İYİ Parti olağanüstü kongreye gidiyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, mahalli idareler seçimleri sonuçlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

İstifa edip etmeyeceği konuşulan Akşener, yerel seçim değerlendirmesinde parti olarak seçimli olağanüstü kongre yapacaklarını söyledi.

Akşener'in açıklamasından öne çıkanlar şöyle oldu:

"Sonuçların hayırlı olmasını diliyor. Seçilen tüm adayları tebrik ediyorum. Seçimlerin Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına yakışır şekilde tamamlanmış olmasını, ülkemizin köklü demokrasi geleneği için önemli buluyorum. Demokrasilerde tek konu tartışılabilir ama tek konu tartışılamaz o da milletin sandıkta gösterdiği iradedir. İYİ Parti olarak bizim yola çıkma gerekçemiz de bunu sağlamaktır."

"Milletimiz 1 il 23 ilçe ve 7 belde olmak üzere toplam 31 yeri İYİ Parti'ye emanet etti. Bu kıymetli emanet için teşekkür ediyoruz. Halen itirazlarımızın sürdüğü, sonucun netleşmediği büyük ve şanlı mücadele örneği gösteren başkanlarıma da teşekkürlerimi iletiyorum."

"Geride bıraktığımız seçimlerle birlikte milletimizin 2 yumruk arasında sıkıştırılmaktan ne kadar yorulmuş olduğunu görmüş olduk. Milletimiz bu seçimde alışılmış kutuplaşma alanlarına suni kavgalara mecbur olmadığını sandığa gitmeyerek gösterdi. Emeklilerimiz bu seçimlerde 10 bin liralık maaşlarıyla yaşamaya mecbur olmadığını sandığa gitmeyerek gösterdi. Öğretmenlerimiz öğrencilerine hasret kalmaya mecbur olmadığını sandığa gitmeyerek gösterdi. Kadınlar bu seçimlerde tencerelerin boş kalmasına mecbur olmadığını sandığa gitmeyerek gösterdi."

"Şüphesiz ki milletimiz en esaslı mesajı da iktidara verdi. Yıllardır ekonomide yaşadığımız çöküşü engelleyemeyen basiretsizliğe 'artık yeter' dedi. Yıllardır hak yiyen, adaletsizliğe 'artık yeter' dedi. Milletimiz makulde buluşturma fırsatını geri tepen Erdoğan'a 'artık zorundasın' dedi. Biz kendisini defalarca uyarmıştık. 'Milletin sabrını taşırma' demiştik. 'Tencere her iktidarı sallar' demiştik. Dün akşam milletin gerçekleri karşısına AK Parti'nin eriyen oylarıyla yüzleşti. Umarım millete rağmen siyaset yapılamayacağını öğrenmiştir. Umarım tüm Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olması gerektiğini öğrenmiştir."

"Sandıklardan çıkan mesajı duymak hepimizin görevidir. İYİ Parti olarak biz de üzerimize düşen sorumluluğu alacağız. Eleştirimizi yapacağız. Gereken adımları atacağız. Tam da bu sebeple en kısa sürede seçimli kongremizi toplayacağız."

ADAY OLMAYACAĞI İDDİA EDİLDİ, İSTİFA ÇAĞIRISI YAPILDI



İBB bağımsız meclis üyesi İbrahim Özkan, dün akşam saatlerinde İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener'in kurultay kararı alarak, yeniden aday olmayacağını açıklamıştı. Seçimli kongreyi toplayacaklarını belirten Akşener ise adaylığı ile ilgili bir açıklama yapmadı.

İYİ Partili Bilge Yılmaz, sandıkların kapanmasıyla gelen ilk seçim sonuçlarının ardından partideki Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevinden istifa etmişti. Yılmaz, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e de istifa çağrısında bulunmuştu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yılmaz, "İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i istifaya davet ediyorum. Önümüzdeki genel seçimlerde ülkemizin AK Parti iktidarının kötü ve beceriksiz yönetiminden kurtulması için bugünden çalışmaya başlamalıyız. Bu sonuçlar göstermiştir ki yapacak çok işimiz var, kaybedecek vaktimiz yok. Bu yönde yapacağım çalışmalara ağırlık verebilmek için İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevimden istifa ediyorum" demişti.

Kaynak: Haber Merkezi