis 2024 - 14:43 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.227.076 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

EMEKLİ ŞOFÖR VE BULAŞIKÇI ARANIYOR

Başiskele Vezirçifliğinde bulunan yemek firmamıza, *EMEKLİ ŞOFÖR ve BULAŞIKÇI, Bayan eleman aranmaktadır. Tel: 0532 475 45 44

PERSONEL ARANIYOR

Bağçeşmedeki Sitemizde, Temizlik ve çöp alımı işlerinde çalıştırılmak üzere, PERSONEL ALINACAKTIR . Çalışma saati: 09:00-18:00 Tel: 0541 185 41 6...

VASIFSIZ ELEMAN ARANIYOR

İzmit Ahşap ve Kereste Atölyemizde çalışacak, VASIFSIZ ELEMAN alınacaktır. Maaş Asgari ücret Tel:0 530 378 54 41

PALET TAMİR USTASI ARANIYOR

İzmit Ahşap ve Kereste Atölyemizde çalışacak, PALET TAMİR USTASI alınacaktır. Maaş 19.000 tl. Tel :0 530 378 54 41

TESİS ŞEFİ ARANIYOR

Köseköy de kurulmakta olan H.Beton Tesisi için aşağıdaki niteliklerde TESİS ŞEFİ aranıyor. *İnşaat Mühendisi veya Mimar Mühendis *veya Jeoloji Mühe...

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak, Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır. Emeklide olabilir. Maaş: 30.000 TL Tel: 0532 280 24 09

ERDEM DOĞRAMA ELEMANLAR ARIYOR

Maaş+ Sgk+ Servis+ Yemek    Servisimiz Bekirdere-Yeşilova-Kandıra sapağı güzergâhından geçmektedir. BAY ELEMAN alınacaktır Fabrikamızda palet, sand...

PERSONEL ARANIYOR

Köseköy’de bulunan firmamıza, askerliğini yapmış, 3 vardiya çalışabilecek PERSONEL alınacaktır. Başvurular şahsen yapılacaktır Başlangıç ücreti: 20....

GÜNAYDIN VİNÇ PERSONELLER ARIYOR

Günaydın Vinç Hizmetlerine; *Bakım onarım işlerinde YARDIMCI PERSONELLER, *Yıkama ve çevre düzeni yapabilecek PERSONELLER, *ELEKTRİK VE MEKANİK UST...

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

Körfez-Derince-İzmit bölgelerinden, SRC belgesi olan genç emekli SERVİS ŞOFÖRLERİ aranıyor. Tel: 0262 322 70 57

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

DEVA Partisi İl Başkanı Sudan: Yeniden yapılanarak yolumuza devam edeceğiz mask
DEVA Partisi İl Başkanı Sudan: Yeniden yapılanarak yolumuza devam edeceğiz
AK Parti teşkilat buluşması Pazar günü yapılacak mask
AK Parti teşkilat buluşması Pazar günü yapılacak
Başkan Kocaman: "Kartepe’de 142 bin 500 kişi kazandı" mask
Başkan Kocaman: "Kartepe’de 142 bin 500 kişi kazandı"
Başkan Bıyık: Kazanan Darıca oldu mask
Başkan Bıyık: Kazanan Darıca oldu
Erkan Baş işçi kentinde umduğunu bulamadı mask
Erkan Baş işçi kentinde umduğunu bulamadı
Büyükşehir ve 9 ilçede kazanan AK Parti’de buluşma bu akşam mask
Büyükşehir ve 9 ilçede kazanan AK Parti’de buluşma bu akşam

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL